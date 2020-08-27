Как Бьорндален. Почему российский биатлонист Логинов готов выиграть Кубок мира

Лучший российский биатлонист Александр Логинов наконец-то готов бороться за «Большой хрустальный глобус». Глобальная эпидемия вируса, с одной стороны, разрушила его планы по подготовке к сезону, но с другой стороны, дала Логинову понимание, в каком направлении нужно работать, чтобы добиться цели, к которой он идёт на протяжении всей карьеры.
Как Бьорндален
Россиянин готов полностью работать индивидуально от команды, и это правильное решение. Александр даже приобрёл личный микроавтобус, чтобы не зависеть от остальной части сборной. Теперь он может перемещаться на трассу и с трассы тогда, когда ему удобно, не беспокоиться о сохранности инвентаря. Чтобы добиться успеха в спорте, надо вкладывать силы и средства в самого себя. Да, Логинову помогли спонсоры, но спонсоров надо ещё убедить в необходимости вкладывать деньги в карьеру спортсмена. Очевидно, Александр смог это сделать.
Таким образом, Логинов пошёл по пути величайшего биатлониста современности Уле-Эйнара Бьорндалена. Норвежец достиг того, чего достиг, во многом благодаря уникальной системе подготовки, которая не имела ничего общего с подготовкой остальной сборной Норвегии. Бьорндален делал только то, что было нужно именно ему, и преуспел.
«Было умно вложиться в дом на колёсах»
Во время сезона лучший спортсмен в истории зимних Олимпиад жил в специально спроектированном доме на колёсах в изоляции от всех внешних контактов. Это позволяло создать оптимальные условия для тренировок и восстановления.
«Я никогда не выиграл бы в Сочи, если бы не вложился в этот дом на колёсах. Это был умный выбор, я думал о восстановлении после нагрузок, и это в конечном итоге стало определяющим фактором. С помощью трейлера я могу проводить подготовку на качественном уровне, а это помогает держать уровень на протяжении всей карьеры», – рассказывал сам Уле-Эйнар.
Кстати, Логинов относится к личной гигиене и безопасности также очень ответственно. Он не раз говорил, что во время эпидемии старался максимально ограничить количество контактов с людьми и опасался заразить себя и свою семью.
«Возможен приятный итог»
Бьорндалену и вовсе не нужна была эпидемия, чтобы это понять. Норвежец с самого начала карьеры страшно боялся любых микробов и ни с кем не здоровался за руку во время этапов Кубка мира. А если и здоровался, то делал это в перчатках. Многие подшучивали над ним за это, а сам Уле-Эйнар не обращал на скептиков внимания и двигался к цели. Очень похоже на то, что у Логинова сейчас такой же настрой.
«В прошлом году у меня была череда травм и была смазана подготовка, я не знаю.
Если всё сложится, то, может быть, будет какая-то борьба, но я не люблю загадывать. Не буду говорить самоуверенные вещи, что вот мол, я буду бороться за первое место в общем зачёте Кубка мира. Я стараюсь бороться за самые высокие места, а там уже возможен приятный итог», – разъяснил россиянин свои планы на сезон в эфире «Матч ТВ».
Саша по традиции высказался максимально аккуратно, но даже в таком осторожном высказывании можно прочитать, что он думает о победе в Кубке мира. Просто не хочет сглазить и не хочет давать громких лозунгов. Не такой он человек.
Йоханнес потеряет мотивацию без Фуркада
Чтобы выиграть заветный «глобус», Логинову придётся одолеть группу сильных французов и, конечно же, ужасающе сильного Йоханнеса Бё. Если с французами россиянин способен справиться за счёт таланта и упорной работы на тренировках, то с норвежцем надо будет повозиться. Помочь ему в этом должен уход Мартена Фуркада.
Пятикратный олимпийский чемпион весной объявил о завершении карьеры, и это должно сыграть на руку Логинову. Йоханнес лишился одного из своих главных раздражителей и наверняка частично потеряет мотивацию. Плюс ко всему Бё недавно стал отцом, и семья тоже отберёт часть времени от тренировочного процесса.
С учётом непонятных олимпийских перспектив Логинову надо бросать все силы на Кубок мира, причём делать это здесь и сейчас. Да он и сам это прекрасно понимает. Всё говорит о том, что у России наконец-то появится первый обладатель «Большого хрустального глобуса» со времён Владимира Драчёва.
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