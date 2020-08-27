Как Бьорндален. Почему российский биатлонист Логинов готов выиграть Кубок мира

Лучший российский биатлонист Александр Логинов наконец-то готов бороться за «Большой хрустальный глобус». Глобальная эпидемия вируса, с одной стороны, разрушила его планы по подготовке к сезону, но с другой стороны, дала Логинову понимание, в каком направлении нужно работать, чтобы добиться цели, к которой он идёт на протяжении всей карьеры.

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Как Бьорндален

Россиянин готов полностью работать индивидуально от команды, и это правильное решение. Александр даже приобрёл личный микроавтобус, чтобы не зависеть от остальной части сборной. Теперь он может перемещаться на трассу и с трассы тогда, когда ему удобно, не беспокоиться о сохранности инвентаря. Чтобы добиться успеха в спорте, надо вкладывать силы и средства в самого себя. Да, Логинову помогли спонсоры, но спонсоров надо ещё убедить в необходимости вкладывать деньги в карьеру спортсмена. Очевидно, Александр смог это сделать.

Таким образом, Логинов пошёл по пути величайшего биатлониста современности Уле-Эйнара Бьорндалена. Норвежец достиг того, чего достиг, во многом благодаря уникальной системе подготовки, которая не имела ничего общего с подготовкой остальной сборной Норвегии. Бьорндален делал только то, что было нужно именно ему, и преуспел.

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«Было умно вложиться в дом на колёсах»

Во время сезона лучший спортсмен в истории зимних Олимпиад жил в специально спроектированном доме на колёсах в изоляции от всех внешних контактов. Это позволяло создать оптимальные условия для тренировок и восстановления.



«Я никогда не выиграл бы в Сочи, если бы не вложился в этот дом на колёсах. Это был умный выбор, я думал о восстановлении после нагрузок, и это в конечном итоге стало определяющим фактором. С помощью трейлера я могу проводить подготовку на качественном уровне, а это помогает держать уровень на протяжении всей карьеры», – рассказывал сам Уле-Эйнар.



Кстати, Логинов относится к личной гигиене и безопасности также очень ответственно. Он не раз говорил, что во время эпидемии старался максимально ограничить количество контактов с людьми и опасался заразить себя и свою семью.

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«Возможен приятный итог»

Бьорндалену и вовсе не нужна была эпидемия, чтобы это понять. Норвежец с самого начала карьеры страшно боялся любых микробов и ни с кем не здоровался за руку во время этапов Кубка мира. А если и здоровался, то делал это в перчатках. Многие подшучивали над ним за это, а сам Уле-Эйнар не обращал на скептиков внимания и двигался к цели. Очень похоже на то, что у Логинова сейчас такой же настрой.



«В прошлом году у меня была череда травм и была смазана подготовка, я не знаю.



Если всё сложится, то, может быть, будет какая-то борьба, но я не люблю загадывать. Не буду говорить самоуверенные вещи, что вот мол, я буду бороться за первое место в общем зачёте Кубка мира. Я стараюсь бороться за самые высокие места, а там уже возможен приятный итог», – разъяснил россиянин свои планы на сезон в эфире «Матч ТВ».



Саша по традиции высказался максимально аккуратно, но даже в таком осторожном высказывании можно прочитать, что он думает о победе в Кубке мира. Просто не хочет сглазить и не хочет давать громких лозунгов. Не такой он человек.

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Йоханнес потеряет мотивацию без Фуркада

Чтобы выиграть заветный «глобус», Логинову придётся одолеть группу сильных французов и, конечно же, ужасающе сильного Йоханнеса Бё. Если с французами россиянин способен справиться за счёт таланта и упорной работы на тренировках, то с норвежцем надо будет повозиться. Помочь ему в этом должен уход Мартена Фуркада.



Пятикратный олимпийский чемпион весной объявил о завершении карьеры, и это должно сыграть на руку Логинову. Йоханнес лишился одного из своих главных раздражителей и наверняка частично потеряет мотивацию. Плюс ко всему Бё недавно стал отцом, и семья тоже отберёт часть времени от тренировочного процесса.



С учётом непонятных олимпийских перспектив Логинову надо бросать все силы на Кубок мира, причём делать это здесь и сейчас. Да он и сам это прекрасно понимает. Всё говорит о том, что у России наконец-то появится первый обладатель «Большого хрустального глобуса» со времён Владимира Драчёва.