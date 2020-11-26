Изоляция. Сборную России по биатлону могут отстранить от участия в этапах Кубка мира

Нетрудно было предположить, что коронавирус может повлиять на биатлон в стартующем Кубке мира сезона-2020/21. Ну да, выбьет одного спортсмена на пару недель, другого. Может, даже из россиян кого-то зацепит – что же с того, от этой гадости никто не застрахован.

Однако у нашей сборной неприятности начались ещё до старта первой гонки.



Четыре подозрительных теста на коронавирус могут повлечь за собой отстранение всей команды.



Вот вам и долгожданный старт сезона!

Как Губерниев наконец-то станет тренером сборной России. Странные биатлонные прогнозы Сезон обещает быть необычным. Поэтому и прогнозы – немножко безумные. Но не удивляйтесь, если они начнут сбываться.

«Мы, конечно, в шоке»

Вечером, 25 ноября в официальном «твиттере» Международного союза биатлонистов (IBU) появилась информация о том, что по итогам первого этапа ПЦР-тестирования на месте проведения первого этапа Кубка мира в финском Контиолахти у представителей трёх сборных были выявлены положительные результаты. Эти сборные: Латвия, Молдавия и Россия.



Команды сразу же были изолированы. А IBU запланировал на вечер совещание, на котором решалась судьба как спортсменов с положительными тестами, так и их соотечественников.



В течение часа ситуация для сборной России лишь усугубилась. Если ранее речь шла о положительном тесте у одного спортсмена из мужской сборной, то спустя некоторое время появилась информация о том, что подозрение на коронавирус есть ещё у трёх представителей штаба сборной. Четыре человека в одной команде – это уже не случайность, а очаг заражения.



Имена заразившихся стали известны позднее. Положительные тесты на коронавирус сдали: биатлонист Антон Бабиков, врачи Роман Лейфер и Евгений Шутов и массажист Валерий Лашин.

Два года назад его отстранили от сборной со скандалом. Теперь Бабиков может стать лидером За два последних сезона у Антона в составе сборной России на Кубке мира было всего четыре гонки и два серьёзных конфликта.

«Да, в нашей команде есть случаи заражения коронавирусом. Вся команда изолирована до завтрашнего утра. Мы, конечно, в шоке. Со стороны СБР был максимально безопасно обеспечен переезд команды в Финляндию. Проводили тестирование по три-пять раз. 19 ноября были сделаны последние тесты, то есть мы были уверены, что всё будет хорошо. Все спортсмены и обслуживающий персонал здоровы. Мы держимся и голову не опускаем», – рассказал главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский «Р-Спорту».

Россию отстранят?

В среду состоялось заседание медицинской комиссии IBU, на котором российская сторона предоставила международной федерации всю необходимую информацию – в первую очередь медицинские документы, включая результаты предыдущих тестов членов сборной России.



IBU, по всей видимости, не взял на себя ответственность в принятии окончательного решения, передав все документы медицинским властям Финляндии. Вероятнее всего, именно они и будут выносить решение об участии российских биатлонистов в первых этапах Кубка мира.

Увы, Логинов не выиграет Кубок мира. На «Глобус» есть три куда более мощных претендента Говорят, лидер сборной России придёт в лучшую форму только к чемпионату мира.

Какие есть варианты развития событий?

Безусловно, будут проведены повторные тесты. Может быть, даже неоднократные. И уже по их результатам будет приниматься решение – тянуть-то уже некуда.



Учитывая, что вся четвёрка чувствует себя отлично, хочется надеяться, что тесты дали ложноположительный результат – такое порой случается. Но вероятность этого невелика. Да и в IBU уже заявили, что погрешность тестов не превышает одного процента.

Губерниев: есть вопросы к тестам сборной России. Все «заболевшие» чувствуют себя прекрасно

А если наличие коронавируса подтвердится, у сборной России будут серьёзные проблемы.



Учитывая, что заразившихся четверо, и контактами первого уровня является большая часть мужской сборной, с точки зрения медицинских властей Финляндии было бы логично безжалостно отстранить всю российскую команду от участия в первых гонках Кубка мира, изолировав её участников. Безопасность десятков других участников соревнований важнее. Вопрос только в сроках изоляции. Если делать всё как обычно, на две недели, то Россия пропустит оба финских этапа: и тот, что пройдёт 28-29 ноября, и тот, что состоится через неделю, с 3 по 6 декабря.



Нам очень повезёт, если финские власти примут решение отправить на карантин только мужчин, а женскую команду, в которой формально случаев заражения нет, допустить к соревнованиям. Вот только интересуют ли эти формальности организаторов соревнований – большой вопрос.