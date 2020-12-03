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Биатлон, Кубок мира 2020-2021, Контиолахти: спринт (женщины, мужчины), онлайн-трансляция 03 декабря 2020

Антон Бабиков, сборная России по биатлону
Александр Говоров
Кубок мира по биатлону-2020/2021. Спринтерские гонки. У России будет первая медаль? LIVE
«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию мужского и женского спринтов и рассказывает о самых интересных событиях, которые окружают гонки.
Биатлон / Кубок мира 0

Расписание Кубка мира по биатлону 2020-2021

Кубок мира по биатлону 2020-2021. Общий зачёт. Мужчины. Женщины

Добрый день, дорогие поклонники биатлона. Сегодня, 3 декабря в Контиолахти стартует второй этап Кубка мира по биатлону 2020-2021: состоятся мужская и женская спринтерские гонки. «Чемпионат» проведёт для вас онлайн-трансляцию спринтов и расскажет о самых интересных событиях, которые их окружают.

Хочется верить, что уже сегодня сборная России наконец-то откроет счёт своим медалям на Кубке мира: шансы на это есть. Потерь из-за коронавируса нет, зато есть пополнение: Антон Бабиков, пропустивший первый этап из-за положительного теста, наконец-то освобождён из карантина и будет биться на трассе.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости

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