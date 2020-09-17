«Мы пока ничего не нарушили». Экс-главу российского биатлона могут посадить в тюрьму

Российский спорт даже в межсезонье не обходится без крупных скандалов.

17 сентября 2020 года опять серьёзно громыхнуло. Против бывшего руководителя Союза биатлонистов России и главы Центра спортивной подготовки сборных команд России Александра Кравцова возбудили уголовное дело, которое грозит ему длительным тюремным заключением.

Против бывшего главы СБР Кравцова возбудили уголовное дело

За что Кравцову грозит срок

Сразу же за сообщениями о возбуждении уголовного дела последовала информация, что Кравцов задержан, однако в приёмной экс-главы нашего биатлона опровергали эти новости. В любом случае руководителю инкриминируют статью 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»), информирует «Московский комсомолец».

В основу уголовного дела легли материалы нескольких проверок деятельности Центра спортивной подготовки сборных команд России. Следствие выяснило, что в период с мая 2014 года по июль 2017 года на должности аналитиков комплексной научной группы были назначены шесть человек, на должность спортсмена-инструктора российской сборной по лыжным гонкам – один человек. Однако фактически они не работали на своих должностях, хотя получали зарплату.

Сумма ущерба составила 14,45 млн рублей.

Напомним, что именно Кравцов с 2009 года является начальником ЦСП, а с 2014 по 2018 годы руководил нашим биатлоном. Получается, что его финансовые нарушения случились как раз в «биатлонные» годы.

Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы.

ЦСП будет работать

Министерство спорта России оперативно отреагировало на тревожную новость.

«Выражаем уверенность, что в ходе предварительного расследования будут достоверно установлены все фактические обстоятельства дела. Со своей стороны Минспорт России готов оказать содействие органам предварительного расследования. На данный момент деятельность ФГБУ «ЦСП» осуществляется в штатном режиме», – заявил министр Олег Матыцин, также заверивший всех, что следственные действия никак не отразятся на работе ЦСП.

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Всё началось восемь лет назад

Счётная палата России в 2012 году уже имела претензии к ЦСП из-за необоснованного расходования средств. Но тогда дело затихло. А вот в феврале 2019 года на Центр спортивной подготовки сборных команд России подана жалоба в прокуратуру из-за сомнительных контрактов с фирмами, обеспечивающими закупку билетов на транспорт для российских спортсменов.



Жалоба подана на то, что ЦСП заключило два сомнительных контракта – на покупку железнодорожных и авиабилетов для российских команд и оформление виз, а также на организацию спортивных соревнований. Кравцов и его помощники не проводили конкурс среди поставщиков услуг, а заключили соглашение с единственной организацией. Кстати, за год до этого в ЦСП попробовали всё-таки провести конкурс, но допустили ошибки в документации и в итоге отменили его.



Суть претензий в том, что в ЦСП очень сильно завышали, в частности, стоимость перелётов для спортсменов. К примеру, билеты на самолёт «Аэрофлота» из Германии в Россию вышел в два раза дороже номинальной цены.

В приёмной Кравцова опровергли информацию о его задержании

«Мы пока ничего не нарушали»

Кравцов быстро отреагировал на те обвинения и опроверг всю информацию, назвав её домыслом злопыхателей. Однако удивило слово «пока» в его фразе «Мы пока ничего не нарушали».

«Вы можете писать что угодно. Мы пока ничего не нарушили. А злопыхатели, которые это делают, – это сделано с умыслом. Вот когда органы, куда письмо было направлено, разберутся, тогда мы – обе стороны – будем комментировать происходящее».

К этому шло?

Несмотря на все заявления Кравцова, генпрокуратура РФ летом 2019 года всё-таки выявила нарушения в деятельности ЦСП. По итогам проверки, Кравцов в справках за 2016, 2017 и 2018 годы не привёл сведения о доходах, скрыл факт наличия в собственности недвижимого имущества и автомобилей. А в придачу ко всему не указал сведения о наличии шести банковских счётов.

Ещё оказалось, что в штате ЦСП числятся два родственника Кравцова, а именно две дочери, зять и внук чиновника. В этом же списке фигурируют сын и дочь главного бухгалтера. Никто из них в реальности физически там не работал, но получал зарплату с повышенными премиями.

В июне 2020 года на ЦСП обратила внимания Федеральная монопольная служба, которая нашла нарушения в закупках на сумму в 170 миллионов рублей. Так что новость о возбуждении уголовного дела против Кравцова только на первый взгляд может показаться неожиданной, а по факту к этому всё шло на протяжении восьми лет.

Похоже, бывшему главе российского биатлониста придётся в ближайшее время ответить на множество непростых вопросов.