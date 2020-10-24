А виноват судья! Поражение российских биатлонисток, которым можно гордиться

Поломка винтовки отбросила сборную России в эстафете на 16-е место. Но девушки титаническими усилиями вернулись в борьбу за медаль.

Чемпионат мира 2008 года многие поклонники биатлона вспоминают с ностальгией. Ещё бы: во времена Чудова и Круглова, Ахатова и Юрьевой любая гонка без медалей была неудачей.

На турнире в Эстерсунде у сборной России получалось почти всё: было три золота и целая россыпь серебряных и бронзовых наград. Всё шло к тому, что наша команда сможет завоевать медаль в каждой гонке чемпионата мира. Так бы оно и случилось, если бы Россия не остановилась в шаге от пьедестала там, где без награды остаться просто не могла – в женской эстафете.

Но, несмотря на то, что наши девушки тогда проиграли схватку за медаль, то поражение до сих пор позволяет гордиться российскими биатлонистками. Парадоксально, но это так.

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16-е место. Две минуты отставание

Женская эстафета была последней гонкой того чемпионата мира. В десяти завершившихся сборная России завоевала десять медалей, и, конечно, хотела добавить к этой коллекции ещё одну.

Все основания рассчитывать на пьедестал были: в четырёх эстафетах по ходу сезона наши девушки дважды становились вторыми, дважды – третьими. В декабре и январе тренеры тасовали состав, поэтому даже весьма необычная четвёрка – Слепцова, Ахатова, Моисеева, Юрьева – у болельщиков опасений не вызывал. Каждая из девушек подошла к чемпионату мира в хорошей форме.

Светлана Слепцова прошла свой этап неплохо – сделала один дополнительный выстрел и передала эстафету пятой, в 21,3 секундах от лидера. Альбина Ахатова догонять не бросалась – решила идти по своей раскладке, чтобы безупречно отстрелять. Но на «лёжке» всё пошло наперекосяк.

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Альбина, расположившись на коврике рядом с соперницами, всё никак не начинала стрелять. Сначала показалось, что она просто замешкалась и «выцеливает» первую мишень. Но когда конкурентки начали уходить с рубежа, а россиянка подняла руку, стало понятно – дело в оружии.

Оказалось, что оружие Альбины неисправно. Пока россиянка объяснила ситуацию судье, пока тот добежал до тренерской биржи и взял запасную винтовку, пока Ахатова её зарядила – прошло уже слишком много времени. Да и поражать мишени из непристрелянной винтовки было нелегко: наша биатлонистка допустила три промаха и использовала все дополнительные патроны.

Стрельбище Ахатова покинула на 16-м месте. Отставание было катастрофическим – 2.18,3.

Фото: Agence Zoom/Getty Images

Прикоснулись к бронзе

В тот момент вряд ли кто-то всерьёз мог предполагать, что Россия ещё поборется за медаль.

Альбина Ахатова совладала с нервами и на втором огневом рубеже допустила всего один промах. Однако отставание по-прежнему было очень большим – Россия была во втором десятке.

Татьяна Моисеева впервые выступала в эстафете на чемпионате мира, и в такой сложной ситуации не подвела: шла по дистанции не быстро, но ровно, да ещё и стреляла хорошо. К заключительной передаче эстафеты отставание от лидирующей Германии (а именно восходящей звезды Магдалены Нойнер) по-прежнему составляло две с половиной минуты, но колонна биатлонисток заметно растянулась: чтобы включиться в борьбу за пьедестал, надо было отыграть чуть больше минуты.

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И Екатерина Юрьева на четвёртом этапе бросилась отыгрываться титаническими усилиями.

Девятое место. Восьмое. Седьмое. А после «лёжки» Катя выбралась уже на пятое место.

Речи о борьбе за золото и серебро уже не было: Германия и Украина оторвались. Зато впереди были Словакия и Беларусь – их достать было вполне реально. И Юрьева молотила на трассе, как могла: вскоре словачка оказалась позади, а белоруска – буквально в нескольких секундах.

«Стойка», казалось, сложилась в пользу России. Даже несмотря на промах, Юрьева покинула рубеж следом за Кудряшовой, которая не славилась скоростью. А набегавшая сзади стремительная француженка Сандрин Байи допустила на стрельбище две ошибки и чуть отстала.

Юрьева обогнала белорусскую спортсменку и прикоснулась к этой трудовой бронзе, которая была бы дороже золота. Но сохранить её не сумела. Байи, которой не приходилось работать изо всех сил все три круга, настигла-таки уставшую россиянку и перед финишем сумела её опередить.

Да об упущенной медали можно было грустить. Но то, как наши девушки боролись и выбирались из практически безвыходной ситуации, было, кажется, дороже всяких медалей.

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А виноват судья!

После окончания гонки в сборной России, естественно, разобрались, что случилось с винтовкой Альбины в самый ответственный момент. И оказалось, что её повредил судья-контролёр.

«Во время пристрелки всё было нормально. Я провела шесть серий, и никаких проблем не возникло. Проблемы начались при выходе на старт. Член технического жюри, осуществлявшего контроль, среди прочего повредил и мой затвор. Рядовая процедура – её проходят все биатлонисты перед стартом: судья передёргивает затвор и производит холостой выстрел. Делается это для того, чтобы убедиться, что в патроннике не находится патрон. Судья, проверявший меня, так сильно дёрнул мой затвор, что я даже сделала ему замечание – бережнее надо с оружием», – так Альбина Ахатова после гонки рассказывала о причинах поломки «Комсомольской правде».

В итоге излишнее усилие судьи контролёра сломало ударный механизм. Повредился боёк – стержень внутри затвора, бьющий по капсюлю патрона. Дослать патрон в патронник было невозможно, как Альбина не старалась это сделать. Можно было только поменять винтовку.

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Впрочем, технического контролёра за этот проступок даже не наказали.

«Мы не можем обвинить его в том, что именно он сломал боёк, поскольку у нас нет документа, который подтверждал бы, что он не был сломан раньше. Но чисто по-мужски мы с этим человеком поговорили. Он всё понял», – объяснил глава российской делегации Александр Кравцов.

Впрочем, если бы не было той поломки, то и не было бы спортивного подвига наших девушек.