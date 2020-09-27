Кубок мира по биатлону отчаянно пытаются спасти. Но Россию о помощи не просят

Международный союз биатлонистов внёс изменения в календарь сезона. О традиционном формате проведения Кубка мира придётся забыть, а Норвегия второй год подряд с большой долей вероятности останется без биатлона. IBU стоило бы простить России старые грехи и вернуть Кубок мира в страну, которая умеет прекрасно организовывать подобные мероприятия в самых сложных условиях.

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Пока на 100 процентов известно лишь то, что этапы Кубка мира в декабре пройдут в двух странах вместо четырёх. Чтобы ограничить количество перемещений, биатлонисты будут соревноваться в Контиолахти и Хохфильцене, где пройдут сдвоенные этапы. Таким образом, Кубок мира не приедет в шведский Эстерсунд и французский Анси.

Честно говоря, не слишком большие потери для мирового биатлона. Эстерсунд находится довольно далеко, да и болельщикам практически не интересен. Анси – красивое место, но с крайне непредсказуемой погодой. Все наверняка помнят тот ужас, который был во Франции в прошлом сезоне, когда непрекращающиеся ливни превратили биатлон в водные лыжи.

«Мы смогли найти решения, которые ставят во главу угла здоровье нашей биатлонной семьи и в то же время максимально увеличивают количество проводимых мероприятий. Мы сохранили такое же количество мероприятий Кубка мира в первом триместре и обеспечили, чтобы международные соревнования в следующем сезоне прошли на всех уровнях биатлона», — цитирует главу IBU Олле Далина ТАСС.

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Норвегия, до свидания?

Чемпионат мира в Поклюке планируется провести в срок в середине февраля в полном объёме со зрителями. Формат январских этапов Кубка мира пока под вопросом, к этому вопросу IBU вернётся в конце октября. Но там вряд ли будут какие-то проблемы, потому что Оберхоф, Рупольдинг и Антхольц расположены близко.

Возможно, придётся отказаться от дождливого Оберхофа и провести сдвоенный этап в Рупольдинге, а потом спокойно добраться до Италии. Связка Рупольдинг-Антхольц считается классикой мирового биатлона, поэтому организаторы сделают всё, чтобы сохранить их в календаре. К тому времени ситуация с вирусом может окончательно пойти на спад, что даст возможность запустить болельщиков в формате, к которому все привыкли. И устроить настоящий праздник с глинтвейном и «пьяными палатками».

А вот с этапом в Норвегии проблемы. Его, скорее всего, заменит чешский Нове-Место. Судя по всему, норвежские власти перестраховываются и опасаются, что вирус ещё будет существовать в марте следующего года. Чем-то другим объяснить это решение нельзя. Причём Кубок мира без Норвегии пройдёт уже второй раз подряд.

В прошлом сезоне этап в Холменколене был отменён, когда вирус только начинал приходиться в Европу. Для организаторов это огромные потери, от которых будет непросто оправиться в будущем. И может так получиться, что Норвегия вообще на продолжительное время останется без большого биатлона. И это при наличие братьев Бё, Тириль Экхофф и других крутых спортсменов.

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Пора вернуть в календарь Россию

Удивительно, почему IBU в таких условиях до сих пор не рассмотрело возвращение России в календарь международных соревнований. Ситуация с вирусом в России контролируемая, а умение проводить турниры на высочайшем уровне – одна из отличительных черт российских организаторов.

Биатлонный комплекс в той же Тюмени обладает всем необходимым для того, чтобы принять этап Кубка мира, а может и не один этап. Есть стадион и в Ханты-Мансийске. Если в IBU заинтересованы в качественном проведении соревнований, то уже давно должны были вернуться к этому вопросу.

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А вот спортивный комментатор Дмитрий Губерниев вообще уверен, что разговоры о календаре не имеют смысла, потому что никакого биатлона как минимум до 2021 года не будет.

«Надо понимать, что окончательные решения по сезону будут принимать страны, а не IBU. Но темпы развития вируса говорят о том, что в декабре ничего нигде не будет», — написал Губерниев в своём «телеграм»-канале.

Будем надеяться, что Дмитрий окажется не прав в своих прогнозах, и мы увидим полноценный сезон Кубка мира. Просто немного в другом формате.