Молодое поколение биатлонистов не берут в сборную России. Талантам пора менять паспорт?

Ничего не меняется: у нас по-прежнему считают перспективными тех, кому 25, а молодёжь до последнего маринуют в юниорских командах.

Большинство ведущих сборных по биатлону уже давно приступило к тренировкам, пока наша команда, отставая от них на месяц, едва-едва определилась с тренерским штабом и составом.

В середине июня список биатлонистов сборной, которые будут готовиться к зиме, наконец-то утвердили. Но оказалось, что самых талантливых спортсменов там нет. Как же так вышло?

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Опять в 25!

Почему-то в российском биатлоне 25-летние спортсмены, толком себя не проявившие, всё ещё считаются молодыми и перспективными. Из-за этого многие талантливые ребята помоложе остаются вне основной сборной и до последнего маринуются либо в резерве, либо в юниорском составе. Вот и в этом сезоне ничего не меняется: в опубликованном на днях Министерством спорта РФ списке не оказалось лучших представителей нового поколения российского биатлона. Андрей Вьюхин, Даниил Серохвостов, Анастастия Гореева и Анастасия Шевченко – все они с большой долей вероятности начнут сезон на юниорских турнирах. Не пора ли им дать шанс во взрослой команде? Или ждём 25 лет?



Это ведь быстрые спортсмены, которые способны уже сейчас выступать как минимум на Кубке IBU. Вообще, есть ощущение, что юниорский состав сейчас потенциально сильнее основного и резервного. Вот только проверить это, скорее всего, так и не получится.



Очень жаль молодых биатлонистов, которые теряют мотивацию и тратят свои лучшие годы на то, чтобы собрать медали на юниорских турнирах и прикрыть от критики руководство СБР. Другой причины, почему они не попали в основу на централизованную подготовку, я не вижу. Пожалуй, сейчас каждый из юных талантливых биатлонистов может задуматься: «А не пора ли менять паспорт?» И не удивляйтесь, если увидите кого-то из них в другой сборной через год-два.

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Исчезновения в женской сборной

В изначальном списке из 24 девушек присутствовала Татьяна Акимова, которая несколько лет назад ярко выступала на Кубке мира, а потом исчезла, пожелав родить ребёнка. При утверждении Татьяна магическим образом пропала из первого списка и в окончательный уже не вошла.



Есть версия, что Татьяна добивается возможности выступать за Беларусь, но достоверной информации по этому поводу на данный момент нет.



Не оказалось места в основе и для дочери Анфисы Резцовой Дарьи Виролайнен, которая также вернулась из декретного отпуска. Она определена в резерв вместе в том числе с Натальей Гербуловой, Ириной Казакевич и Полиной Шевниной – сильными биатлонистками, которые, по мнению тренерского штаба, пока не заслуживают шанса попробовать себя в основе.

Фото: РИА Новости

Зато в основном составе нашлось место для Анастасии Егоровой, которая в прошлом сезоне запомнилась тем, что решила устроить себе прогулку по Италии прямо в разгар эпидемии коронавируса. Не ясно также, почему в состав на централизованную подготовку взяли Анастасию Халиулину, а не Анастасию Шевченко, которая выглядела сильнее Халиулиной на юниорском чемпионате мира и завоевала две золотые медали. Ну что ж, тренерам виднее.

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А где Малышко?

Главной сенсацией мужского списка стало отсутствие в основе олимпийского чемпиона Сочи-2014 Дмитрия Малышко. Почему он пропал? Похоже, всё дело в его конфликте с Союзом биатлонистов России. Дмитрия выставили из команды в конце декабря прошлого года и не дали шанса вернуться в состав. Хотя на тот момент он точно выглядел не хуже всех в сборной, да и сейчас в топ-16 в России наверняка входит. Но, похоже, в не всё было решено, исходя из спортивных принципов.

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Любопытно отметить, что в основу взяли Рустама Каюмова, который никак не проявил себя в прошлом году и показывал слабый ход на дистанции.



Пожалуй, железные места для централизованной подготовки заслужили лишь пять человек – Логинов, Елисеев, Бабиков, Халили и Стрельцов. При этом ещё несколько известных спортсменов оказались в резерве: тот же Малиновский, Слепов или Поварницын.



А вот чемпиона мира Максима Цветкова не оказалось даже в резерве.

Свежий взгляд?

Президент СБР Владимир Драчёв в день объявления состава рассказал об организации экспертного совета, в который точно войдут Александр Привалов, Максим Елизаров и Анатолий Хованцев. Без всякой иронии можно сказать, что это заслуженные специалисты, которые, безусловно, отлично разбираются в биатлоне, но свежего взгляда от них ждать вряд ли стоит, ведь на троих им больше 200 лет. Хотя вообще в целом не очень понятно, зачем создавать очередной департамент помощи нашему биатлону.

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За месяц до конференции в СБР явно пытаются создать эффект бурной деятельности. Как будет экспертный совет отчитываться о проведённой работе и будет ли эта работа как-то оцениваться? Опять одни вопросы и никаких ответов.



Судя по всем, если работу оценят положительно, СБР радостно объявит об успешно проведённой реформе. А если что-то пойдёт не так, то придёт время перемен.



Переменой мест будут пытаться изменить итоговый результат. В очередной раз.