Роковая встреча. Одноклассник на красной иномарке оборвал жизнь биатлонистки Демидовой

Талантливая спортсменке Марии Демидовой было не суждено добраться до вершин российского биатлона. Девушка трагически погибла 27 июля 2013 года в ДТП. 24-летнюю чемпионку России и призёра чемпионата мира в центре Омска сбил на машине её бывший одноклассник.

Бывают ли такие роковые случайности?

Чемпионка России и призёр чемпионата мира

Демидова подавала большие надежды ещё по юниорам: выигрывала медали чемпионата России и Спартакиады. Эти успехи позволили ей пробиться сначала в юниорскую сборную России, а затем и во взрослую. На Кубке IBU она дебютировала в 21 год и сразу заняла высокое девятое место.



В 2010 году Мария стала серебряным призёром летнего чемпионата мира в эстафете. В напарниках у неё были уже известные болельщикам Евгения Седова, Андрей Маковеев и Евгений Гараничев.



В том же году она выиграла своё первое золото на взрослом уровне, став победительницей чемпионата России в эстафете, после чего добавила к этому второе место в суперпасьюте.



Казалось, что у молодой девушки великолепные перспективы в большом биатлоне, однако в 2012 году Мария внезапно объявила о завершении карьеры. Правда, вскоре возобновила серьёзные тренировки. Судя по всему, хотела вернуться. Но мы этого уже никогда не узнаем…

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Велосипед пополам

Около 22:00 Демидова ехала на велосипеде вдоль Проспекта Мира в родном Омске. Девушка возвращалась домой, и ей нужно было пересечь проспект. Правда, сделать это она решила не по пешеходному переходу, а в неположенном месте, решив, что на шестиполосной дороге с оживлённым вечерним движением ей ничего не угрожает.



Девушка почти доехала до двойной сплошной, когда её сбила красная «Хонда».

Удар был очень сильным: Велосипед разлетелся пополам, а на капоте автомобиля осталась огромная вмятина. Шансов выжить у Демидовой было немного.



Водитель не скрывался с места происшествия, вызвал скорую и полицию, дождался их приезда. Но к сожалению, врачи уже не могли спасти девушку, им оставалось лишь зафиксировать смерть биатлонистки, которой совсем скоро должно было исполниться 25 лет.

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Демидову сбил одноклассник

Сотрудники ГИБДД установили, что за рулём красной иномарки находился 25-летний молодой человек, работавший заправщиком на одной из местных АЗС. Следов алкоголя в его крови обнаружено не было. На тот момент у него был семилетний стаж вождения, который однако не мешал ему регулярно получать штрафы. Только за 2013 год у него их накопилось пять штук.



Но самое неожиданное выяснилось через несколько дней.



Появилась информация, что сбивший биатлонистку Фарид Гизатулин был её одноклассником, с которым она училась в Муромцевской школе №1. Стало известно, что они дружат в социальных сетях. а вскоре и сам Фарид подтвердил, что насмерть сбил свою школьную знакомую.



«Я не узнал Машу, когда после ДТП вышел из машины и подбежал к ней. Мы давно не виделись. На следующий день общие друзья сообщили, что это была Маша Демидова. Я даже как-то не поверил сразу… Когда проверял у нее пульс, обратил внимание на татуировку в виде лепестка на животе девушки. Потом в социальных сетях нашел Машу. На одной из фотографий она была с той самой татуировкой. Это просто кошмар какой-то...» – рассказывал о роковой встрече «Комсомольская правда» Гизатулин.



Молодой человек уверял, что ехал на по правилам и просто не увидел в темноте пересекающую дорогу в неположенном месте девушку. Шансов отреагировать и затормозить у него, по его словам, не было. Автоинспекторы согласились с тем, что ПДД нарушила Демидова.

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«Никакого злого умысла быть не может»

Одноклассники не каждый день становятся участниками смертельных аварий, поэтому появились слухи о том, что Гизатулин мог действовать преднамеренно – мало ли что было ещё в школе. Но эти подозрения в интервью омскому порталу bk55.ru отвергла мама одноклассника Демидовой и Гизатулина Татьяна Барашкова.



«Для всех нас это страшная трагедия. Ребят знаю давно. Фарид, конечно, очень своеобразный молодой человек. Учиться никогда не любил, от армии родители отмазали. Любит скорость и автомобили. Но несмотря на все это, никакого злого умысла в случившемся, я считаю, быть не может. Роковая случайность это или судьба, не знаю. Но как еще объяснить то, что именно в этот день, этот час и на этой дороге в Омске встретились именно два муромчанина?».