Логинов опять один. Почему лучший биатлонист России не тренируется с командой?

Главная звезда российского биатлона Александр Логинов планировал провести тренировочный сбор в Тюмени вместе с остальной командой. Но в последний момент тренерский штаб во главе с Валерием Польховским принял решение перенести сборы мужской команды из Тюмени в Ханты-Мансийск. И в итоге Логинов опять будет готовиться в одиночку.
Как это повлияет на его перспективы в предстоящем сезоне? Ситуация под контролем?
Логинов остался с женщинами
Польховский объяснил, что планы подготовки поменяли в последний момент из-за ситуации с коронавирусом. Известно, что в мужской команде положительные тесты сдали Пётр Пащенко, Александр Поварницын, два челна сервис-бригады, биохимик и массажист. Поэтому собирать и мужскую, и женскую команды в Тюмени посчитали не слишком безопасным.
«В Тюмени всё прекрасно, причина одна – не стыковать две команды, мужскую и женскую вместе в связи с ситуацией с коронавирусом. Женский блок остается в Тюмени, все даты остаются прежними. У нас были случаи с заболеванием, поэтому с этой целью приняли решение развести спортсменов и обезопасить команду от заражения в преддверии сезона», – рассказал Польховский.
Логинов же, поскольку до этого тренировался в одиночку, остался с женской сборной. И правильно сделал. Менять планы в последний момент ему не было никакого смысла. Саша не раз признавался, что опасается подхватить вирус во время предсезонной подготовки, так что в его ситуации рисковать лишними переездами было бы неправильно. Собственно, Польховский сказал, что всё обсудил с Логиновым и всё находится под контролем. По меньшей мере на словах.
Единственной проблемой для лидера сборной является отсутствие спарринг-партнёров. Всё-таки спортсмену необходимо понимать, на каком уровне он находится относительно других. Основная сборная в Хантах получит это понимание, а вот Логинову придётся ждать.
По стопам Шипулина
Впрочем, не стоит забывать и о том, что Александр уже более двух лет готовится по сути самостоятельно – с того момента, когда его личный тренер Александр Касперович завершил работу в сборной России. И пока самоподготовка работает прекрасно. Последние два сезона стали самыми успешными в карьере Логинова и сделали его один из лучших биатлонистов мира и претендентом на Большой хрустальный глобус.
В феврале 2020 года Логинов впервые стал чемпионом мира и мог бы стать одной из главных звёзд турнира, если бы не взбудораживший весь мир приезд в расположение сборной России итальянской полиции. Этот инцидент дестабилизировал состояние лидера сборной России, который из-за давления даже покинул турнир, не дожидаясь его окончания.
С точки зрения перехода на самоподготовку Логинов пошёл по стопам другого успешного российского биатлониста – Антона Шипулина. Антон вместе со своим другом и товарищем по команде Алексеем Волковым долгое время работал отдельно от сборной под руководством Андрея Крючкова. И это работало. Причём и для Шипулина, и в целом для Волкова.
Сейчас этот способ пробует и второй номер мужской сборной России Матвей Елисеев. Если и у него получится совершить прорыв в результатах после индивидуальной работы, то это может повлиять на всю структуры работы Союза биатлонистов России. Если люди, работающие самостоятельно, добиваются лучших результатов, чем те, кто занимается в группе, возникают очевидные вопросы. И на эти вопросы тренерскому штабу придётся отвечать.
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