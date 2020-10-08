«Лети, ласточка!» Как Екатерина Юрлова заставила Габриэлу Коукалову плакать

Россиянка ни разу не забегала в тройку лучших до чемпионата мира в Контиолахти. А там попала 20 раз подряд и завоевала золото.

Предстоящий сезон Кубка мира по биатлону откроется двумя подряд этапами в финском Контиолахти. Именно туда пять лет назад нынешний лидер сборной России Екатерина Юрлова поехала на чемпионат мира шестым номером. И во время индивидуальной гонки заставила Дмитрия Губерниева кричать так, что слышно было даже через стекло комментаторской кабины.

От Юрьевой до Юрловой. Как Катя шла к великой победе Семилетний путь, который преодолела Екатерина Юрлова от дебютантки Кубка мира до чемпионки мира, был донельзя тернистым и ухабистым.

Туризм, а не биатлон

Екатерина Юрлова приехала на чемпионат мира-2015 в Контиолахти по сути в качестве туристки. Её участие в личных гонках кроме индивидуальной было маловероятным. И даже биатлонная классика не была ей гарантирована. У тренеров женской команды была обойма из Екатерины Шумиловой, Яны Романовой, Ольги Подчуфаровой, Екатерины Глазыриной и Дарьи Виролайнен.



Юрлова в этом списке была лишь шестой. Даже с учётом ротации был большой шанс, что она приехала в Финляндию просто посмотреть биатлон. Однако ужасные результаты первых гонок заставили тренеров обратить взгляд на Екатерину, которой доверили пробежать индивидуальную гонку. Под 93-м номером. А что, а вдруг?

За год до этого Юрлова едва не завершила карьеру, отчаявшись бороться за место в основном составе сборной и устав от бесконечных участий в Кубках России и Кубке IBU. При Анатолии Хованцеве в конце нулевых она была очень хороша и часто попадала в топ-10, а после увольнения тренера на несколько лет пропала с радаров. И вернулась тогда, когда никто не ждал.

Чешские слёзы после русской стрельбы

На медаль в той самой «индивидуалке» претендовала другая россиянка. Но Дарья Виролайнен допустила обидный промах на третьем рубеже и немного проиграла Доротее Вирер в борьбе за промежуточное третье место. Хотя тогда казалось, что это не промежуточное, а окончательное третье место. Ольга Подчуфарова и Яна Романова быстро выпали из числа претенденток на серьёзные места.



Оставалась Юрлова, в которую тогда мало кто верил. А Катя прошла три рубежа на ноль. И скорость показывала на уровне лидеров. Чуть медленнее, конечно, но достаточно для того, чтобы бороться за медаль. Оставалась последняя стрельба, которую россиянка провела быстро и точно.

Секундомер показывал, что запас по времени перед лидировавшей Габриэлой Коукаловой был огромным. 32,8 секунды преимущества над чешкой – этого должно было хватить для победы.



Коукалова уже вовсю праздновала победу, раздавала интервью, а после стрельбы Юрловой помрачнела. Было видно, что ещё чуть-чуть, и она заплачет. Габриэла и всплакнула, только чуть позже и не на камеру.

«Катя, беги!»

Оставался последний круг, который для биатлонистов сборной России всегда был слишком тяжёлым испытанием. И сомнения – сможет ли, дотерпит ли? Дмитрий Губерниев изо всех сил кричал через стекло своей комментаторской кабины, призывая Юрлову бежать как можно быстрее.



«Лети, ласточка питерская! Давай, Юрлова. Давай, Катя, беги! Теперь остаётся надеяться, что останутся силы. Вот это невероятный шанс!», – призывал он.

Чистая победа! Юрлова – чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону. Россиянка на 20 мишенях не допустила ни единого промаха.

Преимущество россиянки постепенно таяло, но совсем понемногу. С 32 до 28, потом до 24 секунд. Оставалось 700 метров. Должен был случиться какой-то форс-мажор в виде падения, чтобы Юрлова потеряла победу. Не потеряла. Дотерпела и выиграла гонку, которая изменила всю её карьеру.



Менее чем через год она впервые победила в рамках этапа Кубка мира в Антхольце и стала безоговорочным лидером женской сборной России.