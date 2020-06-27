«Гоните её, нам медаль нужна!» Почему биатлонистка Пылёва заплакала, выиграв Олимпиаду

Ольга Пылёва на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити стала суперзвездой российского биатлона. Её победа в гонке преследования получилась просто шикарной. Главную соперницу она добила уже на заключительном участке трассы, мысленно благодаря чемпионские лыжи Ольги Даниловой. А ведь после двух предыдущих гонок казалось, что медалей уже не будет.
«Что ты, дочка, опять четвёртая?»
Пылёва к Играм в Солт-Лейк-Сити была готова просто идеально. Готова так, что вполне могла бы стать многократной олимпийской чемпионкой.
Но в первой же гонке вместо золотой медали Ольга ограничилась деревянной. Для неё помимо обиды от того, что успех был так близко, это означало и другое.
«Я представляла перед собой маму, которая смотрит на меня и говорит с упрёком: «Что ты, дочка, опять четвёртая?» Она ведь у меня часто так говорила, когда я занимала четвёртые или пятые места и была уверена, что мне нужно бросать спорт», – признавалась Пылёва.
Действительно, в индивидуальной гонке Ольге оставалось провести последнюю стрельбу, отделявшую её от гарантированной медали. Какой именно – должно было решить противостояние Пылёвой и великой шведки Магдалены Форсберг. Они могли даже позволить себе допустить по одному промаху, и всё равно между собой определить чемпионку.
Россиянка и шведка промахнулись дважды. Причём Ольга сделала ошибку, перед подходом к рубежу лишь увеличив темп, решив не сбрасывать скорость. И тут уже нужно было нестись изо всех сил, чтобы побороться хотя бы за бронзу.
«Гоните её к финишу, нам медаль нужна», – кричали по рации тренеры сборной России.
Не получилось. Пылёва в битве за третье место проиграла Форсберг всего пять секунд. Через три дня с единственным промахом на огневом рубеже Ольга осталась в спринте только восьмой. По скорости она проиграла тем спортсменкам, которых опередила в «индивидуалке».
Лыжи Даниловой
Тренер сборной Валерий Польховский тогда увидел причину неудач в подготовке инвентаря и качестве самих лыж.
Перед гонкой преследования Пылёва попросила пару у лыжницы Ольги Даниловой. Ту самую, на которой Данилова выиграла комбинированную гонку преследования в Солт-Лейк-Сити.
Готовил лыжи сам Польховский, взяв всю ответственность на себя.
И в гонке Пылёва выглядела великолепно. Она стартовала с отставанием более чем в минуту от чемпионки спринта немки Кати Вильхельм, но на первом же рубеже допустила промах и откатилась за пределы первой десятки. Вильхельм, кстати, промахнулась трижды.
Но затем Пылёва устроила невероятную погоню. За счёт скорости и точной стрельбы подобралась к группе лидеров, а к последнему рубежу подошла почти вплотную за Форсберг, норвежкой Лив-Гретой Пуаре и болгаркой Ириной Никульчиной.
Вильхельм тоже была недалеко, борьба за золото не кончилась. Российские болельщики замерли в ожидании: всё решалось именно на четвёртой стрельбе.
Россиянка отработала безошибочно и убежала делить золото с немкой, которая тоже стреляла точно. Бывшие соперницы по лыжным гонкам должны были на дистанции определить, кто больше достоин золота. Преимущество вроде было на стороне Вильхельм – ей не приходилось отыгрываться всю дистанцию, но Пылёва действовала просто потрясающе.
Россиянка сумела сохранить силы на концовку и, как казалось, играючи сбросила немку со спины на подходе к финишной прямой. Пылёва финишировала на пять секунд впереди. На те самые пять секунд, которых ей не хватило до бронзы в индивидуальной гонке.
Слёзы чемпионки
Пресс-конференцию чемпионки прервал звонок её мобильного телефона.
Услышав в трубке голос мамы с поздравлениями, Пылёва разрыдалась и долго не могла отвечать на вопросы журналистов. Она ещё не осознала до конца, какой спортивный подвиг совершила, но слышала, что в этот раз мама радуется первому месту, а не огорчается четвёртому.
Впереди была ещё эстафета, в которой Пылёва выглядела потрясающе, но команда в итоге с трудом добралась до бронзы.
Впереди была церемония закрытия Игр в Солт-Лейк-Сити, на которой именно Ольга несла российский флаг.
Впереди была страшная Олимпиада в Турине, после которой Ольге, сдавшей сотни допинг-проб, пришлось объяснять, что произошла нелепая ошибка.
Впереди было триумфальное возвращение в Ванкувере, омрачённое смертью мамы.
Но главную победу в жизни Пылёва одержала в Солт-Лейк-Сити.
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