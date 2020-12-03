«Я не знаю, мне некомфортно!» У женской сборной России по биатлону новые проблемы

Второй женский спринт в Контиолахти вскрыл новые проблемы российских биатлонисток: кажется, они только начинают показывать хорошие результаты – как тут же выясняется, что им некомфортно в сборной. Тренеры слышат об этом впервые – неужели, по настроению спортсменок не видно, что их что-то беспокоит?

Кажется, сага о российских спортсменах, пытающихся найти взаимопонимание внутри команды, никогда не подойдет к концу.

Куда уходит старый год

Прошла уже третья гонка Кубка мира, а у прошлогодних лидеров всё никак не может наладиться. Итальянки, например, которые славятся своей быстрой и четкой стрельбой, никак не могут её собрать. У Доротеи Вирер на «лежке» – два промаха, первым и последним выстрелом: после этого она ни в трансляции, ни даже в графике не мелькала и финишировала только 26-ой, проигрывая больше полутора минут. У Лизы Витоцци, её вечной конкурентки, тоже не всё гладко: промах только один, но более чем минутный проигрыш лидеру по ходу. В таких кондициях на высокие места итальянки точно могут не рассчитывать.

Денизе Херманн пусть и стала 5-ой и в принципе показала не худшую гонку, но по скорости не вошла в десятку лучших спортсменок – и это при том, что она вообще лучшей лыжницей женского биатлона считается. Со своей нестабильной стрельбой – а особенно при таком порывистом ветре, какой был во время спринта – она всегда полагалась на скорость, а теперь в этом показателе ее обходят даже две белоруски – кажется, что-то определенно пошло не так.

Российские биатлонисты подарили болельщикам надежду. А потом с треском провалились Ни одного россиянина в топ-30. А ведь впереди гонка преследования.

А вот норвежки уже практически собирались повторить результат мужской сборной: Марте Рёйселанд и Ингрид Тандревольд, стартовав друг за другом, шли рядом вплоть до самой «стойки», стабильно держась в первой тройке. Но проблемы в стрельбе дали о себе знать: у Марте один промах, у Ингрид – два, – и обе, пусть и, в итоге, с лучшей скоростью, лишили себя шансов на медали этой гонки. И если у Рёйселанд еще будет шанс исправить всё в гонке преследования – она финишировала четвёртой, уступая третьему месту всего 6 секунд – то у Ингрид в гонке с четырьмя рубежами вряд ли что-то выйдет.

Шведское чудо

А вот сборная Швеции из гонки в гонку продолжает удивлять. Сестры Ханна и Эльвира Эберг, Юханна Скоттхейм и Анна Магнуссон – все эти девушки на первом километре были среди 11 быстрейших биатлонисток, а первую от последней отделяли всего 4 секунды. В итоге, обе сестры удержались в топе: Ханна финишировала первой, сохранив себе и желтую, и красную майки лидера, а Эльвира – третьей, допустив на «стойке» один обидный промах.

Шведам вообще явно пошел на пользу новый главный тренер Йоханнес Лукас: до его прихода сборная, конечно, достигала результатов, но явно не таких масштабных. При этом, сам он утверждает, что никакой магии в их процессе подготовки нет: нужно просто много работать и сохранять дружескую, позитивную атмосферу в команде – и результаты придут.

Неуютная и некомфортная сборная

Кстати, именно этой дружеской атмосферы в нашей команде и не хватает – причём уже долгие годы. И удивительнее всего то, что сами тренеры и спортсмены, прекрасно это понимая, не собираются исправлять. Разговаривают они как будто исключительно на собраниях, а общения в мессенджерах для них не существует. После гонки Евгения Павлова, чуть ли не плача, откровенно сотрясает атмосферу: «Я не знаю, мне некомфортно!» – а как сделать так, чтобы комфортно было?

Женщины лучше мужчин в биатлоне. Миронова и Казакевич стали светлым пятном в спринте Мужская сборная России провела худшую гонку в истории, а в женской есть свет в конце тоннеля. Миронова была в шаге от борьбы за медаль.

Наши девушки сегодня, конечно, показали результат куда лучше, чем мужчины: Светлана Миронова попала в десятку и пообещала поработать над скоростью на равнине – конечно, ей помогли в стрельбе прошедшие габариты, но куда без них? Хорошо себя показала и Ирина Казакевич – она вообще показала лучший ход из всей сборной и финишировала 13-ой, показав свой лучший результат на Кубке Мира.

Остальные девушки – хуже. Тамара Воронина – 27-ая с нулем, Евгения Павлова – 44-ая, а Ульяна Кайшева – 54-ая, обе с тремя промахами, Анастасия Гореева – 81-ая с пятью. Казалось бы, куда хуже? Хуже то, что девушки не знают, откуда берутся эти проблемы – или, по крайней мере, не хотят или пока не готовы взять на себя ответственность за собственные хорошие или не очень результаты. «Спросите у Лёши Волкова», – говорит Павлова в микст-зоне в ответ на вопрос о том, куда делась ее фирменная качественная стрельба.

Лёша Волков, возможно, и ответит – но за наших девушек во время гонки стрелять он, к сожалению, не сможет.