Закат Русской Ракеты. Чудов поражал скоростью, но «сдулся» после нелепого поражения

Успехи российского мужского биатлона за последние лет 15 чаще всего связывают с двумя спортсменами – Антоном Шипулиным и Александром Логиновым. Возможно, вы удивитесь, но есть ещё один атлет, который по титулам превосходит и Антона, и Александра.



Максим Чудов по прозвищу Русская Ракета дерзко и мощно ворвался в элиту в середине нулевых. Его выступление на чемпионате мира – 2008 было просто феноменальным, но спустя всего год он резко сбавил. Причинами послужили сложный характер и нелепое поражение.

Стрельба мимо щитов

Чудов появился в составе взрослой сборной России перед сезоном-2004/05 в ранге одного из сильнейших юниоров мира. Он отличался бешеной скоростью, нестабильной стрельбой, румянцем на щеках и зеркальными очками. А ещё – резким характером.



Кто-то думал, что Чудов быстро сдуется, но многие, напротив, верили, что в российском биатлоне появилась настоящая суперзвезда. Которой все-то нужно немного времени.



Чудов признавался, что излишняя эмоциональность в начале его биатлонного пути ему очень сильно мешала.

Чудов: не будите во мне зверя Максим Чудов на пресс-конференции, посвящённой итогам воскресного персьюта, выразил уверенность, что все биатлонисты принимают препараты, вопрос в том, запрещённые они или нет.

«Как можно было сбросить скорость перед рубежом, когда хотелось лететь впереди всех, быть первым везде? Иногда из-за этого не в мишень – в щит не попадал», – говорил Чудов в интервью «Советскому спорту».

Герой Эстерсунда

Но стрельба мимо щитов быстро прошла. Дерзкий новичок, заработавший прозвище Русская Ракета, спустя год после дебюта уже забрался в топ-3 на этапе Кубка мира. Ему понравилось, и место в тройке лучших в самых разных гонках он занимал регулярно.



Но его первая попытка покорить олимпийский пьедестал завершилась неудачей. В Турине Чудов в личных гонках до медалей не добрался, а в эстафету его не поставили. По мнению самого Максима, несправедливо. Команда без него стала второй.



Эту обиду Чудов пережил внешне очень легко. Результаты росли, Максим впервые завоевал медали чемпионата мира – личное серебро и эстафетное золото. Уже никто не сомневался, что российская команда получила спортсмена, способного регулярно побеждать лидеров мирового биатлона. Его скорость поражала: неважно, с кем из соперников он уходил с последнего огневого рубежа, – за круг он был способен «разорвать» любого биатлониста.

Команда, для которой и серебро было неудачей. «Золотая четвёрка» русского биатлона Вспоминаем славные времена, когда биатлонисты регулярно побеждали, а Губерниев мерил отрывы россиян трамвайными остановками.

Чемпионат мира 2008 года стал его бенефисом. В Эстерсунде Чудов взял личное золото в спринте, серебро в преследовании, бронзу в масс-старте и добавил победу в эстафете. Тот чемпионский



спринт он провёл великолепно. Россиянин стартовал гораздо позже тех, кого считали основными претендентами на победу – норвежцев Халварда Ханеволда и Уле-Эйнара Бьорндалена. Но на финише время Чудова было лучшим!



А что он устроил в масс-старте, когда после трёх промахов шансов на медаль практически не было? Но бешеная стрельба на последнем рубеже и какая-то космическая скорость принесли ему третье место. В этом и был весь Чудов – не было в его исполнении скучных гонок.

Фото: РИА Новости

Переломная точка

Разве можно тогда было предположить, что звёздный час одного из быстрейших биатлонистов в истории отечественного спорта позади?

Но похоже, Чудова просто придавила болезнь, с которой не у всех получается бороться. Испытание славой он не прошёл. Следующий сезон у него получился уже далеко не таким ярким.



Но всё могла изменить лишь одна гонка. И судьба дала Чудову шанс. К чемпионату мира в Пхёнчхане Максим подошёл в хорошей форме. Не в лучшей в карьере, но в хорошей. И в гонке преследования по правилам стал первым, поднявшись с пятого места после спринта.



Однако ради великого Бьорндалена, который срезал часть трассы, запутавшись в маркировочных бордюрах, подкорректировали правила. Чудов пробыл чемпионом мира пару часов, а затем судейское жюри поставило на первое место норвежца – более нелепое поражение в битве за золото чемпионата мира трудно было себе представить.

Скандальный титул. Как Бьорндален отобрал золото у россиянина, грубо нарушив правила Великий норвежец предпочитает не вспоминать подробности нечестной борьбы с Чудовым.

Гонка, которая могла вернуть Чудова в самый топ мирового биатлона, стала началом его заката. Максим считал, что его просто предали со стороны СБР, не отстояв победу. После той гонки он уже никогда не был Русской Ракетой, да проще говоря «сдулся». Даже место в бронзовой эстафетной четвёрке на Олимпиаде-2010 Чудов получил только благодаря тренерскому решению. Но именно Чудов вытащил ту эстафету после провала Антона Шипулина.



Для Чудова это была последняя медаль на крупнейших турнирах. Но по титулам он опередил Шипулина, у которого так и не было ни одной личной победы ни на чемпионатах мира, ни на Олимпиадах. А олимпийское золото Сочи отобрано из-за допинг-скандала с Евгением Устюговым.



И лишь в нынешнем году Чудов перестал быть последним российским чемпионом мира в личной гонке – его достижение повторил Александр Логинов, также победивший в спринте. Но у Александра пока пять медалей ЧМ, а у Максима – семь плюс олимпийская бронза.