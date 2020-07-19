«Это который с винишком?» Биатлонистка Куклина захотела попробовать метод подготовки Вирер

Гореева упала во время тренировки, а Миронова и Сливко развлекались на пляже. Чем занимаются летом биатлонисты сборной России.

Болельщики соскучились по большим победам российского биатлона, особенно у женщин. А потому советуют нашим девушкам брать пример с зарубежных звёзд биатлона, которые выигрывают чемпионаты мира и берут «Большие хрустальные глобусы». Лариса Куклина прислушалась к мнению болельщиков и пообещала попробовать метод подготовки Доротеи Вирер. Эта и другие новости от наших биатлонистов – в свежем обзоре социальных сетей.

«Диванный эксперт плохого не посоветует»

Куклина сильно прибавила ещё в прошлом сезоне, а в некоторых гонках и вовсе выглядела спортсменкой элитного уровня. Но болельщики всегда хотят большего. И Лариса во время предсезонной подготовки стала получать советы от фанатов присмотреться к другим. И ответила им публикацией в «Инстаграме».



«Утром работаем по нашим методикам, а вечером попробуем метод Вирер. Глядишь, и ход улучшится! Диванный эксперт плохого не посоветует».

Понятно, что Лариса иронизирует и заигрывает с болельщиками. Ведь у многих из них «вечерний метод» Доротеи Вирер ассоциируется не с упорными тренировками, а с бокалом вина на летней террасе в каком-то красивом местечке в Италии. Всё потому, что в социальных сетях Доро постоянно появляются фотографии именно такого характера. Конечно, болельщики не могли не ответить Ларисе в ответ.

«Вечерний метод Вирер – это который с винишком?»



«Ждём фотки Ларисы с бокалом итальянского вина на террасе на фоне заката».



«Метод Вирер – это винишка глушануть что ли? Так должно сработать!»



Итальянка действительно не раз признавалась, что не прочь хорошо провести летний вечер и не зацикливается на запретах. Судя по её результатам, метод работает великолепно. Два года подряд Вирер является лучшей биатлонисткой планеты. По менталитету россияне вполне похожи на итальянцев. Так почему бы не попробовать и их победную методику?

Миронова и Сливко на пляже

Молодые таланты российского биатлона Светлана Миронова и Виктория Сливко летом не теряют времени даром. Тренировки – это хорошо, но иногда можно и поразвлечься на пляже. Девушки попробовали себя в сапсёрфинге. И, судя по всему, остались довольны.

А Сливко пошутила над своим загаром, который и правда получился смешным. Виктория начала прошлый сезон на Кубке мира, однако затем отправилась выступать на соревнованиях уровнем ниже. Сейчас она настроена присоединиться к своей подруге Мироновой уже в основе.

Счастливый Елисеев

Второй номер мужской сборной России очень рад снятию режима самоизоляции и старается проводить летом максимально активно. Он занимается плаванием, катается на велосипеде и ходит в горы в Приэльбрусье. История с вирусом подходит к концу, и от того, кто как проведёт эти месяцы подготовки, будут напрямую зависеть результаты следующего сезона.



«Волшебные красоты Приэльбрусья! Эмоций от этих мест в разы больше, чем от «забугорья», это же всё наше!!! Впечатлений масса, такое крутое место! Теперь хочу сюда зимой попасть, на горных лыжах погонять», – Матвей всегда на позитиве.

«Работа кипит, а мышцы – горят»

Большая группа российских биатлонисток проходит сбор в Чайковском в Пермском крае. Один из главных талантов нашего биатлона Анастасия Гореева выложила яркое видео процесса подготовки, где даже виден момент падения биатлонистки на асфальт. Однако судя по музыке, подобранной для этого видео, Анастасия отнесла к нему с юмором.

«Работа кипит, а мышцы – горят. Мы летаем в прямом и переносном смысле слова. Вот так и проходит сбор в Чайковском».

Российские спортсмены часто показывали максимум в сложных обстоятельствах. Таков наш менталитет, что чем сложнее, тем лучше. Поэтому есть надежда, что скомканная подготовка из-за сложной ситуации во всём мире поможет команде в предстоящем сезоне.