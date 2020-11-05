Россия получила идеальный календарь биатлонного сезона. Будто нам специально помогали

Предстоящий сезон на Кубке мира по биатлону не будет похож на все другие. Эпидемия коронавируса заставила Международный союз биатлонистов пересмотреть календарь соревнований, чтобы минимизировать количество переездов. Поразительно, но в IBU оставили именно те этапы, на которых российские биатлонисты традиционно добиваются успеха, будто специально помогали. Таким образом, сборная России получила идеальный календарь сезона.

А вот на Западе среди биатлонистов уже есть недовольные.

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«Оберхоф – не самое любимое место у биатлонистов»

Сезон стартует со сдвоенных этапов в Контиолахти (Финляндия) и Хохфильцене (Австрия), а после новогодней паузы спортсмены дважды выступят в Оберхофе (Германия) и один раз в Антхольце (Италия). В феврале пройдёт чемпионат мира в Поклюке (Словения), а вот что будет после мирового первенства, пока не могут предсказать даже в IBU.

Двукратный чемпион мира по биатлону француз Кентен Фийон Майе признался, что ему не нравится новый календарь, в котором будут трассы, не подходящие ему. Особенно Кентен опасается Оберхофа, где традиционно плохая погода и сложные условия для проведения соревнований. Странно, что Фийон Майе забыл упомянуть про Анси: во Франции в прошлом сезоне прошёл один из худших этапов Кубка мира в истории, больше напоминавший соревнования по водным лыжам, чем по биатлону.

«Я не большой поклонник идеи дважды стартовать в Контиолахти, а потом в Хохфильцене. Это не самые любимые мои места и не те, где я добивался успехов. Кроме того мы поедем на две недели в Оберхоф – тоже не особо любимое место у биатлонистов. Это сложный стадион, на котором часто бывают сложные условия: дождь, ветер, туман. Надеюсь, будет хотя бы неделя хорошей погоды», – сказал Фийон Майе.

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Победный стереотип Оберхофа

Многие иностранные биатлонисты с недовольством едут в Оберхоф. Россияне в целом тоже не в восторге от бега под проливным дождём, но именно в этом немецком местечке наши биатлонисты добиваются выдающихся результатов. Стереотип о том, что русские добиваются наибольших успехов в худших условиях, здесь, похоже, работает безотказно.

Два года назад сборная России по биатлону привезла из Оберхофа три золотые медали. Александр Логинов выиграл спринт, а мужская и женская команды одержали победы в эстафетных гонках. Причём в женском составе было сразу три дебютантки сезона – Лариса Куклина, Евгения Павлова и Маргарита Васильева.

Ранее Дмитрий Малышко становился «Королём Оберхофа», выиграв три золота на одном этапе. В 2007 году Николай Круглов также сумел добиться трёх побед в дождливом местечке Германии. В 2009 году там же первенствовал Максим Чудов в спринте. Поэтому тот факт, что в Оберхофе пройдут сразу два этапа, вполне может сыграть на руку сборной России.

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Волшебный Антхольц – место силы для России

То, что в календаре остался Антхольц, тоже должно радовать российских болельщиков. Здесь чуть более полугода назад Александр Логинов впервые стал чемпионом мира по биатлону, в блестящем стиле победив в спринтерской гонке. Его норвежских коллег до сих нервирует тот успех Александра.

Екатерина Юрлова-Перхт в Италии одержала свою первую победу на Кубке мира. Это случилось в гонке преследования в 2016 году. За два дня до этого спринт в Антхольце выиграла Ольга Подчуфарова. Кстати, обожал итальянский этап Антон Шипулин, редко когда уезжавший оттуда без медалей.

В 2009 году Анна Булыгина сенсационно выиграла преследование в Антхольце, опередив на последнем круг Дарью Домрачеву, Кайсу Мякяряйнен, Андреу Хенкель и ещё ряд легендарных биатлонисток. Вообще, чтобы перечислить все победы и подиумы россиян в Италии, придётся потратить очень много времени. Это место силы сборной России!

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Австрия – да, а Финляндия?

Хохфильцен в целом в последние сезоны благоволил россиянам. В прошлом году этот этап и вовсе стал лучшим для нашей сборной. Александр Логинов взял две медали, Светлана Миронова впервые в карьере поднялась на подиум на этапе Кубка мира, а женская сборная едва не выиграла эстафету, лишь чуть-чуть уступив на финише грозным норвежкам. Годом ранее Екатерина Юрлова-Перхт стала третьей в спринте в Хохфильцене.

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А самым ярким воспоминанием из Австрии, пожалуй, была великая победа мужской сборной России в эстафете на чемпионате мира 2017 года. Тогда Волков, Бабиков, Цветков и Шипулин оказались сильнее остальных. Но легендарным этот успех стал после того, как организаторы забыли включить гимн России на церемонии награждения, и наши парни под предводительством комментатора Дмитрия Губерниева исполнили гимн страны в акустическом варианте.

А вот в Контиолахти у россиян далеко не всегда получается добиваться хороших результатов, несмотря на то что этот этап считается практически российским. Возможно, наши биатлонисты не справляются с давлением трибун. Кроме победы Юрловой на чемпионате мира 2015 года, вспомнить особо и нечего. Зато в этом сезоне зрителей на трибунах не будет, так что у сборной России есть шанс начать делать Контиолахти своим счастливым местом.