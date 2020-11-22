«На меня даже Губерниев подписался». Долгожданное обновление женской биатлонной сборной

Дебютантки сборной России даже с парашютом прыгали – разве им будут страшны соперницы на трассе?

Сборная России по биатлону уже прибыла в Контиолахти, где пройдут первый и второй этапы Кубка мира — 2020/2021. В составе мужской команды больших неожиданностей нет, а вот в женской сборной две спортсменки дебютируют, а ещё одна – почти дебютантка.

Многие поклонники женской команды давно хотели обновления и наконец-то дождались его. В сборной нет Екатерины Юрловой, Екатерины Глазыриной, Дарьи Виролайнен, Кристины Резцовой и Татьяны Акимовой, зато в команду впервые попали двукратная чемпионка мира среди юниоров Анастасия Гореева и Ирина Казакевич, подопечная старшего тренера Михаила Шашилова.



Конечно, если они в первом же сезоне завоюют медали – это будет чудо. Но бороться будут!

«Снег, разбитая трасса, сильный ветер – это для меня»

Отчасти сенсационным стало включение в сборную России 21-летней Анастасии Гореевой. Прошлый сезон у нашей юной звёздочки не слишком задался из-за постоянных болезней. Четыре сильных простудных заболевания за зиму кого угодно могут выбить из колеи.

«Выбирать не из кого». Кого набрали в сборную России по биатлону на новый сезон? Если от мужчин можно ждать успехов, то от девушек – только подвига или чуда.

Но Гореева восстановилась и через отборочные старты пробилась в основной состав сборной России. Вернее, она была первой запасной по итогам спринта и масс-старта, но заявление Екатерины Юрловой об уходе в декретный отпуск помогло Насте сделать последний шаг и попасть-таки в основу. В Тюмени она была абсолютно лучшей по скорости в обеих гонках.

В новый сезон Гореева вступает с намерением выучить английский язык, суеверным страхом перед Дмитрием Губерниевым и желанием, чтобы в каждой гонке была кошмарная погода. Почему? Ответы на все вопросы она дала пресс-службе СБР.

«Летом выиграла контрольную тренировку и тут же внимание с разных сторон. Какие-то группы в «Инстаграме» стали выкладывать мои интервью, которые я не давала, больше стало подписчиков. Даже Губерниев на меня подписался.



Так получалось, что когда он что-то говорил про меня – гонка у меня не выходила. Допустим, он говорит: вот бежит Анастасия Гореева, очень талантливая юниорка – и всё. Может, это мой стереотип…

Уже полгода пытаюсь выучить английский, сейчас получается какой-то результат. У меня есть цель: чтобы я выиграла медаль, у меня взяли интервью – и я бы могла без запиночки всё ответить.



У меня техника на лыжах не очень хорошая, и когда глянцевая погода – я в основном проигрываю. Для меня более благоприятные условия – снег, разбитая трасса, ветер сильный».

«Наша банда, наша сила»

23-летняя Ирина Казакевич два сезона стучалась в двери сборной, но достучалась только тогда, когда команду возглавил её личный тренер Михаил Шашилов. Спортсменка из Свердловской области – одна из самых быстрых в сборной России и более стабильна в стрельбе, чем её подруга Светлана Миронова.

Россия получила идеальный календарь биатлонного сезона. Будто нам специально помогали Что французу плохо, то для россиян – радость?

С учётом того, что Миронова переболела на последнем сборе в Тюмени и пропустила много тренировок, у Казакевич будет отличный шанс дебютировать на Кубке мира на первом же этапе.



«У нас троица: Тамара Воронина, я и Света Миронова. Это наша банда, наша сила. Мы дружим уже больше десяти лет, и я очень рада, что в команде у меня есть близкие люди.



Я ещё не соревновалась с теми людьми, кто выступает на Кубке мира, поэтому даже не знаю, как себя оценить на их фоне. Если уровень соперниц на российских соревнованиях я примерно понимаю и знаю, какие у меня относительно них ход и стрельба, то здесь полная загадка», — сказала она «Спорт-экспрессу» перед поездкой в Финляндию.

«Для меня любые места на Кубке мира будут ценнее возможных медалей на Кубке IBU. Естественно, начинать в основе всегда тяжело – мало кому удаётся сразу показать результат, даже из великих совсем мало таких примеров. Но неудачи меня не сломают, я с детства стремилась не к Кубку IBU. Мечтам велено сбываться.



Люблю возить на сборы книги – именно в переплёте, настоящее удовольствие читать такие. Когда уезжаем надолго, беру по пять книг. Могу читать про спорт и спортивную психологию. Но только то, что попроще, не сильно мудрёное – иначе это даже заводит в тупик и становится неинтересно. Пусть будет простой язык, чтобы было понятно и возможно что-то применить на себе», – а это выдержка из интервью Казакевич Sports.Ru в апреле 2019-го.



Летом в межсезонье Ирина вместе со своей подругой Тамарой Ворониной прыгнула с парашютом – смелые биатлонистки! Вряд ли после этого ей страшны соперницы на дистанции.

«Мне по силам быть в топ-10 в каждой гонке»

Кроме этих девушек, остальные спортсменки сборной России имеют опыт выступления на Кубке мира.



Пожалуй, наименьший он у Тамары Ворониной – спортсменки, которая при подготовке с Михаилом Шашиловым показывала одни результаты, а когда была в расположении сборной с бывшим старшим тренером Виталием Норицыным – совсем другие.

Лариса Куклина, Светлана Миронова и Евгения Павлова имеют в своём активе призовые места на этапах Кубка мира, а Ульяна Кайшева – единственная из нынешнего состава имеет опыт выступления на Олимпиаде.

«Неземная красота!» Как сборная России по биатлону готовится к новому сезону Куклина позирует в облегающем костюме, Бабиков празднует победу, а Елисеев восхищается людьми. Первый этап Кубка мира уже совсем скоро!

И дай бог, чтобы все они выступали как заявила Куклина: «Мне по силам быть в топ-10 в каждой гонке Кубка мира».