Поразят и без винтовок! Самые красивые биатлонистки планеты – кто же они?

В финском Контиолахти 28 ноября стартует Кубок мира по биатлону сезона-2020/21. В непростое коронавирусное время хочется надеяться, что биатлонный сезон пройдёт без сбоев, а сборная России порадует болельщиков, и приятно удивит всех на чемпионате мира.

Впрочем, не только соотечественники будут привлекать поклонников биатлона в России. Многие зрители-мужчины будут включать трансляции, чтобы поддаться очарованию биатлонисток, выступающих за другие страны. Благо, красоток на трассе в этом сезоне будет много.

Сильнейшая биатлонистка мира двух последних сезонов, в коллекции которой нет только олимпийского золота. Но итальянская красавица и не объявляла о завершении карьеры. Секс-символ мирового биатлона наверняка добегает до Олимпиады-2022 в Пекине.

Анастасия Гореева (Россия)

Двукратная чемпионка мира среди юниоров дебютирует на Кубке мира. Настя попала в состав команды в последний момент в качестве замены Екатерины Юрловой, но на отборах успела показать лучшую среди всех участниц скорость. Болельщики вправе рассчитывать на многое!

Анния Кейта Сабуле (Латвия)

Вряд ли про латвийскую биатлонистку можно сказать, что она является надеждой для страны в своём виде спорта. Она и в Кубке IBU практически всегда в конце финишного протокола, и на юниорском уровне не блистала. У неё и в профиле на сайте международной федерации всего одна строка – биатлонистка из Латвии. Но внимание к себе она привлекает не результатами.

Паулина Фиалкова (Словакия)

Словацкая спортсменка долгое время оставалась в тени Анастасии Кузьминой, но сейчас является лидером своей команды. Восемь раз за карьеру она поднималась в топ-3 на этапах Кубка мира и уже привыкла к повышенному вниманию к себе.

Сёстры Кручинкины (Беларусь)

Уроженки Мордовии Елена и Ирина Кручинкины начнут свой третий сезон в составе сборной Беларуси. Пока они не показывали настолько выдающихся результатов, чтобы о них говорили, как об ушедшей Дарье Домрачевой. Но шарма белорусской команде они добавили.

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира, победительница этапов Кубка мира, одна из главных фавориток предстоящего сезона. Пожалуй, исчерпывающая спортивная характеристика этой шведской девушки. А всё остальное – на фото.

Элеонора Фаунер (Италия)

Эта молодая биатлонистка сборной Италии пока не может похвастать такими результатами, как Вирер и Виттоцци, но это дело наживное. Зато она не менее эффектна, чем подруги по команде.

Маркета Давидова (Чехия)

После ухода Габриэлы Коукаловой лидером сборной Чехии стала Маркета Давидова. В прошлом сезоне она неоднократно забиралась на пьедестал, в том числе и на чемпионате мира – в эстафете. А в стартующем Кубке мира наверняка будет штурмовать топ-10 общего зачёта.