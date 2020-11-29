Кубок мира по биатлону—2020/2021. Спринтерские гонки. Кого ещё выбьет коронавирус? LIVE

Расписание Кубка мира по биатлону 2019-2020

Кубок мира по биатлону 2019-2020. Общий зачёт. Мужчины. Женщины

Добрый день, дорогие друзья, поклонники биатлона и болельщики сборной России. Новый розыгрыш Кубка мира продолжает брать разгон в Контиолахти. По итогам первого дня наша команда подарила зрителям мгновения надежды и радости (у Александра Логинова был шанс на медаль, а Ирина Казакевич поразила скоростью на первом круге), но в итоге всё закончилось привычно — без наград и даже высоких мест. Хочется верить, что в спринтерских гонках нашей команде удастся улучшить ситуацию.

Сегодня первыми на старт выйдут мужчины: старт гонки намечен на 12:30. А в 15:40 начнётся женская гонка. Болеем за наших, ждём медалей. И надеемся, что, в отличие от двух последних дней, коронавирус больше не выбьет никого из сборной России.