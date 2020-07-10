Российский биатлон остался без президента. Но без Драчёва будет только хуже?

Главная интрига лета в российском биатлоне не дожила до кульминации. 11 июля должны были состояться выборы президента Союза биатлонистов России. На этот пост претендовали два кандидата – нынешний глава СБР Владимир Драчёв и трёхкратный чемпион мира Виктор Майгуров. Однако буквально за день до выборов Драчёв неожиданно снял свою кандидатуру и по сути подал в отставку. Российский биатлон как минимум на несколько дней остался без президента.



Это означает, что в нашем биатлоне произойдут очередные серьёзные изменения. Драчёв проработал всего два года, но успел сделать немало полезного и был совсем не так плох, как принято считать. Есть даже основания полагать, что после него будет только хуже.

Российский биатлон в глубоком кризисе. И очередные выборы президента его не спасут В нашем биатлоне нет человека, способного кардинально изменить ситуацию к лучшему.

Впервые устроил честные отборы в сборную

Сейчас об этом стали забывать, но именно Драчёв первым попытался сломать систему с непрозрачными отборами в национальную команду. Он устроил соревнования перед стартом сезона-2018/2019, по итогам которых в честной борьбе в команду попали те, кто был лучше готов. Критерии были чёткими. Выполнил – добро пожаловать в сборную России по биатлону.



И надо сказать, что план сработал. В женской сборной появились Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Валерия Васнецова. Чуть позже к ним добавилась Лариса Куклина. Павлова, Васильева и Куклина были в составе победной эстафеты в Оберхофе, а для Ларисы та гонка и вовсе была дебютом на Кубке мира. Евгения же стала лучшим новичком года по версии IBU.



В мужской сборной на качественно новый уровень вышли Александр Логинов и Матвей Елисеев. Именно в первый сезон Драчёва во главе СБР Саша стал вторым в общем зачёте Кубка мира. Проблемы начались на второй год, когда регионы снова стали плести закулисные игры, в результате чего критерии отбора несколько раз были нарушены.

«У нас что, президент – бог и царь?» Российский биатлон продолжает погружаться в хаос Спортсмены и тренеры сборной России не могут начать подготовку к сезону. То ли в технических ошибках дело, то ли в борьбе за власть.

Неплохие выступления на главных стартах

От чемпионата мира 2019 года болельщики мало чего ждали. Эксперты и вовсе прогнозировали ноль медалей для команды. Максимум одну. А сборная России взяла и выиграла три награды, причём ещё в нескольких гонках наши спортсмены просто обязаны были быть на подиуме. Вспомним хотя бы обиднейший случай с Гараничевым, когда Евгений пробежал лишний штрафной круг и лишил себя верной бронзовой медали.



На следующий год в Италии у России было две награды, зато на этот раз появилось золото. Спасибо Александру Логинову за его блистательное выступление в спринте. Несмотря на то что обе медали пришли от мужской команды, женская выглядела даже лучше.



Старший тренер Виталий Норицын здорово подвёл девушек к главному старту, и по лыжному ходу к биатлонисткам не было вопросов. Каждый старт дарил нам большие шансы, но подводила ужасная стрельба. В любом случае безнадёжным выступление россиянок никак нельзя было назвать.

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Огромные долги СБР – не вина Драчёва

Драчёва несколько раз пытались обвинить в растрате средств. Однако никаких доказательств предоставлено так и не было, в суд никто не обращался. Что же касается действительно огромных долгов СБР, то они образовались задолго до его прихода. По большому счёту, Драчёву пришлось подчищать за другими руководителями нашего биатлона, которые вышли из игры после сочинских скандалов.



Конечно, Владимир понимал, на что идёт, изначально соглашаясь на должность президента СБР. Он хотел решить проблемы с долгами, но не справился с этим. Но ставить только ему в вину эти долги тоже неправильно.

Дальше будет хуже?

Несмотря на всё то, что я написал выше, Драчёв не был идеальным президентом. Были проблемы, скандалы. Это очевидно. Другое дело, что беды российского биатлона гораздо глубже личностных и профессиональных характеристик одного взятого человека. Закулисные игры, которые ведут регионы, чтобы провести своих спортсменов в сборную, никуда не делись. Борьба за власть – тоже.



Тот же Майгуров, который два года назад высказывался в поддержку Драчёва, теперь в открытую идёт против него. Просто бизнес, ничего личного. У Майгурова, похоже, тоже нет плана по спасению российского биатлона, а если и есть, то он почему-то держит его в секрете. Кто заплатит долг СБР? Останутся ли тренеры, назначенные при Драчёве? Изменится ли состав сборной?



Порой кажется, что избавить наш биатлон от проблем может только новая волна эпидемии вируса. Если не будет сезона, не будет и проблем.