Русский биатлон превратился в цирк. Борьба за власть обернулась очередным скандалом

На сайте Союза биатлонистов России появилась публикация против президента Драчёва. Через пару часов оказалось, что это «техническая ошибка».

Российский биатлон в межсезонье – сплошная техническая ошибка. Ситуация всё ближе к отзыву у Союза биатлонистов России лицензии, как недавно случилось с Всероссийской федерацией лёгкой атлетики. Правление СБР показало себя клоунами, над которыми никто уже не смеётся.

2 июня публике предъявили очередное цирковое представление.



На сайте СБР появилось заявление, в котором перечислялись все ошибки и прегрешения действующего президента организации Владимира Драчёва.



В этом заявлении было 12 пунктов, показывающих, какой ужасный у СБР президент, как он развалил весь отечественный биатлон в одиночку и как не выполнил предвыборные обещания.



Оценить претензии правления к президенту каждый может самостоятельно по ссылке:

Правление СБР обвинило Драчёва в управленческом коллапсе

Заявление провисело на сайте СБР совсем недолго, а затем тихо исчезло.



Почему? По прямому приказу из Минспорта.



Кто конкретно приказал, не так и важно. Важно то, что распоряжение было выполнено немедленно. Подписавшим заявление пятерым членам правления указали на их место – ничего они в нашем биатлоне не решают. А тем людям, которые именно сейчас принимают решения, цирк надоел. Одно и то же бесконечное представление кому угодно надоест.

«У нас что, президент – бог и царь?» Российский биатлон продолжает погружаться в хаос Спортсмены и тренеры сборной России не могут начать подготовку к сезону. То ли в технических ошибках дело, то ли в борьбе за власть.

Конечно, затем последовало объяснение, что произошла техническая ошибка, заявление предназначалось для рассылки в региональные федерации, а на сайте оказалось случайно.

В СБР объяснили, почему заявление о Драчёве сперва появилось, а затем исчезло с сайта

Но дело не в конкретной ошибке, технической или управленческой, а в том, что эти люди не видят, к чему ведут их бесконечные скандалы. СБР уже становится организацией нарицательной, примером того, как можно в кратчайшие сроки развалить абсолютно всё.

«Чудес не бывает». Чего ждать от сборной России по биатлону с тренером из лыж? Детально разбираемся на примерах из новейшей истории нашей команды.

Вместо того чтобы решать вопросы о проведении сборов в преддверии нового сезона и дать только назначенным тренерам возможность познакомиться со спортсменами, в СБР идёт борьба за власть. Но слепота не позволяет ведущим её видеть, что это уже даже никого не веселит.



Надоело. Цирку пора ехать дальше.