«Почему мы должны жалеть сборную?» Губерниева разгневали слова российской биатлонистки

Голос российского биатлона Дмитрий Губерниев как мог старался сглаживать углы в репортажах после неудачного выступления сборной России на первом этапе Кубка мира в Контиолахти. Но после слов биатлонистки Ульяны Кайшевой после спринтерской гонки, что она вообще не ставит себе никаких целей, не выдержал и по-настоящему разгневался.

В своей традиционной и откровенной рубрике Дмитрий «Вы уху ели?» объясняет, почему слова Кайшевой дискредитируют российский спорт и призвал наших биатлонисток и биатлонисток брать пример с него самого.

«Боюсь представить, что будет на следующем этапе». Губерниев – об атмосфере на биатлоне Голос российского биатлона чувствует напряжённость, но верит, что наши биатлонисты обязательно будут в десятке.

«Я прибалдел от интервью Кайшевой»

«Я слегка прибалдел, когда услышал интервью Ульяны Кайшевой, которая, как оказалось, никаких целей себе не ставит. Я в биатлоне уже более 20 лет, много поколений сменилось за это время. Мне кажется, что в последнее время я часто слышу от наших спортсменов, что «мне бы на Кубке IBU побегать, на Универсиаде набраться опыта». А потом получается как в том фильме – «Ух ты, а ей уж 80». И уже время прошло, и уже тебя в сборную не зовут. И уже другие появились. Мне очень горько это слушать. Зачем заниматься спортом, если ты не хочешь стать лучшим? Ты же тогда просто занимаешь чьё-то место. Можно было и другую профессию выбрать.



Когда я попал на спортивное телевидение, мне хотелось быть комментатором в тех видах спорта, в которых я хорошо разбираюсь, которые я знаю и люблю. А когда я уже освоился в профессии, мне захотелось ставить более глобальные цели. К примеру, я сейчас вернусь в Москву на пару дней, чтобы принять участие в съёмках новогоднего «Огонька». У меня там песенный номер, у меня там интервью и другое. Потом я вернусь в Финляндию, а оттуда обратно в Москву, где проведу большую спортивную премию



Там, кстати, номинирована программа «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». Поэтому я надеюсь ещё и выиграть награду. Потому что если мы не выиграем, это будет странно. Все же понимают, кто лучший в этом деле. Если ты чем-то занимаешься, особенно если это спорт, то должен стремиться быть лучшим. Если ты стал артистом, то должен понимать, что важно продавать пластинки, чтобы на твои концерты ходили люди. Отсутствие таких целей меня очень тревожит в некоторых наших биатлонистах».

Бесцельно и бесславно. Почему не надо ждать чудес от женской сборной России по биатлону Ульяна Кайшева призналась, что не ставит перед собой целей на гонку и на сезон. А зачем тогда вообще выступать на Кубке мира?

«В лыжах расстраиваются второму месту, в биатлоне рады 20-му»

«Посмотрите на Большунова в лыжах. Он жутко расстраивается из-за второго места, а в биатлоне радуются 20-му. При этом, несмотря на все критические стрелы, я всё равно стараюсь беречь нашу биатлонную сборную в репортажах. Это всем заметно. Рассчитываю, что команда будет совсем другой на следующей неделе. Тревожно, что лидерами являются Логинов и Миронова, которые имели проблемы при подготовке к сезону. Им непросто, но они всё равно лучшие. Через старты они будут набирать.

Я поражаюсь мужеству Куклиной, вижу, как много работает Павлова, как старается Елисеев. Пащенко и Сучилов себя наизнанку выворачивают, но пока не получается. Конечно, я расстроен, что у Бабикова и Гараничева не было возможности выйти на старт. Кстати, хочу сказать ещё немного про Антона. Ему дали «окошко», когда он может покидать свой номер – ночью с 22:00 до 6:00. Знаю, что в это время он тренируется, и это вызывает огромное уважение».

Российские биатлонистки проиграли девушкам из Эстонии и Беларуси. Это уже дно? Сборная России по биатлону полностью провалила первый этап Кубка мира в Контиолахти.

«Мы что, сборная терпил?»

«Возвращаясь к Кайшевой, должен отметить, что взрослые люди должны отдавать себе отчёт в том, что они говорят. Я сказал, что жалею спортсменов. Но вообще, если смотреть на это более цинично, почему, собственно, мы должны их жалеть? У нас что, сборная терпил что ли, чтобы их все жалели? Это наш флаг, это национальная команда, это наше лицо! Там должны быть железобетонные люди, там должны быть мужики с яйцами, там должны быть крепкие духом спортсмены, там должны быть мощные женщины. Это не вторая команда, не третья, не пятая. Это национальная сборная России.



