Фитоняша или блогер? Российские биатлонистки, которые могут прибавить

Пока их трое, но если прибавит вся сборная России, это будет здорово.

Женский биатлон в России жив. И он прогрессирует. Даже по итогам прошлого сезона это можно было заметить, если чуть лучше присмотреться. В составе нашей сборной есть биатлонистки, которые способны в предстоящем сезоне заметно прибавить.

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Лариса Куклина – трудолюбие и внимание к мелочам

Лариса дебютировала на Кубке мира два сезона назад и как дебютировала! Куклина в первой же гонке поднялась на верхнюю ступеньку пьедестала после победы в эстафете в Оберхофе. Но в индивидуальных дисциплинах всё было гораздо хуже. А вот в прошлом сезоне Лариса сумела прибавить и теперь без неё невозможно представить основной состав сборной России.

К своим 29 годам Куклина разобралась с болячками, которые мешали ей раскрыться раньше. Она очень ответственно подходит к тренировкам, многие из которых выкладывает в социальных сетях. Если не знать, кто такая Лариса Куклина, можно подумать, что это либо бьюти-блогер, либо фитоняша. И если раньше над этим болельщики иронизировали, то теперь россиянка заставила воспринимать себя всерьёз.

В начале прошлого сезона Лариса рассказывала, что нашла оптимальный подход к тренировкам, в котором нет мелочей. И это постепенно стало приносить результаты. Этим летом россиянка работает по индивидуальному плану вместе с мужем Михаилом и намерена присоединиться к основной команде уже в сентябре. Нет сомнений, что при таком трудолюбии Куклина способна прибавить ещё сильнее и перейти от простого попадания в масс-старт к борьбе за места рядом с пьедесталом.

«Это который с винишком?» Биатлонистка Куклина захотела попробовать метод подготовки Вирер Гореева упала во время тренировки, а Миронова и Сливко развлекались на пляже. Чем занимаются летом биатлонисты сборной России.

Анастасия Шевченко – талант, который мы ждали

Анастасия Шевченко в прошлом сезоне блестяще выступила на молодёжном чемпионате мира. Анастасия выиграла две личные медали и добавила к ним серебро в эстафете.



Шевченко – подопечная нового старшего тренера женской сборной России Михаила Шашилова.

Изначально предполагалось, что Настя будет готовиться к сезону с юниорской командой, но Шашилов забрал талантливую девушку в основу. И правильно сделал. Шевченко уже сейчас способна выступать на взрослом уровне. Вероятно, она начнёт сезон на Кубке IBU, а там, кто знает, может и выстрелить прямиком в основу.

Анастасия быстра и хорошо держит темп. Это вообще характеристика работы Шашилова, у которого занимаются также быстроногие Светлана Миронова и Ирина Казакевич. Если Шевченко сумеет справиться с нервами на стрельбе, но Россия вполне может получить талант, которого все так долго ждали.

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Кристина Резцова – дерзкая и нестабильная

Дочь легендарной Анфисы Резцовой классно начала прошлый сезон. А эстафета в Хохфильцене, где Кристина уничтожила соперников на своём этапе, запомнился многим. Резцовой-младшей не хватало стабильности прежде всего в прохождении последнего круга.

Но добило её в прошлом году не это, а то, что тренерский штаб проигнорировал её на чемпионате мира в Антхольце. У Кристины не было ни единого шанса показать себя. И это было по меньшей мере странно. Однако потенциал биатлонистки очевиден, она способна бегать быстро и стрелять точно.

А ещё Кристина очень дерзкая как на трассе, так и в интервью. Это хорошая черта для спорта. Резцова не боится говорить, что думает, не стесняется своих амбиций и не боится признавать ошибки. Сейчас россиянка готовится по индивидуальному графику в Санкт-Петербурге. В предстоящем сезоне, где всё с большой долей вероятности будет скомкано и непонятно, именно такие люди как Кристина Резцова могут удивить.