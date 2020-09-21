В российском биатлоне отменили спортивный принцип отбора. И кого наберут в сборную?

Главной темой середины сентября в биатлоне должен был стать чемпионат России по летнему биатлону в Тюмени. Тем более, что первые гонки принесли очень интересные результаты как в мужской, так и в женской части. Но очень похоже, что эти результаты не будут иметь никакого значения, так как спортивный принцип отбора в национальную команду в российском биатлоне взяли да отменили. Честность и прозрачность в нашем биатлоне никак не приживутся.

«Наш биатлон выиграет от отмены Кубка мира». Международный сезон под угрозой срыва? Новое сражение Александра Логинова и Йоханнеса Бё грядущей зимой всё менее вероятно.

Кого наберут в сборную?

Уже ушедший с поста главы Союза биатлонистов России Владимир Драчёв несколько лет назад попробовал ввести честные и прозрачные отборы в сборную России. Команда, которая в 2018 году поехала на международные соревнования, формировалась только по спортивному принципу. Биатлонисты собрались в Финляндии и устроили гонки, по итогам которых по чётким критериям был сделан список тех, кто лучше готов. В данный конкретный момент.



И тогда это сработало. Другое дело, что и в этом принципе были исключения, а Драчёв так и не смог достроить всю систему работы российского биатлона, допускал много ошибок, поэтому теперь про его отличное начинание с отбором сейчас уже мало кто вспоминает. Помнят всегда последнее, а в конце правления Драчёва были сплошные конфликты.

На смену ему пришёл Виктор Майгуров и пообещал всё изменить. Правда первые изменения в российском биатлоне вряд ли будут к лучшему. Спортивный принцип отбора, просуществовавший ровно два сезона, был благополучно отменён. Теперь на первые четыре этапа Кубка мира и на чемпионат мира состав полностью будет выбран тренерским решением.



И выбор этот будет происходить исключительно из числа биатлонистов, находящихся на централизованной подготовке, к которым добавятся элитные спортсмены, работающие самостоятельно. Речь идёт про Логинова, Юрлову, Куклину, Елисеева и Халили.



Послабления будут лишь на январских этапах, куда помимо этих ребят смогут отобраться по одному лучшему представителю с Кубка России и по одному человеку с «Ижевской винтовки». Но появляется вопрос, насколько объективными будут тренеры, принимающие решение.

А деньги будут? Президент Майгуров попробует вытащить российский биатлон из болота Трёхкратного чемпиона мира с небезупречной репутацией избрали на безальтернативной основе.

Сливко – лучшая

Тем не менее обсудить результаты личных гонок чемпионата России всё же необходимо. В индивидуальной гонке приятно удивила Виктория Сливко, опередившая Екатерину Глазырину и Светлану Миронову. Причём последняя сама очень сильно помогла Сливко. На последнем круге Света буквально протащила подругу-соперницу к золоту.



Надо отдать должное Виктории. За последние пару сезонов она сильно прибавила. Победа в общем зачёте Кубка IBU не была случайной. Сливко стала быстрее бегать, это факт. То, что она продержалась в темпе Мироновой на последнем круге – это показатель.



Ещё одним интересным моментом стало возвращение в строй Татьяны Акимовой, которую болельщики не видели более двух лет. Татьяна недавно родила ребёнка и в первой же гонке показала достойный результат. Победительница этапа Кубка мира стала восьмой, а при чистой стрельбе забралась бы в тройку. Впрочем, успехи молодых мам в биатлоне – не редкость.

«Равных Мироновой нет». В России наконец-то будет звезда мирового уровня? Светлана Миронова заставит вас смотреть женский биатлон в этом сезоне. А Юрлову опять списывают?

Возвращение Павловой и декрет Резцовой

В спринте главными действующими лицами были почти те же самые биатлонистки. Провалилась Сливко, которая промахнулась три раза на первом же рубеже. Судя по всему, Виктория слишком много сил отдала в «индивидуалке». В первую очередь эмоциональных. А выиграла спринт Глазырина, которой буквально пару секунд уступила Миронова. Эти две девушки наверняка будут в составе сборной на Кубке мира, если не случится форс-мажора.



Но самым ярким событием стал, пожалуй, подиум Евгении Павловой. Лучший новичок Кубка мира позапрошлого сезона точно отстреляла на двух рубежах и шла на победу, однако на последнем круге немного проиграла Глазыриной и Мироновой. Тем не менее, это успех и полноценное возвращение Павловой в серьёзную борьбу за места в команде.

Ещё одной громкой, но уже околобиатлонной новостью стала беременность Кристины Резцовой. Слухи об этом ходили, и 21 сентября дочь трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой сделала официальное заявление. С учётом полной неопределённости с предстоящим сезоном и развитием эпидемии вируса есть большой шанс, что Кристина мало что потеряет.

«У меня случилось замечательное событие в жизни. Надеюсь, что большинство людей за меня порадуется, что меня не будет в этом сезоне: я ухожу в декрет. До сегодняшнего дня тренировалась и буду продолжать пока работать. После определённого времени я планирую вернуться в спорт и показать, что стала сильнее. Получаю удовольствие от того, что происходит со мной. Не расстраиваюсь от того, что гонки предстоящего сезона пройдут мимо меня».

Биатлонистка Кристина Резцова объявила о беременности и пропуске сезона

У Логинова снова травма

Проблемы с локтем до сих пор беспокоят лидера мужской сборной России. По этой причине Александр Логинов был вынужден пропустить индивидуальную гонку, а затем и спринт, хотя его участие ожидалось до последнего момента.



В отсутствии чемпиона мира победу в «индивидуалке» одержал Семён Сучилов, который традиционно блистает на внутрироссийских соревнованиях, но не может проявить себя за пределами страны. Дадут ли тренеры Семёну ещё один шанс в Европе, большой вопрос.



Вторым стал Матвей Елисеев, который бежал и стрелял чуть выше среднего. Уровень чемпионата России таков, что этого хватает для серебряной медали.



Третьим довольно неожиданно стал Игорь Малиновский. И эта неожиданность со знаком плюс. Талантливый парень пропал с радаров в прошлом сезоне и только сейчас начинает возвращаться. Хотя по скорости Игорь по-прежнему много проигрывает лидерам.

Как Бьорндален. Почему российский биатлонист Логинов готов выиграть Кубок мира В новом сезоне Александр испробует методику великого норвежца.

Летающий Латыпов и дающий надежду Бабиков

В спринте всех просто уничтожил Эдуард Латыпов, опередив ближайшего соперника, Петра Пащенко, более чем на одну минуту. И это при одинаковом количестве промахов – Латыпов и Пащенко не закрыли по одной мишени. Преодолевший все рубежи без ошибок, Максим Буртасов стал третьим, подтвердив факт, что Латыпов в спринте просто летел по трассе.

Эдуард ещё в конце прошлого сезона показал, что умеет очень быстро бегать. Остаётся надеяться, что это был не единичный всплеск и в предстоящем сезоне к традиционно быстрым Логинову и Елисееву наконец-то добавится сильный третий номер.



Порадовал Антон Бабиков, который стал седьмым с двумя промахами. Понятно, что с Латыповым на лыжне он бороться не мог, но среди всех остальных был более чем конкурентоспособен. Карим Халили тоже где-то рядом. Есть полная уверенность, что тренеры рассчитывают на молодого таланта. А вот Евгений Гараничев в обеих гонках оказался вне первой десятки, и его перспективы начать новый сезон на Кубке мира пока кажутся весьма туманными.