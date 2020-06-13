Над русской биатлонисткой смеялись из-за скорости. Романова ответила сенсационной победой

Даже сама Яна шутила, что для победы ей нужно стрелять не «ноль», а «минус один».

Помните такую биатлонистку – Яну Романову?



Помните, как болельщики смеялись над ней? Над её неторопливым ходом? Над минутными отставаниями? Над тем, что тренеры снова и снова берут её в сборную, несмотря ни на что? Это ведь было тогда, когда наш женский биатлон был ещё более-менее благополучным.



Многие с удовольствием смаковали неудачи Яны. И, пожалуй, именно её начали одной из первых называть «блатной» биатлонисткой. Бежать, мол, не бежит, но в команде почему-то остаётся.

А 2010 году после провала на Олимпиаде в Ванкувере Романова внезапно выдала лучший отрезок в карьере, кульминацией которого стала впечатляющая победа на этапе Кубка мира. Бум!



Такой сенсации от неё точно никто не ждал.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Для победы мне надо стрелять не ноль, а минус один»

При огромной волне негатива, который выливался на Яну, она держалась очень достойно и порой высказывалась о своих результатах с большой долей самоиронии.



«С моей скоростью для победы мне надо стрелять не ноль, а минус один», – шутила она.



Если с лыжным ходом у Романовой действительно были проблемы, то стрельба оставалась её главным козырем. Именно на её точную и быструю стрельбу делали ставку тренеры, когда ставили Яну в индивидуальную гонку на Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году. Однако выдать классный результат по заказу биатлонистка не смогла и заняла лишь 56-е место. Романова сильно переживала из-за того, что провалила, возможно, свой главный старт в жизни.



Но тогда она ещё не знала, что самая яркая гонку будет впереди.

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Что случилось с Романовой после Олимпиады?

После Игр в Канаде болельщики наблюдали за одним из самых чудесных преображений в истории российского биатлона. Возможно, сказалась усталость лидеров Кубка мира, которые подводились к Олимпиаде. И на их фоне россиянка выглядела свежей и отдохнувшей. Возможно, сама Яна грамотно подвелась к заключительным этапам сезона. Скорее всего, это была совокупность факторов, которые позволили Романовой не выпадать из топ-10 на протяжении пяти гонок подряд.

Ни у кого больше язык не поворачивался называть её тихоходной.



Уже на этапе в Осло россиянка подбиралась к подиуму, не хватало совсем чуть-чуть. Парадокс, но лучшие шансы у неё были в спринте – гонке с двумя рубежами для скоростных биатлонисток.

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Неудержимая Яна

И всё равно перед домашним этапом в Ханты-Мансийске эксперты очень осторожно оценивали шансы Яны. Подиум казался чем-то достижимым с определёнными оговорками, победа – чудом. Многие были уверены, что скорость в Хольменколлене была единичным всплеском.



Российские болельщики на старте гонки больше верили в Анну Булыгину и Ольгу Зайцеву, которые в спринте в Хантах прошли на ноль первый рубеж. Однако обе допустили по промаху на втором и откатились назад. «Застрелилась» и Светлана Слепцова. Зато Ольга Медведцева сработала на ноль и вошла в число претенденток на медали, хотя бежала не очень быстро.



Лидерство захватила Мари Лор Брюне, которая шустро пролетела по трассе и не допустила ошибок на рубеже. Казалось, что победе француженки ничего не угрожает. Но режиссёр трансляции заметил хороший ход Яны Романовой и показал зрителям её вторую стрельбу.



Как чувствовал: Яна единолично решала судьбу гонки.

Непобедимая Романова Яна Романова одержала победу в национальном эксклюзиве – 27-километровом марафоне. Таким образом, Яна была лучшей во всех четырёх гонках чемпионата России по биатлону.

«Я не могла поверить в свой успех»

Романова всё сделала быстро и чётко – закрыла все мишени, а на последнем круге спринта сумела удержать и высокую скорость. Россиянка сенсационно прибежала к своей первой и, как потом выяснилось, единственной личной победе на Кубке мира. Счастью болельщиков в Хантах не было предела, а сама спортсменка толком не могла объяснить, как ей это удалось.



«Честно говоря, долго не могла поверить в свой успех, так как просто не ожидала. Выходила бороться за высокие места, но победить? К такому повороту событий я была не готова. На Олимпиаде я много сидела, ждала своего шанса. И вот он появился. Конечно, мне помог хорошо закончить сезон перерыв. Да, обидно, что на Олимпийских играх я плохо выступила, но, видимо, так оно и должно было быть», – едва сдерживала эмоции Яна после финиша.

Потом Романова выиграла все гонки в рамках чемпионата России и на некоторое время стала лучшей биатлонисткой страны. К сожалению, больше в такой форме болельщики её не видели.



Яна стала любимицей немецкого тренера Вольфганга Пихлера и выиграла серебро в эстафете на Играх в Сочи, но потом эту медаль у неё отобрали, обвинив в использовании допинга.



Вернётся ли медаль Сочи – непонятно. Но сенсационно золото из Хант никто уже не отберёт.