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Биатлон, Кубок мира 2020/2021, Контиолахти: спринт (женщины/мужчины), онлайн-трансляция 29 ноября 2020

Александр Логинов, сборная России по биатлону
Александр Говоров
Кубок мира по биатлону—2020/2021. Спринтерские гонки. Кого ещё выбьет коронавирус? LIVE
Новый сезон берёт старт в Контиолахти. Россияне постараются зацепить медали в спринтах. Главные новости — в нашей онлайн-трансляции.
Биатлон 0

Расписание Кубка мира по биатлону 2019-2020

Кубок мира по биатлону 2019-2020. Общий зачёт. Мужчины. Женщины

Добрый день, дорогие друзья, поклонники биатлона и болельщики сборной России. Новый розыгрыш Кубка мира продолжает брать разгон в Контиолахти. По итогам первого дня наша команда подарила зрителям мгновения надежды и радости (у Александра Логинова был шанс на медаль, а Ирина Казакевич поразила скоростью на первом круге), но в итоге всё закончилось привычно — без наград и даже высоких мест. Хочется верить, что в спринтерских гонках нашей команде удастся улучшить ситуацию.

Сегодня первыми на старт выйдут мужчины: старт гонки намечен на 12:30. А в 15:40 начнётся женская гонка. Болеем за наших, ждём медалей. И надеемся, что, в отличие от двух последних дней, коронавирус больше не выбьет никого из сборной России.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости

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