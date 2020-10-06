Вся соль дела Ольги Зайцевой. За что русскую биатлонистку лишили медали Сочи-2014

Спортивный арбитражный суд (CAS) на официальном сайте опубликовал мотивировочную часть решения по делу о нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014 российской биатлонисткой Ольгой Зайцевой. Полотно от CAS растянулось на 94 страницы, на которых не было приведено ни одного внятного доказательства, почему россиянка должна быть дисквалифицирована и лишена медали в сочинской эстафете на Олимпиаде.
Намеренное враньё против Зайцевой?
Обвинение, основанное на словах Григория Родченкова, уверяло, что существовал так называемый банк чистых проб, которые спортсмены сдавали заранее и которые потом меняли на «грязные» во время соревнований. В качестве ответчика в суде выступал МОК. И делал это, мягко говоря, не очень профессионально.
Неточностей в обвинениях против Ольги – масса. Например, дисквалификация россиянки была обусловлена в том числе чрезмерно высоким уровнем гемоглобина. Это якобы показали анализы, которые были взяты у Зайцевой со 2-го по 15-е апреля. Но возникла маленькая проблема – именно в эти даты биатлонистка проводила отдых в Доминикане и, конечно, никаких проб там сдавать не могла.
Ольга Зайцева, Яна Романова, Екатерина Шумилова, Ольга Вилухина, завоевавшие серебряные медали в эстафете
Фото: РИА Новости
То же самое, кстати, касается и другого нашего олимпийского чемпиона Евгения Устюгова. Обвинители уверяют, что он сдал чистую пробу для подмены 5 ноября 2012 года, но и тут что-то не сходится. Как раз в этот день Евгений был в перелётах и провел большую часть времени в аэропортах и в дороге. Зачем ему нужно было сдавать чистую пробу в таких условиях, когда это можно было сделать в любой другой спокойный день?
Здесь нет вообще никакой логики. Напрашивается вопрос – это просто грубые фактические ошибки со стороны обвинения или намеренное враньё?
Всё дело в соли
В CAS признали: нет доказательств, что Зайцева заранее подготовила чистую мочу. Поэтому главный акцент был сделан на последней оставшейся зацепке – уровню соли в пробе россиянки от 19 февраля 2014 года, который, по мнению обвинителей, оказался повышенным. Экспертиза показала, что уровень соли в пробах Зайцевой вырос по сравнению с показателями Ванкувера.
Сторона российской биатлонистки на это провела своё исследование, согласно которому такие колебания в показателях вполне себе вписываются в физиологические нормы человека. При этом совершенно не учитывались факторы, которые влияют на содержание соли в организме. Самое смешное, что ответчик по делу Зайцевой в лице МОК признал, что выборка, которую он предоставил, может быть не до конца точной.
Сказали «вероятно» и отобрали медаль
И теперь мы подошли к самой абсурдно и грустной части из 94-страничного письма CAS. Из-за такого бреда испорчена репутация двукратной олимпийской чемпионки, которая вынуждена оправдываться, что любит красную рыбу и другую пищу с высоким содержанием соли.
«Коллегия уверена, что в данном случае повышенный уровень натрия, обнаруженный в образце B2890589 заявителя, является надёжным доказательством, подтверждающим вывод о том, что моча, представленная апеллянтом во время процедуры допинг-контроля 19 февраля 2014 года, могла быть намеренно заменена на «чистую» мочу, которую заявитель предоставила перед Играми в Сочи.
Заявитель, вероятно, знала, что образцы мочи, которые ей в конечном итоге придётся сдавать во время официальных процедур допинг-контроля на Играх в Сочи, будут заменены этой «чистой» мочой», — говорится в мотивировочной части решения CAS.
То есть, получается, что «коллегия уверена» в том, что «моча могла быть заменена». Как такие формулировки вообще допустимы в официальных письмах? В CAS уверены, что Зайцева, может быть, виновата. И дальше идёт не менее прекрасная фраза: «Заявитель, вероятно, знала…»
И это главный пункт мотивировочного письма CAS, на основании которого Зайцевой не вернули медаль сочинской Олимпиады и не восстановили её репутацию. Никаких доказательств, просто слова «может быть» и «вероятно». Так и живём.
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