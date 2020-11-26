Изоляция. Сборную России по биатлону могут отстранить от участия в этапах Кубка мира

Нетрудно было предположить, что коронавирус может повлиять на биатлон в стартующем Кубке мира сезона-2020/21. Ну да, выбьет одного спортсмена на пару недель, другого. Может, даже из россиян кого-то зацепит – что же с того, от этой гадости никто не застрахован.
Однако у нашей сборной неприятности начались ещё до старта первой гонки.
Четыре подозрительных теста на коронавирус могут повлечь за собой отстранение всей команды.
Вот вам и долгожданный старт сезона!
«Мы, конечно, в шоке»
Вечером, 25 ноября в официальном «твиттере» Международного союза биатлонистов (IBU) появилась информация о том, что по итогам первого этапа ПЦР-тестирования на месте проведения первого этапа Кубка мира в финском Контиолахти у представителей трёх сборных были выявлены положительные результаты. Эти сборные: Латвия, Молдавия и Россия.
Команды сразу же были изолированы. А IBU запланировал на вечер совещание, на котором решалась судьба как спортсменов с положительными тестами, так и их соотечественников.
В течение часа ситуация для сборной России лишь усугубилась. Если ранее речь шла о положительном тесте у одного спортсмена из мужской сборной, то спустя некоторое время появилась информация о том, что подозрение на коронавирус есть ещё у трёх представителей штаба сборной. Четыре человека в одной команде – это уже не случайность, а очаг заражения.
Имена заразившихся стали известны позднее. Положительные тесты на коронавирус сдали: биатлонист Антон Бабиков, врачи Роман Лейфер и Евгений Шутов и массажист Валерий Лашин.
«Да, в нашей команде есть случаи заражения коронавирусом. Вся команда изолирована до завтрашнего утра. Мы, конечно, в шоке. Со стороны СБР был максимально безопасно обеспечен переезд команды в Финляндию. Проводили тестирование по три-пять раз. 19 ноября были сделаны последние тесты, то есть мы были уверены, что всё будет хорошо. Все спортсмены и обслуживающий персонал здоровы. Мы держимся и голову не опускаем», – рассказал главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский «Р-Спорту».
Россию отстранят?
В среду состоялось заседание медицинской комиссии IBU, на котором российская сторона предоставила международной федерации всю необходимую информацию – в первую очередь медицинские документы, включая результаты предыдущих тестов членов сборной России.
IBU, по всей видимости, не взял на себя ответственность в принятии окончательного решения, передав все документы медицинским властям Финляндии. Вероятнее всего, именно они и будут выносить решение об участии российских биатлонистов в первых этапах Кубка мира.
Какие есть варианты развития событий?
Безусловно, будут проведены повторные тесты. Может быть, даже неоднократные. И уже по их результатам будет приниматься решение – тянуть-то уже некуда.
Учитывая, что вся четвёрка чувствует себя отлично, хочется надеяться, что тесты дали ложноположительный результат – такое порой случается. Но вероятность этого невелика. Да и в IBU уже заявили, что погрешность тестов не превышает одного процента.
А если наличие коронавируса подтвердится, у сборной России будут серьёзные проблемы.
Учитывая, что заразившихся четверо, и контактами первого уровня является большая часть мужской сборной, с точки зрения медицинских властей Финляндии было бы логично безжалостно отстранить всю российскую команду от участия в первых гонках Кубка мира, изолировав её участников. Безопасность десятков других участников соревнований важнее. Вопрос только в сроках изоляции. Если делать всё как обычно, на две недели, то Россия пропустит оба финских этапа: и тот, что пройдёт 28-29 ноября, и тот, что состоится через неделю, с 3 по 6 декабря.
Нам очень повезёт, если финские власти примут решение отправить на карантин только мужчин, а женскую команду, в которой формально случаев заражения нет, допустить к соревнованиям. Вот только интересуют ли эти формальности организаторов соревнований – большой вопрос.
- 26 ноября 2020
-
11:00
-
10:57
-
09:57
-
09:21
-
09:06
-
01:06
- 25 ноября 2020
-
22:19
-
21:43
-
21:24
-
20:40
-
20:28
-
20:15
-
20:10
-
20:03
-
19:42
-
17:44
-
17:25
-
16:31
-
16:29
-
13:34
-
12:31
-
12:14
-
10:28
-
09:55
- 24 ноября 2020
-
19:26
-
19:00
-
17:24
-
15:31
-
15:03
-
12:30
-
10:33
-
09:20
- 23 ноября 2020
-
22:57
-
22:27
-
21:32