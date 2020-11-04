«Неземная красота!» Как сборная России по биатлону готовится к новому сезону

Всего три недели остаётся до старта биатлонного сезона. Одни спортсмены спокойно готовятся к первому этапу Кубку мира, другие успевают ещё критиковать и атаковать своих коллег, как Тарьей Бё сделал это в отношении Александра Логинова. А вот Лариса Куклина радует красивыми фото и видео. Всё это означает только одно – совсем скоро биатлон вернётся!

«Логинов – жулик»

Норвежский биатлонист Тарьей Бё провёл значительную часть межсезонья, снимаясь в телешоу аналоге нашего «Последнего героя», где задачей участников было выжить в сложных условиях. Вместе с ним там снимались другие известные скандинавские биатлонисты и лыжники.

Но, очевидно, этого адреналина старшему Бё не хватило. И он зачем-то в очередной раз накинулся на лидера сборной России Александра Логинова. Тарьей назвал его жуликом за то, что тот одержал победу на чемпионате мира в Антхольце.



«Тот спринт был одной из лучших гонок в моей карьере. В тот день уровень был чрезвычайно высок. Но я снова остался с унылым четвёртым местом позади того, кого раньше ловили на допинге. Досада от этого лишь усиливается. Такие неудачи всегда непросто принять, а проигрыш жулику сделал её ещё обиднее. Это ранит в самое сердце и идёт вразрез с моими ценностями, поэтому было важно открыто об этом сказать».

Шипулин работает на благо биатлона

Один из лучших российских биатлонистов в истории Антон Шипулин обживается в роли политического деятеля, но и про родной вид спорта не забывает: недавно он был выбран ещё и президентом Федерации биатлона Свердловской области. И уже активно начал работать на благо местного спорта. Шипулин при этом постоянно рассказывает о своей деятельности в социальных сетях.



«Успел посмотреть лыжно-биатлонный комплекс «Березовая роща», прокатился по трассе, заехал на строительную площадку будущего горнолыжного комплекса «Богатырёк» и осмотрел скейт-парк СК «Космос».



Материально-техническая база, честно скажу, на достойном уровне. Видно, что руководство города подходит к реализации инфраструктурных проектов с умом. Но, безусловно, есть куда стремиться. Так, например, в планах – сделать стрельбище для стрельбы из пневматических винтовок», – написал Антон в «Инстаграме».

Самуэльссон критикует FIS

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон явно опасается ситуации с распространением вирусной инфекции этой зимой. Он выступил с критикой Международной федерации лыжных гонок, которая планирует провести сезон в обычном формате. Самуэльссон уверен, что при таком большом количестве переездов шанс заразиться вирусом очень велик.



«Не думаю, что FIS сможет сохранить программу Кубка мира. Если они это сделают, это кажется безответственным, если честно. IBU поступил намного умнее. Я где-то читал, что FIS ограничен вопросом прав. IBU сам организует соревнования, а в случае FIS всё происходит на местах, и никто не хочет отказываться от проведения этапов. Буду очень удивлён, если они смогут завершить всю программу. Если бы был лыжником, не знаю… Я бы не чувствовал себя полностью комфортно с таким графиком и тем напряжением, которое он влечёт».

Как тренируется женская сборная?

Сборная России продолжает активную фазу подготовки к сезону. Муж Ларисы Куклиной Михаил, который в качестве тренера сопровождает супругу практически на всех тренировках и соревнованиях, снял видео о том, что происходит в женской команде. Точнее, в той её части, которая готовится к Тюмени на биатлонном комплексе «Жемчужина Сибири». На видео помимо Куклиной можно заметить Светлану Миронову и Евгению Павлову.

И, конечно, сама Лариса помимо интенсивных тренировок успевает делать красивые фотосессии на фоне роскошной природы. В прошлом сезоне некоторые болельщики критиковали её за излишнюю, по их мнению, активность в социальных сетях, но Куклина стала одной из самых стабильных российских биатлонисток. Так что эта критика сошла на нет.



Впрочем, от таких видео в соцсетях поклонников у Ларисы будет только прибавляться. «Лара! Ты супер!», «Неземная красота!», «Фигурка супер», – отреагировали подписчики Куклиной.

Елисеев восхищается людьми

А вот от мужской сборной России новостей совсем мало. Аналитик команды Дмитрий Шукалович сообщил в «Инстаграме», что Антон Бабиков выиграл контрольную гонку в Адлане, пробежав 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами быстрее всех. Однако нет подробностей, кто именно участвовал в этой гонке. В любом случае за Бабикова остаётся порадоваться.



Матвей Елисеев же продолжает индивидуальную подготовку к сезону. Второй номер сборной России провёл тренировочный сбор на Сёминском перевале.

«Отличное место для тренировок. Снег выпадает рано, самое то для вкатки. Достойная высота, к которой надо относиться с осторожностью (у кого бы я ни спросил, все в один голос твердят, что тут ни в коем случае нельзя перегружаться, последствия бывают тяжёлыми). Зато природа потрясает видами, надо только подняться повыше. Но основа – это люди, а они тут отзывчивы максимально! Это очень круто!»