Российский биатлон в глубоком кризисе. И очередные выборы президента его не спасут

Уже в июле в подмосковных Химках будет решаться судьба российского биатлона, который находится в глубоком кризисе. Огромные долги, неопределённость с тренерским штабом, внутренние конфликты – кому-то всё это придётся разгребать. Кандидатов двое, но способен ли кто-то из них изменить наш биатлон к лучшему, не очень понятно.

Русский биатлон превратился в цирк. Борьба за власть обернулась очередным скандалом На сайте Союза биатлонистов России появилась публикация против президента Драчёва. Через пару часов оказалось, что это «техническая ошибка».

Почему Драчёвым недовольны

Нынешний президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв приступил к работе в 2018 году. Тогда он победил на выборах с большим отрывом другого кандидата – Виктора Майгурова. Любопытно, что именно они будут бороться за власть и в 2020-м. То есть за два года в нашем биатлоне даже список кандидатов на пост президента никак не поменялся.



Драчёв начал бодро. Он организовал прозрачный отбор в национальную команду, который поначалу принёс результат. Российская команда значительно обновилась, занимала высокие места, а в Оберхофе-2019 и вовсе выиграла сразу три золота на одном этапе.



Однако эйфория быстро сменилась рутиной. От спортсменов ждали новых побед, а они скорее разочаровывали. Хотя сказать, что всё было совсем плохо в плане результатов, нельзя. Даже с последнего чемпионата мира мы уехали с золотом Александра Логинова.



Драчёвым были недовольны по другим причинам. Во многих региональных федерациях разочаровались в нём из-за невыполненных обещаний. В самой сборной России постоянно возникали организационные накладки. В частности, из-за проблем с бронированием отелей был по сути сорван предновогодний сбор, который должен был стать одним из ключевых при подготовке к чемпионату мира. Долги Союза биатлонистов росли, что тоже вызывало негатив.

«У нас что, президент – бог и царь?» Российский биатлон продолжает погружаться в хаос Спортсмены и тренеры сборной России не могут начать подготовку к сезону. То ли в технических ошибках дело, то ли в борьбе за власть.

Кто стоит за Майгуровым

Главным сторонником трёхкратного чемпиона мира Виктора Майгурова является первый президент СБР и бывший полковник ФСБ Алексей Нуждов. Два года назад на бумаге он был на стороне Драчёва, но довольно быстро изменил позицию и в последнее время делал всё, чтобы как можно быстрее сменить власть в российском биатлоне. Сейчас Нуждов активно работает с регионами и старается заручиться их поддержкой.



Помогает Майгурову и ещё один серьёзный человек биатлонного мира: Владимир Якушев – бывший губернатор Тюменской области, многолетний член правления СБР. Сейчас Якушев занимает серьёзный пост в правительстве РФ, являясь министром строительства и ЖКХ.

Драчёв и Майгуров стали единственными кандидатами на пост президента СБР

Почему у Драчёва есть шанс

Несмотря на то, что за Драчёвым стоит меньше влиятельных людей, его шансы сохранить место президента довольно неплохие. Дело в том, что по уставу СБР ему требуется набрать всего лишь треть голосов на выборах. Всего в голосовании будут участвовать около 60 человек, так что, если Драчёва поддержит порядка 20 из них, то он продолжит быть главой СБР.



Понятно, что против действующего президента развёрнута масштабная кампания, но среди голосующих до сих пор много неопределившихся. Есть один пример, который говорит о том, что далеко не все настроены против Драчёва. Не так давно 24 ветерана нашего биатлона написали письмо, в котором требовали немедленно отправить Драчёва в отставку. Однако вскоре выяснилось, что половина из якобы подписавших это письмо даже не знали о его существовании. Все понимают, кем и зачем это письмо было написано. Но возникает логичный вопрос: поверят ли после такого ветераны биатлона и члены правления СБР команде Майгурова?

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Почему выборы не изменят ничего

Сторонники Майгурова говорят о том, что он способен укрепить позиции российского биатлона на международном уровне. Майгуров действительно долгое время занимал пост в IBU, общался с представителями других федераций и неплохо знает всю внутреннюю кухню.



С другой стороны, он дружил с бывшим президентом IBU Андерсом Бессебергом, которого в биатлоне приравняли к мировому злу и связали со всем чем угодно: от коррупции в особо крупных размерах до связей с проститутками. Майгуров считается человеком из команды Бессеберга, так что его возвращение в большой биатлон будет воспринято неоднозначно.



Возможно, Майгуров вместе со своими сторонниками сможет как-то справиться с финансовыми трудностями СБР, но сам кандидат пока не объяснил, как именно это можно сделать.

Если он победит на выборах, то с большой долей вероятности захочет произвести очередные изменения как в тренерском штабе, так и в составе сборной. А это практически гарантированно сорвёт подготовку к новому сезону, которая и так находится на грани срыва.



Впрочем, победа Драчёва вообще не изменит ничего. Ни один из кандидатов не представил свою программу, и это за две недели до выборов! Тот же Драчёв пока тоже никак не объяснил, как будет решать большие финансовые проблемы СБР. Понятно, что начались они задолго до его прихода, но раз уж Владимир Петрович вызвался продолжать работу на благо нашего биатлона, то должен эти проблемы как-то решать. Очень хотелось бы понять его план действий.



Самое печальное в этой ситуации – то, что в российском биатлоне сейчас, похоже, нет человека, способного что-то изменить к лучшему. Выстроенная система только порождает внутренние конфликты, скандалы, а работать на достижение общего блага никому не интересно.