В сборной России по биатлону неожиданный лидер. Гараничева списывали, а теперь он лучший

Старт нового розыгрыша Кубка мира по биатлону уже не за горами – до первых гонок осталось лишь две недели. Коронавирус, конечно, вносит фактор дополнительной неопределённости, но главная интрига год от года не меняется. Основной вопрос прямо сейчас – кто будет защищать честь сборной России по биатлону? Будут ли в составе новые лица? Готовы ли бежать лица старые?

Две контрольные гонки мужской сборной позволяют порассуждать над ответами на эти вопросы.



И без неожиданностей в этих рассуждениях не обходится.

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Гараничев и Бабиков вернулись?

Итак, 11-го и 12-го ноября основной состав сборной России (за исключением Александра Логинова и Матвея Елисеева, работающих по индивидуальным программам) провёл на сборе в Ханты-Мансийске две контрольные гонки, которые подвели черту под летней подготовкой к новому сезону.



По любопытному стечению обстоятельств победы в них одержали биатлонисты, которые в прошлом сезоне, мягко говоря, не блистали. Спринт с одним промахом выиграл 32-летний Евгений Гараничев. Стоит отметить, что Пётр Пащенко, закончивший гонку вторым, стрелял безупречно, а Антон Бабиков и Семён Сучилов, попавшие в пятёрку, промахнулись по разу. То есть Гараничев не только здорово стрелял, но и показал достойную на фоне соперников скорость.

Гараничев с одним промахом выиграл первую контрольную гонку сборной России по биатлону

Евгений подтвердил свой уровень готовности и в масс-старте на следующий день. С двумя промахами на четырёх рубежах он вновь претендовал на победу, однако стал лишь вторым: гонку выиграл Бабиков, допустивший на стрелковой позиции лишь одну оплошность.

Бабиков с одним промахом выиграл вторую контрольную гонку сборной России по биатлону

Среди прочих участников контрольных стартов, пожалуй, стоит отметить Эдуарда Латыпова. Он показывал высокую скорость на дистанции, но был удивительно нестабилен в стрельбе – девять промахов за две гонки. При этом шансы Эдуарда на включение в основной состав сборной на Кубке мира, пожалуй, довольно высоки – быстрые биатлонисты в команде точно нужны.

«Никаких вопросов нет»

Тренерский штаб сборной России в лице Валерия Польховского и Юрия Каминского сошёлся во мнении о том, что Гараничев и Бабиков на данный момент – лучшие в команде.



«Лидерами по двум гонкам стали Евгений Гараничев и Антон Бабиков, они выступили достойно, к ним никаких вопросов нет. Спортивный результат будет учитываться прежде всего, но наша главная задача – привезти на этапы Кубка мира здоровых ребят и девушек, поэтому нам предстоит ещё раз оценить состояние здоровья всех спортсменов», – подметил Польховский.



«На сегодня именно Гараничев – лидер сборной России, если не говорить о спортсменах, которые находятся на самоподготовке», – уточнил главный тренер сборной России.

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Старший тренер мужской команды Юрий Каминский после контрольных гонок отметил, что Гараничев – «сложный спортсмен, как и все достаточно возрастные и титулованные атлеты». Подчеркнул, что Латыпов работает над стрельбой, но пока не всё получается. А ещё обратил внимание на то, что из молодых биатлонистов никто не совершил качественный прорыв.

Костяк сборной России

Всё новое – хорошо забытое старое. Это, похоже, про мужскую сборную России по биатлону. Ведь в новом сезоне её, похоже, неожиданно будут укреплять биатлонисты, которых многие болельщики сильно критиковали и списывали со счетов. Тот же Гараничев в прошлом году стал 32-м в общем зачёте Кубка мира – это худший результат в карьере, если не считать дебютный сезон-2010/11. Складывалось ощущение, что Евгений за сборную России добегает последние гонки.



Для Антона Бабикова последние два сезона – вообще кошмар: четыре гонки в сумме. Многие поклонники биатлона уже и не предполагали, что чемпион мира 2017 года ещё вернётся.



Но Антон, если судить по словам тренеров, свой шанс блеснуть на Кубке мира всё-таки получит. Как можно не взять в сборную двух лучших спортсменов по итогам предсезонной подготовки?

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А в связи с этим вырисовывается и контур сборной России на предстоящий сезон.

Безусловно, главную ударную силу мужской команды будут составлять Логинов и Елисеев. Бабиков и Гараничев, по всей видимости, застолбили себе места в сборной до Нового года. Верит тренерский штаб и в Латыпова – если он уж совсем «застреливаться» не будет.



А дальше тренерам предстоит поломать голову над вопросом, кого же выбрать из молодых?



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«Наши молодые ребята очень близко друг к другу. Сегодня один лучше, завтра другой, послезавтра третий. Мы ведём парней, анализируем всё, что с ними происходит, для понимания – стоит ли включать кого-то в состав на данном этапе или нет. Нужно всё тщательно продумать, прежде чем сделать окончательный выбор», – подчеркнул Юрий Каминский.



Состав сборной тренеры обещают объявить уже в ближайшие дни.