Логинова выносим за скобки. Он ведёт себя как норвежец, и это может ему помочь.

Русская рулетка. Почему от сборной России по биатлону не надо ждать ничего хорошего

Сборную России всё-таки пустили на первый этап Кубка мира по биатлону-2020/21 в Контиолахти. И это вполне можно считать первым успехом нового сезона, ведь всё шло к тому, что россияне в полном составе проведут финские каникулы в наглухо запертых номерах отеля из-за выявленных случаев коронавируса. Но биатлонисты выйдут на трассу, а уж удивлять в стрессовых ситуациях они умеют. Что-то хорошее наверняка случится, но ждать этого не надо, а то можно перегореть и расстроиться. Пусть лучше успехи будут приятными сюрпризами.

Двух российских биатлонистов не пустили на Кубок мира. Обидно, но могло быть намного хуже По закону сборную России должны были посадить на карантин в полном составе.

Логинов ведёт себя как норвежец

Главная надежда российского биатлона Александр Логинов скрывался от всех весь подготовительный период. Он предпринимал беспрецедентные меры безопасности, чтобы избежать заражения коронавирусом. Что говорить, если Саша даже исключил личное общение со своим тренером Александром Касперовичем. А ещё он ездит везде один, и для этих целей приобрёл личный автомобиль.

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В этом смысле он ведёт себя как норвежские звёзды биатлона. Йоханнес Бё придерживается такого же подхода: он изолировался вообще от всех, не ходит в магазин, ни с кем не общается, а маски и перчатки снимает только перед сном. Другой норвежец Ветле Шоста Кристиансен и вовсе признался, что ему снятся кошмары из-за тестов на коронавирус.

Честно говоря, это всё похоже на паранойю. Но и Логинова с норвежцами понять можно. Риск сдать положительный тест слишком большой, а это будет означать крушение надежд на «Большой хрустальный глобус». От сборной России в целом не стоит ждать много. Но Логинова всё же нужно вынести за скобки. Если всё будет нормально, Саша будет бороться за медали в каждой гонке и за общую победу на Кубке мира, которой так не хватает в его карьере.

Александр Логинов Фото: РИА Новости

Русская рулетка

Именно так можно охарактеризовать шансы остальной сборной России по биатлону. И дело тут даже не в эпидемии вируса, которая добавляет элемент непредсказуемости. Возьмём того же Матвея Елисеева, который последние сезоны был стабильно вторым номером в команде. Он полностью ушёл на самоподготовку. К чему приведёт этот эксперимент, не знает пока даже сам Матвей. Он может выиграть гонку уже в Контиолахти, а потом включиться в борьбу за «Глобус». А может провалиться настолько, что встанет вопрос о его нахождении в сборной.

Бабиков с Гараничевым уже сыграли в рулетку и проиграли. Латыпов, Пащенко и Сучилов уже не молодые, но до сих пор перспективные, если верить тренерскому штабу сборной России. Осталось, чтобы ребята тоже поверили в себя. Без всякого сарказма можно сказать, что у них есть талант и при определённых раскладах может получиться что-то интересное.

Изоляция. Сборную России по биатлону могут отстранить от участия в этапах Кубка мира У четырёх членов сборной обнаружили коронавирус. Медицинские власти Финляндии вряд ли будут жалеть россиян.

Девчонки, жгите!

Ведь больше ничего и не остаётся. Женская сборная России лишилась многолетнего лидера – Екатерины Юрловой-Перхт, пропускающей сезон из-за беременности. Президент СБР Виктор Майгуров честно заявил, что пока россиянки не готовы бороться за что-то серьёзное.

«Чтобы бороться за «Большой хрустальный глобус», нужны стабильность, опыт. Этого у наших девушек пока нет. Этот трофей вряд ли выиграет новичок. Хотя в условиях пандемии сюрпризы возможны».

«Выбирать не из кого». Кого набрали в сборную России по биатлону на новый сезон? Если от мужчин можно ждать успехов, то от девушек – только подвига или чуда.

Всё это понятно. Да и наши ожидания – это наши проблемы. При этом ощущения безнадёжности нет. Лариса Куклина прогрессирует последние сезоны, минувшей весной на заключительных этапах Кубка мира она и вовсе бежала практически на уровне лидеров. Светлана Миронова тоже может преподнести сюрприз: потенциально она способна бороться за медали в каждом спринте.

Многие болельщики наверняка скучали по Евгении Павловой. Без её ярких высказываний биатлон уже не тот. Да и результаты она порой выдавала классные, не зря же именно Евгению признали лучшим новичком сезона-2018/2019. Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Тамара Воронина и Анастасия Гореева явно не лишены таланта. Казакевич и Гореева потенциально очень быстры, а Воронина – крутой стрелок. Так что медали у нас обязательно будут. Вы только их не ждите.