Возьмём ту же Настю Горееву. Она огромный молодец, но в интервью Диме Занину сказала, что посмотрела перед стартом мужскую гонку и заволновалась. Хватит уже волноваться, сколько можно! Давайте уже получать удовольствие от стартов. Давайте, чёрт побери, не будем измочаливать себя. Пока вы будете бояться и волноваться, на ваше место придёт другой».

Сказка кончилась быстро. Российская дебютантка Казакевич не удержала первое место 23-летняя россиянка начала гонку лучше признанных лидеров. Но сил и опыта не хватило.

«Хватить мямлить, сборная России!»

«Вы думаете, Эльвира Эберг сильно волнуется? Да она ходом ухандокала свою старшую сестру – олимпийскую чемпионку. А ей всего 21 год. Кстати, Ханна Эберг сказала, что новый тренер сделал два шага вперёд по сравнению с тем, что делал Вольфганг Пихлер. Сейчас шведы великолепно готовы. А возьмём молодого норвежца Легрейда, который выиграл первую гонку. Человек интересуется нано технологиями, входил в число лучших выпускников своей норвежской школы. У людей голова на плечах есть, они образованы и умеют формулировать мысли. Вот этому мы должны учиться у соперников.



Хватит мямлить, хочу я сказать сборной России по биатлону! Девчонки, мы же вас так любим. Это правда, что психология наших спортсменов закладывается ещё в детстве. Они в значительной степени являются заложниками ситуации. У норвежских детей спорт подаётся как игра, а у нас зачастую как суровое соревнование



Плюс ко всему у биатлонистов в отличие от многих есть возможность путешествовать по миру, общаться с иностранцами, учить языки. Сейчас в меньшей степени из-за пандемии, но в обычное время вы живёте в одних гостиницах с Вирер, Дальмайер. Подойди и пообщайся. Мне Лиза Витоцци говорила, что мы с радостью пообщались бы с русскими, но они не знают языка. Я очень надеюсь, что молодое поколение будет учить языки. Это важно. Мы же рубрику «Вы уху ели?» делаем, да? Так что, ребята, будьте готовы к определённым жёстким словам».

«Я давно вышел на International level»

«Что касается моего общения с французским телевидением, то видео мне прислали мои знакомые из Франции, которые смотрели трансляцию по ТВ. Я частый гость международных прямых эфиров не только на биатлоне, но и на лыжах, в плавании. Норвежцы на чемпионате мира по лыжах делали про меня большой сюжет, так что я давно вышел на International level. И я вообще не парюсь по поводу своего английского, говорю смело и красиво. Алексис Бёф писал мне, что видел мой эфир и сильно смеялся.

Меры безопасности сейчас – важная тема. Я сам очень строг в оценках и знаю, что маски и перчатки никуда от нас не денутся. Но я не понимаю, зачем носить маску на морозе, когда вокруг меня вообще никого нет. Если я подхожу к людям на морозе, то должен быть в маске, это сто процентов. Но если я на морозе на дистанции, то это бред надевать маску. Однако правила есть правила».

«Легков обескуражен, сколько дерьма про него пишут в Интернете»

«При этом я стараюсь максимально сохранить боевой настрой и получаю удовольствие от эфиров, даже если наши выступают плохо. Мне нравится борьба, мне нравятся шведы, которые пытаются сражаться с Йоханнесом Бё, мне нравятся новые имена вроде Кноттен и Легрейда. Но для полноты счастья, конечно, нужен результат от наших. Как бы хорошо ты не комментировал, если наши проиграли, никто не будет оценивать твой репортаж. Важно, чтобы были победы.



Кстати, мы вот недавно поговорили с Сашей Легковым, с которым будем впоследствии совместно работать на лыжных трансляциях. Он был весьма обескуражен, когда прочитал про себя огромное количества дерьма в Интернете. На что я ему сказал: «Welcome to the club, Сашуля». Это нормально. Чем лучше и больше он будет комментировать, тем больше будет дерьма в его адрес».

«Меня узнают везде и всегда, потому что я популярен»

«Я сам прекрасно понимаю, что в России я один из самых популярных комментаторов. Когда я читаю Интернет, меня там всё сильно забавляет. Когда я стою в пробке, мне сигналят машины, меня бесконечно узнают везде и всегда. А когда заходишь в сеть, там пишут, что я всем надоел. Это просто часть популярности. Ещё раз хочу сказать, что когда случаются победы российских биатлонистов, о комментаторе говорят меньше.



Поэтому я рассчитываю, что в этом сезоне обсуждение моей работы уступит главному обсуждению нашего величия. У нас есть люди, которые быть в состоянии быть первыми. И речь идёт не только о Логинове и Мироновой. Я очень верю в Казакевич. Она невероятно трудолюбивая девчонка. Так что хватит мямлить, девочки. Давайте уже берите эндорфины в кровь. Надо брать за рога эту гонку и ставить её на место!»