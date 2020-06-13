Над русской биатлонисткой смеялись из-за скорости. Романова ответила сенсационной победой

Помните такую биатлонистку – Яну Романову?
Помните, как болельщики смеялись над ней? Над её неторопливым ходом? Над минутными отставаниями? Над тем, что тренеры снова и снова берут её в сборную, несмотря ни на что? Это ведь было тогда, когда наш женский биатлон был ещё более-менее благополучным.
Многие с удовольствием смаковали неудачи Яны. И, пожалуй, именно её начали одной из первых называть «блатной» биатлонисткой. Бежать, мол, не бежит, но в команде почему-то остаётся.
А 2010 году после провала на Олимпиаде в Ванкувере Романова внезапно выдала лучший отрезок в карьере, кульминацией которого стала впечатляющая победа на этапе Кубка мира. Бум!
Такой сенсации от неё точно никто не ждал.
Видео доступно на «Чемпионате».
«Для победы мне надо стрелять не ноль, а минус один»
При огромной волне негатива, который выливался на Яну, она держалась очень достойно и порой высказывалась о своих результатах с большой долей самоиронии.
«С моей скоростью для победы мне надо стрелять не ноль, а минус один», – шутила она.
Если с лыжным ходом у Романовой действительно были проблемы, то стрельба оставалась её главным козырем. Именно на её точную и быструю стрельбу делали ставку тренеры, когда ставили Яну в индивидуальную гонку на Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году. Однако выдать классный результат по заказу биатлонистка не смогла и заняла лишь 56-е место. Романова сильно переживала из-за того, что провалила, возможно, свой главный старт в жизни.
Но тогда она ещё не знала, что самая яркая гонку будет впереди.
Что случилось с Романовой после Олимпиады?
После Игр в Канаде болельщики наблюдали за одним из самых чудесных преображений в истории российского биатлона. Возможно, сказалась усталость лидеров Кубка мира, которые подводились к Олимпиаде. И на их фоне россиянка выглядела свежей и отдохнувшей. Возможно, сама Яна грамотно подвелась к заключительным этапам сезона. Скорее всего, это была совокупность факторов, которые позволили Романовой не выпадать из топ-10 на протяжении пяти гонок подряд.
Ни у кого больше язык не поворачивался называть её тихоходной.
Уже на этапе в Осло россиянка подбиралась к подиуму, не хватало совсем чуть-чуть. Парадокс, но лучшие шансы у неё были в спринте – гонке с двумя рубежами для скоростных биатлонисток.
Неудержимая Яна
И всё равно перед домашним этапом в Ханты-Мансийске эксперты очень осторожно оценивали шансы Яны. Подиум казался чем-то достижимым с определёнными оговорками, победа – чудом. Многие были уверены, что скорость в Хольменколлене была единичным всплеском.
Российские болельщики на старте гонки больше верили в Анну Булыгину и Ольгу Зайцеву, которые в спринте в Хантах прошли на ноль первый рубеж. Однако обе допустили по промаху на втором и откатились назад. «Застрелилась» и Светлана Слепцова. Зато Ольга Медведцева сработала на ноль и вошла в число претенденток на медали, хотя бежала не очень быстро.
Лидерство захватила Мари Лор Брюне, которая шустро пролетела по трассе и не допустила ошибок на рубеже. Казалось, что победе француженки ничего не угрожает. Но режиссёр трансляции заметил хороший ход Яны Романовой и показал зрителям её вторую стрельбу.
Как чувствовал: Яна единолично решала судьбу гонки.
«Я не могла поверить в свой успех»
Романова всё сделала быстро и чётко – закрыла все мишени, а на последнем круге спринта сумела удержать и высокую скорость. Россиянка сенсационно прибежала к своей первой и, как потом выяснилось, единственной личной победе на Кубке мира. Счастью болельщиков в Хантах не было предела, а сама спортсменка толком не могла объяснить, как ей это удалось.
«Честно говоря, долго не могла поверить в свой успех, так как просто не ожидала. Выходила бороться за высокие места, но победить? К такому повороту событий я была не готова. На Олимпиаде я много сидела, ждала своего шанса. И вот он появился. Конечно, мне помог хорошо закончить сезон перерыв. Да, обидно, что на Олимпийских играх я плохо выступила, но, видимо, так оно и должно было быть», – едва сдерживала эмоции Яна после финиша.
Потом Романова выиграла все гонки в рамках чемпионата России и на некоторое время стала лучшей биатлонисткой страны. К сожалению, больше в такой форме болельщики её не видели.
Яна стала любимицей немецкого тренера Вольфганга Пихлера и выиграла серебро в эстафете на Играх в Сочи, но потом эту медаль у неё отобрали, обвинив в использовании допинга.
Вернётся ли медаль Сочи – непонятно. Но сенсационно золото из Хант никто уже не отберёт.
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