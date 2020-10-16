Логинов на пути к победе в Кубке мира. Кто главные конкуренты российского биатлониста?

Новый сезон станет для Александра Логинова великолепным шансом выиграть наконец-то свой первый Большой хрустальный глобус, вручаемый за победу в общем зачёте Кубка мира. Мартен Фуркад завершил карьеру, Йоханнес Бё явно проваливает предсезонную подготовку. Главными конкурентами могут стать французы, но ситуация будет больше зависеть от самого Логинова.

Готов ли российский спортсмен выиграть Кубок мира? Кто из соперников готов его остановить?

«Локоть уже сильно не беспокоит»

Главное, конечно, чтобы все проблемы Александра со здоровьем наконец-то отходят на второй план: в последние несколько лет постоянно напоминала о себе травма локтя. Сейчас Логинов тренируется по индивидуальной программе в Сочи, а в начале ноября присоединится к основной команде на сборе в Тюмени. К счастью, болевые ощущения в локте идут на спад, тренировочный процесс продолжается успешно, а, значит Логинов встал на путь к победе в Кубке мира.

«Так сильно уже не беспокоит, как было в Тюмени, но, тем не менее, стараюсь все равно аккуратничать, потому что времени пока после травмы прошло очень мало и хотелось бы восстановиться до конца», – поделился своими переживаниями спортсмен.

Как Бьорндален. Почему российский биатлонист Логинов готов выиграть Кубок мира В новом сезоне Александр испробует методику великого норвежца.

Собственно, больной локоть – едва не единственный фактор, способны по-настоящему помешать Александру бороться за победу на Кубке мира. Помочь ему также должно вероятное отсутствие болельщиков и множества журналистов. Минимум общения с прессой, минимум отвлекающих факторов на стороне – похоже, это идеальные условия для всегда закрытого Логинова.

Пандемия идёт на спад и, хочется верить, что через год о ней уже никто не вспомнит, так что подобных условий, скорее всего, больше никогда не будет. И нет, это не вопрос из разряда «сейчас или никогда». Логинов способен выигрывать и при колоссальном внимании к себе, что он доказал на минувшем чемпионате мира, но тишина и спокойствие дадут ему преимущество.

У Йоханнеса Бё есть проблемы

Подготовка к новому сезону по понятным причинам получилась неполноценной абсолютно у всех биатлонистов. Однако у действующего обладателя Кубка мира Йоханнеса Бё из Норвегии больше проблем, чем у остальных. Смотрите сами. Он и так начал тренироваться поздно, а потом ещё и пропустил часть подготовки из-за сыпи на коже в конце августа. Летом он честно признавался, что недоволен своей формой, а теперь стало известно, что Йоханнес пропустит ещё и высотный сбор норвежской сборной в Италии. Многое в 2020-м году явно идёт не по плану.

Младший Бё не скрывает, что дело даже не только в его здоровье, но и в том, что он хочет проводить как можно больше времени с семьёй. Не так давно у него родился сын, и роль отца, похоже, на данный момент заботит Йоханнеса больше, чем борьба за очередной Глобус.

Французы опасны. Но насколько?

Главный тренер сборной Норвегии Зигфрид Мазе на днях предположил, кто же составит конкуренцию Йоханнесу Бё в борьбе за победу на Кубке мира. Зигфрид то ли просто забыл, то ли намеренно не включил в список россиянина Александра Логинова. Зато не забыл про земляков-французов, отметив Эмильена Жаклена как главного соперника Йоханнеса в предстоящем сезоне.

Титулованному тренеру, конечно, виднее. Но выбор неоднозначный. Если кто и способен сразиться за Глобус в сборной Франции после ухода Мартена Фуркада, то это Кентен Фийон Майе. Жаклен, конечно, может выдать блестящий финишный спурт, но с точки зрения скорости и общей стабильности с Кентеном во Франции теперь никто сравниться не может.

На турнире в Висбадене в конце сентября Фийон Майе уверенно победил, а до этого разобрался со всеми конкурентами на чемпионате Франции. Если Логинову и стоит кого-то опасаться, то именно Кентена. Опасаться, но не бояться. Россиянин в хорошей форме способен стабильно опережать любого из сборной Франции по биатлону. И уже через месяц он постарается это доказать.