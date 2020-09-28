Вольфганг Пихлер в коме. Он тренировал сборную России, защищал Зайцеву и Логинова

Бывший наставник женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер помещён в искусственную кому после сердечного приступа. Немецкого специалиста реанимировали и срочно госпитализировали в больницу города Траунштайна. Приступ произошёл после велотренировки, которую 65-летний Пихлер провёл недалеко от своего дома в Рупольдинге.

Буквально пару дней назад тренер резко высказался в адрес решения Спортивного арбитражного суда, признавшего его подопечную Ольгу Зайцеву виновной в антидопинговых нарушениях.

Реанимация после велосипеда

Шведские и немецкие информационные агентства 28 сентября опубликовали подробности того, что случилось с известным тренером, который работал со сборной России перед Олимпиадой в Сочи.

«Давай, дед, ты можешь!» Губерниев отреагировал на новость об инфаркте у Пихлера

Он провёл велотренировку в родном Рупольдинге, после которой с ним случился сердечный приступ. Быстро прибывшие на место врачи сработали оперативно и после реанимационных мероприятий доставили Пихлера в больницу города Траунштайнта, где его ввели в искусственную кому.

Вольфганг Пихлер перенёс инфаркт, его ввели в искусственную кому

Мэр Рупольдинга Клаус Пихлер, родной брат Вольфганга, сказал только, что тренер находится в хороших руках медиков. Состояние специалиста оценивается как тяжёлое, но стабильное.

Российские деньги и сочинская неудача

В России Пихлер стал известен в период подготовки к Олимпийским играм в Сочи, когда СБР пригласил немецкого тренера работать с женской командой.

Но методика подготовки не всем спортсменкам понравилась и не всем подошла. Пихлера постоянно критиковали за результаты. В Сочи российские биатлонистки выступили неудачно – серебро в эстафетной гонке и серебро в спринте Ольги Вилухиной, которую готовил Владимир Королькевич.

Обе медали после расследований профессора Макларена и показаний беглого экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова у сборной России были отобраны. На прошлой неделе Спортивный арбитражный суд принял решение оправдать Ольгу Вилухину и вернуть ей медаль в спринте, а вот Ольгу Зайцеву признал виновной, и медаль эстафеты отобрал окончательно.

Пихлер как спартаковский Эмери. Как унижали русский биатлон «Самый слабый тренер мира» побеждает на Олимпиаде со шведами, а наши профи могут обтекать.

Пихлер покинул сборную России после Игр-2014, а в своих интервью потом не раз говорил, что получал просто фантастическую зарплату. Слабые результаты он объяснял тем, что российские биатлонистки не готовы много работать. Кстати, нынешний старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов, едва заступив на этот пост, сказал то же самое.

После неудачи со сборной России Пихлер вновь начал работать со сборной Швеции, и под его руководством шведская команда успешно выступила на Олимпиаде в Пхёнчхане и чемпионате мира-2019 в Эстерсунде. По окончании домашнего чемпионата мира Пихлер объявил, что устал от биатлона и перешёл на работу в НОК Швеции, где отвечал за поиск молодых лыжных талантов.

Зайцева невиновна, а Родченков – лжец

Немецкий тренер всегда был сторонником объективного подхода к российскому биатлону и призывал не обвинять огульно спортсменов.

Он выступил против действий итальянской полиции в Антхольце во время чемпионата мира-2020, когда из-за украинской аккредитации тренера Александра Касперовича обыску подвергся чемпион мира в спринте Александр Логинов. Изъятые гаджеты, кстати, ему не вернули до сих пор.

«Это неправильно, считаю это ненормальным. В российской команде всегда много специалистов и на всех аккредитаций не хватает, поэтому нормально, что дружественная команда Украины помогла. То, что произошло, считаю некорректным. Это просто было нечестно», – сказал тогда Пихлер.

«Когда узнала о решении – были слёзы». Суд признал биатлонистку Ольгу Зайцеву обманщицей Её подруги по сборной оправданы, но сборная России всё равно лишена серебра в эстафете. А нашему биатлону припомнили и другое нарушение.

На днях он подверг критике и Спортивный арбитражный суд, заявив, что его подопечная Ольга Зайцева никогда не принимала допинг, а ранее на слушаниях назвал Григория Родченкова лжецом. Пихлер, один из тех, кто всегда считался борцом с допингом, всегда выступал за детальное расследование, а не за громкие крики.

Остаётся только пожелать немецкому тренеру здоровья и скорейшего восстановления.