Русский биатлон превратился в цирк. Борьба за власть обернулась очередным скандалом

Российский биатлон в межсезонье – сплошная техническая ошибка. Ситуация всё ближе к отзыву у Союза биатлонистов России лицензии, как недавно случилось с Всероссийской федерацией лёгкой атлетики. Правление СБР показало себя клоунами, над которыми никто уже не смеётся.
2 июня публике предъявили очередное цирковое представление.
На сайте СБР появилось заявление, в котором перечислялись все ошибки и прегрешения действующего президента организации Владимира Драчёва.
В этом заявлении было 12 пунктов, показывающих, какой ужасный у СБР президент, как он развалил весь отечественный биатлон в одиночку и как не выполнил предвыборные обещания.
Оценить претензии правления к президенту каждый может самостоятельно по ссылке:
Заявление провисело на сайте СБР совсем недолго, а затем тихо исчезло.
Почему? По прямому приказу из Минспорта.
Кто конкретно приказал, не так и важно. Важно то, что распоряжение было выполнено немедленно. Подписавшим заявление пятерым членам правления указали на их место – ничего они в нашем биатлоне не решают. А тем людям, которые именно сейчас принимают решения, цирк надоел. Одно и то же бесконечное представление кому угодно надоест.
Конечно, затем последовало объяснение, что произошла техническая ошибка, заявление предназначалось для рассылки в региональные федерации, а на сайте оказалось случайно.
Но дело не в конкретной ошибке, технической или управленческой, а в том, что эти люди не видят, к чему ведут их бесконечные скандалы. СБР уже становится организацией нарицательной, примером того, как можно в кратчайшие сроки развалить абсолютно всё.
Вместо того чтобы решать вопросы о проведении сборов в преддверии нового сезона и дать только назначенным тренерам возможность познакомиться со спортсменами, в СБР идёт борьба за власть. Но слепота не позволяет ведущим её видеть, что это уже даже никого не веселит.
Надоело. Цирку пора ехать дальше.
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