По закону сборную России должны были посадить на карантин в полном составе.

Двух российских биатлонистов не пустили на Кубок мира. Обидно, но могло быть намного хуже

У биатлона есть какая-то магическая способность притягивать к себе скандалы. А если речь идёт о российском биатлоне, то сила притяжения увеличивается вдвое. Перед первым этапом Кубка мира в Контиолахти едва не разразилась катастрофа, которая могла коснуться сразу нескольких стран, включая Россию. Всё шло к тому, что наша команда пропустит старт сезона.

Но в этот раз пронесло.

Изоляция. Сборную России по биатлону могут отстранить от участия в этапах Кубка мира У четырёх членов сборной обнаружили коронавирус. Медицинские власти Финляндии вряд ли будут жалеть россиян.

Кто спас сборную России?

Первый этап сезона для нашей команды едва не сорвал коронавирус.

Положительные тесты сдали четверо: Антон Бабиков и ещё три представителя медицинского штаба. По новым законам финских властей вся наша делегация должна была уйти как минимум на 8-дневный карантин. Это означало бы пропуск гонок не только на этой неделе, но и на следующей. А ещё потерю формы из-за невозможности нормально тренироваться.

Но внезапно на помощь пришёл Международный союз биатлонистов! Судя по всему, IBU уговорил финские власти сделать исключение для спортсменов и разрешить выступать тем, кто сдал отрицательный тест на коронавирус и не имеет постоянного контакта с заболевшими.

К сожалению, по этим правилам под раздачу попал Евгений Гараничев, живущий в одном номере с Бабиковым в Контиолахти. И Женя, и Антон набрали отличную форму перед сезоном, и, конечно, очень обидно, что им придётся провести больше недели на изоляции.

Обидно, но могло быть намного хуже. Мог быть и карантин для всей сборной России. Две потери (среди спортсменов) – это чувствительно, но не критично. Да и женская команда будет выступать в полном составе. В нынешние времена приходится радоваться даже такому.

Как Губерниев наконец-то станет тренером сборной России. Странные биатлонные прогнозы Сезон обещает быть необычным. Поэтому и прогнозы – немножко безумные. Но не удивляйтесь, если они начнут сбываться.

Франция – особенная?

Помимо России в похожую историю попали сборные Латвии, Молдавии, Румынии и Франции. И, что интересно, французы отделались легче всех. На официальном аккаунте IBU в социальных сетях появилась приписка по отношению к «трёхцветным»: этой команде не нужно было проходить обязательный карантин после получения положительного теста на коронавирус.



Почему такая лояльность? Французы объяснили, что случилось.



Оказалось, что инфекцию обнаружили у физиотерапевта сборной, который недавно уже переболел вирусом. Перед выездом в Контиолахти он прошёл тест и получил отрицательный результат. По приезде в Финляндию тест стал положительным. Директор сборной Франции по биатлону Стефан Бутье объяснил это тем, что в Финляндии просто более точные тесты, ведь здесь берут ещё и образец слюны. И этот образец показал наличие вируса в организме. Но Бутье отметил, что, согласно исследованиям, это уже не заразно для окружающих.

В сборных Франции и Румынии по биатлону выявили коронавирус за два дня до старта КМ

Всё это хорошо, но вопросы остаются. На какие исследования сослался Бутье? Можно ли тогда всем остальным командам предоставить такие письма, подтверждающие неопасность вируса? А может, у Бабикова всё тоже не так страшно? Да и к слову, Пётр Пащенко тоже совсем недавно переболел коронавирусом, но его тест дал отрицательный результат.

После подобных объяснений нетрудно и в теорию заговора поверить.

Антон Бабиков и Евгений Гараничев Фото: РИА Новости

Впрочем, главное, что IBU и финские власти не пошли по пути жёсткого отстранения. Каким был бы Кубок мира хотя бы без России или Франции, сидящих по номерам? А если ко второму этапу, не дай бог, заболел бы кто-то из норвежцев. Кто бы вообще боролся за медали?

По старым правилам всё превратилось бы в фарс, и сезон пришлось бы отменять.

А так – биатлон возвращается. И сборная России тоже. Пусть пока и не вся.