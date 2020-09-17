«Мы пока ничего не нарушили». Экс-главу российского биатлона могут посадить в тюрьму

Российский спорт даже в межсезонье не обходится без крупных скандалов.
17 сентября 2020 года опять серьёзно громыхнуло. Против бывшего руководителя Союза биатлонистов России и главы Центра спортивной подготовки сборных команд России Александра Кравцова возбудили уголовное дело, которое грозит ему длительным тюремным заключением.
За что Кравцову грозит срок
Сразу же за сообщениями о возбуждении уголовного дела последовала информация, что Кравцов задержан, однако в приёмной экс-главы нашего биатлона опровергали эти новости. В любом случае руководителю инкриминируют статью 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»), информирует «Московский комсомолец».
В основу уголовного дела легли материалы нескольких проверок деятельности Центра спортивной подготовки сборных команд России. Следствие выяснило, что в период с мая 2014 года по июль 2017 года на должности аналитиков комплексной научной группы были назначены шесть человек, на должность спортсмена-инструктора российской сборной по лыжным гонкам – один человек. Однако фактически они не работали на своих должностях, хотя получали зарплату.
Сумма ущерба составила 14,45 млн рублей.
Напомним, что именно Кравцов с 2009 года является начальником ЦСП, а с 2014 по 2018 годы руководил нашим биатлоном. Получается, что его финансовые нарушения случились как раз в «биатлонные» годы.
Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы.
ЦСП будет работать
Министерство спорта России оперативно отреагировало на тревожную новость.
«Выражаем уверенность, что в ходе предварительного расследования будут достоверно установлены все фактические обстоятельства дела. Со своей стороны Минспорт России готов оказать содействие органам предварительного расследования. На данный момент деятельность ФГБУ «ЦСП» осуществляется в штатном режиме», – заявил министр Олег Матыцин, также заверивший всех, что следственные действия никак не отразятся на работе ЦСП.
Всё началось восемь лет назад
Счётная палата России в 2012 году уже имела претензии к ЦСП из-за необоснованного расходования средств. Но тогда дело затихло. А вот в феврале 2019 года на Центр спортивной подготовки сборных команд России подана жалоба в прокуратуру из-за сомнительных контрактов с фирмами, обеспечивающими закупку билетов на транспорт для российских спортсменов.
Жалоба подана на то, что ЦСП заключило два сомнительных контракта – на покупку железнодорожных и авиабилетов для российских команд и оформление виз, а также на организацию спортивных соревнований. Кравцов и его помощники не проводили конкурс среди поставщиков услуг, а заключили соглашение с единственной организацией. Кстати, за год до этого в ЦСП попробовали всё-таки провести конкурс, но допустили ошибки в документации и в итоге отменили его.
Суть претензий в том, что в ЦСП очень сильно завышали, в частности, стоимость перелётов для спортсменов. К примеру, билеты на самолёт «Аэрофлота» из Германии в Россию вышел в два раза дороже номинальной цены.
«Мы пока ничего не нарушали»
Кравцов быстро отреагировал на те обвинения и опроверг всю информацию, назвав её домыслом злопыхателей. Однако удивило слово «пока» в его фразе «Мы пока ничего не нарушали».
«Вы можете писать что угодно. Мы пока ничего не нарушили. А злопыхатели, которые это делают, – это сделано с умыслом. Вот когда органы, куда письмо было направлено, разберутся, тогда мы – обе стороны – будем комментировать происходящее».
К этому шло?
Несмотря на все заявления Кравцова, генпрокуратура РФ летом 2019 года всё-таки выявила нарушения в деятельности ЦСП. По итогам проверки, Кравцов в справках за 2016, 2017 и 2018 годы не привёл сведения о доходах, скрыл факт наличия в собственности недвижимого имущества и автомобилей. А в придачу ко всему не указал сведения о наличии шести банковских счётов.
Ещё оказалось, что в штате ЦСП числятся два родственника Кравцова, а именно две дочери, зять и внук чиновника. В этом же списке фигурируют сын и дочь главного бухгалтера. Никто из них в реальности физически там не работал, но получал зарплату с повышенными премиями.
В июне 2020 года на ЦСП обратила внимания Федеральная монопольная служба, которая нашла нарушения в закупках на сумму в 170 миллионов рублей. Так что новость о возбуждении уголовного дела против Кравцова только на первый взгляд может показаться неожиданной, а по факту к этому всё шло на протяжении восьми лет.
Похоже, бывшему главе российского биатлониста придётся в ближайшее время ответить на множество непростых вопросов.
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