«Уйдёшь – будешь всю жизнь жалеть». Как биатлонистка Мальгина добилась невероятной победы

Российский женский биатлон уже несколько лет представляет собой печальное зрелище. Отдельные проблески случаются, но не избавляют от общего ощущения бесперспективности. На фоне лучших биатлонисток мира лидеры сборной России не впечатляют, при этом на внутренней арене у них практически нет конкуренток. А ведь были времена, когда даже спортсменки из второй российской команды оставляли не у дел мировых звёзд.



Малоизвестная россиянка Ирина Мальгина годами находилась в тени более успешных соотечественниц, но всё-таки дождалась своего шанса и воспользовалась им по максимуму. Главная победа в её карьере была настоящим спортивным чудом. Резервистка сборной. В 33 года. По «убитой» трассе. После большого отставания от лидера на последнем круге…



Победа казалась невероятной. Но Ирину в тот день ничего не могло остановить!

Поздний дебют на Кубке мира

Расцвет Ирины Мальгиной пришёлся на золотое время российского женского биатлона. В конце 90-х девушка из Мурманска, выступавшая до замужества под фамилией Дьячкова, здорово зарекомендовала себя на соревнованиях второго эшелона. Однако в главной команде тогда тон задавали Ишмуратова, Пылёва, Ахатова, Куклева и Черноусова, поэтому выдержать конкуренцию за место в основе было неимоверно трудно.



На Кубке мира Ирина дебютировала только в 28 лет, уже в ранге чемпионки Европы и трёхкратной победительницы Универсиады. Освоившись на элитном уровне, Мальгина несколько раз попала в десятку в личных гонках и впервые поднялась на пьедестал в эстафете. Добиться большего, по признанию самой спортсменки, мешала неуверенность в себе.



«У меня не было проблем с выступлениями на российском уровне, но как только я попадала в элитную компанию, тут же «плыла», — говорила Мальгина «Газете».

Фото: Agence Zoom/Getty Images

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Мимо Турина

Сезон-2002/2003 Ирина снова начала на Кубке мира и даже помогла российской четвёрке победить в эстафете в Поклюке, но неудачи в личных гонках вынудили тренеров вернуть её на соревнования рангом ниже. Опытная спортсменка раз за разом отбиралась во вторую команду и помогала сборной России доминировать на чемпионатах Европы, однако на Кубке мира по-прежнему не складывалось. В олимпийском сезоне-2005/2006 Ирина вернулась в обойму основной сборной и даже имела шанс пробиться на Игры в Турине, но вновь не справилась с давлением.



«Для поездки в Турин на первых трех этапах Кубка мира нужно было в личных гонках дважды попасть в десятку лучших. Если на первом этапе в том же Эстерсунде я приходила 16-й в спринте, то в последующих гонках места были ещё ниже. Было очевидно, что никакую Олимпиаду я не потяну», — рассказывала Ирина.

Победа на чемпионате мира

По-настоящему судьба улыбнулась Мальгиной уже после Олимпиады в Турине. Лидеры команды решили взять паузу, поэтому на заключительных этапах Кубка мира Россию в основном представляли резервистки. Так, благодаря стечению обстоятельств Ирина попала в состав сборной на смешанную эстафету в Поклюке, где разыгрывались медали чемпионата мира. К чести биатлонистки, она не только не испортила общую картину, но и фактически обеспечила второй команде России золотые медали. Николай Круглов уходил на заключительный этап с колоссальным преимуществом и уже не мог упустить победу.



После 15 лет занятий биатлоном, выматывающих отборов и нереализованных перспектив Ирина Мальгина наконец-то завоевала большой титул. Появились мысли завершить карьеру и сосредоточиться на тренерской работе, но предложение старшего тренера сборной России Валерия Польховского заставило её передумать.



«Весной Польховский спросил, согласна ли я ещё выступать. Меня брали на Кубок мира без отбора, так что мне не нужно было долго раздумывать. От такого шанса глупо было отказываться. «Так, Ирина, — сказала я себе. — Если не получится, можешь отдыхать спокойно. А если сейчас уйдёшь — всю жизнь будешь жалеть», — вспоминала Мальгина. А ведь если бы она тогда захотела закончить со спортом, то не дождалась бы главной победы в своей карьере.

Над русской биатлонисткой смеялись из-за скорости. Романова ответила сенсационной победой Даже сама Яна шутила, что для победы ей нужно стрелять не «ноль», а «минус один».

Месиво вместо трассы

После олимпийского сезона женская сборная России обновилась практически полностью. Мальгина на правах опытной биатлонистки была освобождена от национального отбора и получила возможность тренироваться индивидуально, под руководством супруга Виктора. Впервые за долгие годы спортсменка могла спокойно подводиться к гонкам Кубка мира, и обретённое спокойствие очень быстро дало результат.



В первой же гонке сезона малоизвестная биатлонистка, чьим потолком в личных гонках было пятое место, сотворила сенсацию. В индивидуальной гонке на 15 км в Эстерсунде Ирина получила поздний стартовый номер и даже близко не рассматривалась в качестве претендентки на медали. К моменту её старта трасса была разбита дождём и десятками соперниц и превратилась в неприятное серое месиво. На виражах и подъёмах лыжи вязли в ледяной каше.

Битва двух сенсаций

В таких погодных условиях особенно важное значение имела стрельба. Первый рубеж Ирина прошла чисто и закрепилась в десятке, после второго даже с одним промахом входила в топ-3. Российские болельщики скрестили пальцы в ожидании чуда, но ошибка на третьей «лёжке» стоила Ирине потери нескольких позиций. До лидера уже было полминуты, а впереди располагались восемь соперниц, включая Туру Бергер, Линду Грубен, Андреа Хенкель и Катрин Хитцер.



Медаль ускользала из рук, но тут на помощь Ирине пришла погода: дождь прекратился, трассу подморозило. Россиянка не только не уступала ходом соперницам, но многих даже опережала. На последнем рубеже Мальгина совладала с нервами и всерьёз включилась в борьбу за пьедестал. От лидирующей норвежки Эйкеланн её отделяло 11 секунд. Обе проводили лучшую гонку в жизни и мечтали о первой личной победе. Обе сцепив зубы месили лыжами ледяное крошево трассы. И всё-таки это был день Ирины Мальгиной. На финише она решилась на отчаянный манёвр и не прогадала.



«Всё время мне сообщали, что я отстаю на пять секунд. Сил не было уже никаких. Вероятно, главным допингом стало сообщение за 800 метров до финиша, что я иду с норвежкой в одни секунды. На мгновение в голове мелькнула мысль – финишный отрезок надо пробежать по твёрдому насту. Глазами выхватила обочину, которая казалась заледеневшей. К счастью, не ошиблась. Последнюю стометровку пронеслась, словно на коньках!» — говорила Мальгина после финиша.

Ирина Мальгина Фото: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images

Первая и последняя победа

Невероятная победа в первой же гонке сезона подтвердила, что Ирина была права, когда в 33 года решилась на продолжение карьеры. Несмотря на успешное начало, сезон-2006/2007 получился для женской сборной России тяжёлым. Мальгина была одним из лидеров той команды и приняла участие в большинстве гонок, но на пьедестал больше не забегала, а после сезона всё-таки завершила карьеру. С чистой совестью и званием победительницы личной гонки на Кубке мира.



В тот дождливый и промозглый вечер в Эстерсунде биатлон вновь оправдал славу одного из самых непредсказуемых видов спорта. Остаётся надеяться, что и в будущем для наглядной демонстрации этого факта биатлонные боги будут выбирать российских спортсменов.