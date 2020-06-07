Команда, для которой и серебро было неудачей. «Золотая четвёрка» русского биатлона

Сейчас такое представить трудно, но каких-то 10-15 лет тому назад российский биатлон был в полном порядке. Хотя вторая половина 2000-х вообще была прекрасным временем для нашего спорта – две победы в Кубке УЕФА, незабываемый Евро-2008, легендарная победа на чемпионате мира по хоккею в Квебеке над канадцами с голом Ильи Ковальчука в овертайме.
И биатлон не отставал. Мужская российская четвёрка на протяжении двух сезонов подряд не опускалась ниже второго места в эстафетах. Причём случилось это в момент, когда в нашем мужском биатлоне происходила смена поколений и ничего не предвещало успехов.
Как формировалась золотая четвёрка
Павел Ростовцев, Сергей Чепиков и Сергей Рожков – на этих людях держался российский биатлон начала XXI века. Но перед сезоном 2006/07 Ростовцев объявил о завершении карьеры, Чепиков был на излёте карьеры и уже не показывал солидных результатов. Рожков был неплох, однако тренерский штаб сборной России решил сделать ставку на более молодых биатлонистов.
Николай Круглов с российским флагом
Фото: Agence Zoom/Getty Images
Одним из них стала восходящая звезда российского и мирового биатлона Максим Чудов. Молодой биатлонист сразу поразил всех скоростью, а со временем подтянул и стрельбу. Неожиданно удачно ворвался в команду и Дмитрий Ярошенко, который до сезона 2006/07 эпизодически появлялся в сборной. А на первом же этапе нового сезона Кубка мира взял два личных подиума.
Иван Черезов уже имел за плечами медаль Олимпиады, и в его эстафетных способностях никто и никогда не сомневался. А вот ещё один надёжный командный боец Николай Круглов провалил начало сезона, и на первую командную гонку на Кубке мира тренерский штаб поставил не его, а Сергея Рожкова. Сборная России выиграла ту эстафету, но по иронии судьбы именно после этой победы Рожков больше в составе четвёрки не появлялся. Зато этот успех стал началом истории легендарной золотой эстафетной четвёрки российского биатлона.
Чуйка тренеров
На втором этапе Кубка мира в Хохфильцене Круглов немного прибавил, но всё равно был далёк от призовых мест в личных гонках. Тем не менее, тренеры доверили ему место в эстафете. И не второй-третий этап, а роль финишёра! Николай пытался бороться за победу с норвежцем Ханеволдом, но уступил. Однако тренеры поверили в Круглова, и он сполна отплатил им уже на следующем этапе в Оберхофе, где выиграл все три гонки, в которых участвовал!
В преследовании наши парни и вовсе заняли весь пьедестал почёта – вслед за Кругловым финишировали Ярошенко и Чудов. А после того, как наши в том же Оберхофе уничтожили конкурентов в эстафете, стало понятно, что эта тройка плюс Черезов – всерьёз и надолго.
Фото: Agence Zoom/Getty Images
Знаменитые «трамвайные остановки»
На чемпионат мира в Антхольце сборная России приехала в статусе одного из главных фаворитов. А ведь российские биатлонисты семь лет не могли выиграть эстафету на мировых первенствах. Только вот личные гонки в Антхольце-2007 не задались. И если бы не феноменальный рывок Чудова к серебру на последнем круге пасьюта, мужская команда была бы вообще без медалей.
Спасти этот чемпионат мира могла только победа в эстафете – даже второе место было бы неудачей. Состав, конечно, был понятен задолго до старта. Черезов отлично начал гонку и подарил Чудову 30 секунд преимущества. Максим добавил ещё 10 секунд для Ярошенко, который отдал эстафету Круглову в полутора минутах впереди всех остальных. Николай мог расслабиться, но нет: свой этап он прошёл даже быстрее грозного преследователя – Уле-Эйнара Бьорндалена.
Россияне использовали на всех лишь один дополнительный патрон. Это была гонка мечты. А когда Круглов закрыл последнюю мишень на «стойке», комментатор Дмитрий Губерниев необычным образом измерил отрыв от преследователей: так появились «15 трамвайных остановок».
Новое доминирование и начало конца
В следующем сезоне ещё ярче зажглась звезда Дмитрия Ярошенко, который стал вторым в общем зачёте Кубка мира. Но и остальные члены золотой четвёрки были хороши. Черезов стал пятым в «тотале», Чудов и Круглов также вошли в топ-10. Тренеры даже и не думали менять состав эстафеты, и наши парни вновь не опускались ниже второго места в этой дисциплине на протяжении всего сезона. Лишь в одной гонке Андрей Маковеев заменил Черезова.
В отличие от предыдущего года за победу на чемпионате мира-2008 в Эстерсунде пришлось бороться гораздо активнее. Черезов и Круглов очень старались, но не смогли создать большого задела перед соперниками. Зато это блестяще получилось у Ярошенко, который привёз Чудову целую минуту. И Максим с флагом зафиксировал очередной триумф российского биатлона.
Фото: Agence Zoom/Getty Images
Тогда казалось, что наше доминирование будет продолжаться ещё долго. Ведь на подступах к золотой четвёрке были талантливые Евгений Устюгов и Андрей Маковеев…
Но всё испортил грандиозный допинговый скандал, который случился в следующем сезоне. В мужской команде был дисквалифицирован только один человек – Дмитрий Ярошенко, но косвенно история повлияла на всю сборную. Вскоре завершил карьеру и Николай Круглов.
История золотой четвёрки была закончена. Конечно, и после неё были яркие победы: можно вспомнить, например, золото на Олимпиаде в Сочи, которого, кстати, Россия может лишиться.
Однако такой уверенности в мощи нашей биатлонной сборной нет уже больше десяти лет.
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