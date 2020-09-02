«Сними российскую форму, позоришься!» Как биатлонистка Пылёва попалась на допинге

«Моя совесть чиста. За всю мою карьеру – только один допинг-случай. Это Пылёва на Олимпиаде-2006», – сказал в недавнем интервью новый главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский.



Один случай, но какой!

Когда олимпийскую чемпионку Пылёву поймали на допинге, вся страна встала на уши.



Тогда российский биатлон ещё не погряз в допинг-скандалах, поэтому ситуация вызвала огромный резонанс. На Ольгу тут же накинулись в СБР, особенно негодовал первый вице-президент Дмитрий Алексашин. Что же тогда произошло на самом деле и зачем Пылёва принимала запрещённые препараты?

«Гоните её, нам медаль нужна!» Почему биатлонистка Пылёва заплакала, выиграв Олимпиаду Российская спортсменка отыграла минуту у фаворитки из Германии и играючи разобралась с ней на финише. А после гонки дала волю эмоциям.

Всё началось с подвёрнутой ноги

За полтора месяца до Олимпиады Пылёва находилась в отличной форме. На январском этапе Кубка мира она заняла четвёртое и второе места. 11 января Ольга должна была бежать за Россию в эстафете. Гонка была запланирована на вечер, поэтому днём спортсменка решила лишний раз поработать на лыжах. Она набрала скорость, пытаясь обойти толпу других спортсменок, и внезапно рухнула, сильно подвернув ногу.



Пылёву сразу же отвезли в травмпункт, а нога к тому моменту уже заметно распухла. Немецкий врач выявил обычное растяжение и посоветовал пропустить один этап Кубка мира, а потом вернуться к соревнованиям. Конечно, было обидно получить такую травму незадолго до Олимпиады, но, с другой стороны, ничего критичного не произошло.



Пылёва продолжала аккуратно тренироваться, но боль никуда не уходила. Биатлонистка, несмотря на это, всё-таки вышла на старт на этапе в Антхольце, рассматривая его как своего рода тренировку. Однако ситуация только ухудшалась. Надо было срочно что-то делать, иначе об участии в Олимпиаде пришлось бы забыть.

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Во всём виноват врач?

Ольга пошла на решительные меры и вызвала из Красноярска своего личного врача Нину Виноградову, с которой работала долгие годы. Врачам сборной России Пылёва не особо доверяла. Виноградова прописала Ольге препарат «Фенотропил». На упаковке действительно не было написано, что он содержит запрещённый карфедон, который считается допингом в спорте.

Виноградова уверяла, что прописала это лекарство Пылёвой, не подозревая, что это допинг. И совершила роковую ошибку, которую, кстати, признала и не стала искать других оправданий. Да, выписывала. Да, промахнулась. К слову, Ольга потом признавалась, что не держала зла на своего врача, потому что та сделала это не из злых намерений, а просто по ошибке.

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«Я столько лет прикрывала вам задницу!»

Препарат помог Пылёвой восстановиться. Не на сто процентов, конечно, но этого хватило, чтобы на Олимпиаде с ходу добраться до серебряной медали в индивидуальной гонке. Однако допинг-проба тут же показала наличие запрещённого карфедона. Ольгу лишили награды и отстранили от дальнейшего участия в Олимпиаде, а потом началась настоящая травля. Причём не со стороны западной прессы и спортсменов, к чему мы привыкли сейчас. А со стороны своих же!



Особенно негодовал первый вице-президент СБР Дмитрий Алексашин, который даже не пытался выбирать слова, общаясь с олимпийской чемпионкой.



Зайцева позже вспоминала: «Алексашин вообще сидит и ещё орёт мне: «Сними вообще форму российскую, ходишь, позоришься!» Я вообще чуть не выпала. Я говорю: «Это я-то позорюсь? Я столько лет прикрывала вам задницу, а теперь я позорюсь, да? Молодцы!» Я вообще чуть не обалдела. Мужик просто облажался! Сидит весь такой жалкий.



Поначалу никто вообще не смотрел в мою сторону. Девчонок я не называю, с ребятами из группы смазчиков мы общались, с Польховским, тренером женской сборной команды. Больше – вообще никто. А потом ещё говорили: почему, мол, ты скрывалась? А я не скрывалась. Просто если бы я сразу вышла в общество или на пресс-конференцию пришла, я бы столько наговорила!»

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Триумфальное возвращение

Никто ни в СБР ни в Олимпийском комитете России толком не помог Пылёвой защититься и восстановить репутацию. Хотя добиться сокращения двухлетней дисквалификации было реально при сложившихся обстоятельствах. Однако Ольге пришлось ждать до февраля 2008 года, чтобы вновь приступить к занятиям биатлоном. И всё сложилось замечательно.

Светлана Слепцова, Анна Богалий-Титовец, Ольга Медведцева (Пылёва) и Ольга Зайцева (слева направо)

Россиянка вернулась уже под фамилией Медведцева и в 2009 году стала чемпионкой мира в эстафете, а ещё через год на Олимпийских играх в Ванкувере была ключевым звеном нашей эстафеты и завоевала своё второе в карьере золото Игр, красиво завершив спортивную карьеру.