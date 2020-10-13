Последний шанс Гараничева. Какой будет основа сборной России по биатлону в новом сезоне

До старта Кубка мира по биатлону остаётся чуть больше месяца. А это значит, что тренерам сборных пора определиться с составом для заключительного этапа подготовки. Учитывая тот факт, что второй по значимости международный турнир – Кубок IBU – начнётся лишь в январе.

Конкуренция за попадание в основной состав сборной России сумасшедшая. Тем интереснее было оценить список биатлонистов, которых главный тренер сборной России Валерий Польховский вызвал на заключительный сбор, который пройдёт в Якутии.



Наставник определил «основной» и «резервный» составы, дав понять, на кого он рассчитывает в первую очередь, а кто будет бороться за свой шанс в случае ошибок лидеров или форс-мажоров. В «основу» попали восемь биатлонистов, не считая Логинова и Елисеева.



Так на кого же будет сделана ставка в новом сезоне?

Валерий Польховский назвал состав мужской команды на сбор в Якутии

И вновь Гараничев

Совсем убирать опытных биатлонистов из сборной России пока не хотят. Да, Дмитрия Малышко выдавили из состава ещё в конце прошлого года, но Евгений Гараничев пока держится на плаву, несмотря на откровенно слабые результаты. Минувший сезон получился для призёра сочинской Олимпиады, пожалуй, самым неудачным в карьере. Причём не было даже каких-то намёков на то, что россиянин постарается вернуться к своей лучшей форме.



На чемпионате России по летнему биатлону Евгений и в спринте, и в индивидуальной гонке не сумел попасть даже в десятку. Лишь на одной из контрольных тренировок в конце сентября Гараничев запрыгнул в топ-5. Этого оказалось достаточно, чтобы включить опытного спортсмена в состав основной команды на сбор в Якутию, который пройдёт с 12 октября по 4 ноября. Думаю, все болельщики хотят увидеть прежнего Гараничева, способного бороться за высокие места на Кубке мира. И, кажется, шанс, который ему дадут в сезоне-2020/21, будет последним.

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Прорвёт ли Латыпова?

Есть в основной обойме и Эдуард Латыпов. Временами он выдавал неплохие гонки на Кубке мира. Особенно Эдуарду удавались эстафеты, где он порой выглядел просто замечательно. Но в целом случалось это редко. Проблески появились в конце прошлого сезона, где Латыпов стал показывать отличную скорость на лыжне. Тренеры, кстати, постоянно говорили, что у него высокий потенциал и настаивали на том, что он способен на гораздо большее, чем показывает.



Есть вероятность, что последние гонки прошлого сезона и стали тем прорывом, которого все ждали. На летнем чемпионате России Латыпов был очень хорош, поэтому есть надежда, что сборная России наконец-то получила ещё одного сильного биатлониста.

Надежда на Халили и Стрельцова

Не меньше надежд тренерский штаб сборной возлагает и на Карима Халили. Молодой биатлонист здорово дебютировал на Кубке мира в прошлом сезоне. Очень порадовал тем, что умеет классно проходить последний круг гонки. А ведь это проблема практически для любого нашего биатлониста. Среди подающих надежд и Кирилл Стрельцов, который на своём дебютном этапе Кубка мира в Поклюке попал в топ-20 и был вторым в сборной после Александра Логинова.



И, конечно же, многим болельщикам хочется, чтобы вернулся настоящий Антон Бабиков. Тот самый, который убегал от Мартена Фуркада в борьбе за победу в гонке преследования в Эстерсунде. Тот самый, без которого сборную России по биатлону на протяжении нескольких сезонов просто нельзя было представить. Результаты летних стартов настраивают на то, что Бабиков готов вернуться в основу.

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Другие три имени в списке основного состава сборной – Никита Поршнев, Василий Томшин и Пётр Пащенко. Из этой тройки, безусловно, лучшие шансы выступить на Кубке мира у Никиты. В последних контрольных стартах он был неплох, да и опыт выступлений на самом высоком уровне у него уже есть. Всё-таки Поршнев – призёр чемпионата мира в Эстерсунде. Томшину и Пащенко придётся постараться сильнее остальных, чтобы поехать в Контиолахти.

А как же Логинов и Елисеев?

Оба лидера сборной России находятся на самоподготовке. И если для Логинова это уже давно нормальное состояние, то для Матвея ещё нет. Елисеев стабильно является вторым номером команды, поэтому заслужил шанс попробовать что-то новое. Но только и спрос с Матвея будет больше, чем с Александра, который в любой гонке претендует на медаль.



Елисеев понимает, что надо идти на риск. Последние несколько сезонов ему всё время чуть-чуть чего-то не хватало, чтобы ворваться в элиту мирового биатлона. Если получится, у России впервые за долгие годы будут сразу два биатлониста экстра-класса. А если нет, то за звание второго номера сборной развернётся любопытное сражение.