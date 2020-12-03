Кубок мира по биатлону-2020/2021. Спринтерские гонки. У России будет первая медаль? LIVE
«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию мужского и женского спринтов и рассказывает о самых интересных событиях, которые окружают гонки.
Расписание Кубка мира по биатлону 2020-2021
Кубок мира по биатлону 2020-2021. Общий зачёт. Мужчины. Женщины
Добрый день, дорогие поклонники биатлона. Сегодня, 3 декабря в Контиолахти стартует второй этап Кубка мира по биатлону 2020-2021: состоятся мужская и женская спринтерские гонки. «Чемпионат» проведёт для вас онлайн-трансляцию спринтов и расскажет о самых интересных событиях, которые их окружают.
Хочется верить, что уже сегодня сборная России наконец-то откроет счёт своим медалям на Кубке мира: шансы на это есть. Потерь из-за коронавируса нет, зато есть пополнение: Антон Бабиков, пропустивший первый этап из-за положительного теста, наконец-то освобождён из карантина и будет биться на трассе.
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