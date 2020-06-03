Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Статьи /

В Союзе биатлонистов России разгорелся очередной скандал с заявлением против Драчёва

В Союзе биатлонистов России разгорелся скандал
Андрей Шитихин
Русский биатлон превратился в цирк. Борьба за власть обернулась очередным скандалом
На сайте Союза биатлонистов России появилась публикация против президента Драчёва. Через пару часов оказалось, что это «техническая ошибка».
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлон в межсезонье – сплошная техническая ошибка. Ситуация всё ближе к отзыву у Союза биатлонистов России лицензии, как недавно случилось с Всероссийской федерацией лёгкой атлетики. Правление СБР показало себя клоунами, над которыми никто уже не смеётся.

2 июня публике предъявили очередное цирковое представление.

На сайте СБР появилось заявление, в котором перечислялись все ошибки и прегрешения действующего президента организации Владимира Драчёва.

В этом заявлении было 12 пунктов, показывающих, какой ужасный у СБР президент, как он развалил весь отечественный биатлон в одиночку и как не выполнил предвыборные обещания.

Оценить претензии правления к президенту каждый может самостоятельно по ссылке:

Правление СБР обвинило Драчёва в управленческом коллапсе

Заявление провисело на сайте СБР совсем недолго, а затем тихо исчезло.

Почему? По прямому приказу из Минспорта.

Кто конкретно приказал, не так и важно. Важно то, что распоряжение было выполнено немедленно. Подписавшим заявление пятерым членам правления указали на их место – ничего они в нашем биатлоне не решают. А тем людям, которые именно сейчас принимают решения, цирк надоел. Одно и то же бесконечное представление кому угодно надоест.

«У нас что, президент – бог и царь?» Российский биатлон продолжает погружаться в хаос
Спортсмены и тренеры сборной России не могут начать подготовку к сезону. То ли в технических ошибках дело, то ли в борьбе за власть.

Конечно, затем последовало объяснение, что произошла техническая ошибка, заявление предназначалось для рассылки в региональные федерации, а на сайте оказалось случайно.

В СБР объяснили, почему заявление о Драчёве сперва появилось, а затем исчезло с сайта

Но дело не в конкретной ошибке, технической или управленческой, а в том, что эти люди не видят, к чему ведут их бесконечные скандалы. СБР уже становится организацией нарицательной, примером того, как можно в кратчайшие сроки развалить абсолютно всё.

«Чудес не бывает». Чего ждать от сборной России по биатлону с тренером из лыж?
Детально разбираемся на примерах из новейшей истории нашей команды.

Вместо того чтобы решать вопросы о проведении сборов в преддверии нового сезона и дать только назначенным тренерам возможность познакомиться со спортсменами, в СБР идёт борьба за власть. Но слепота не позволяет ведущим её видеть, что это уже даже никого не веселит.

Надоело. Цирку пора ехать дальше.

Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020