Российские биатлонисты провели худшую гонку в истории? Были и более серьёзные провалы!

Мужская сборная России по биатлону провалила спринтерскую гонку на втором этапе Кубка мира-2020/21 в Контиолахти. 33-е место лучшего из россиян Матвея Елисеева – худший результат команды в истории. Но за последние 10 сезонов Кубка мира были гонки, в которых сборная России тоже выступала из рук вон плохо. Как мужская, так и женская. За примерами далеко ходить не нужно.
Не стрельба, а кошмар
12 января 2020 года в Оберхофе женский масс-старт обернулся кошмаром для российских участниц Светланы Мироновой и Ларисы Куклиной. На двоих они сделали 21 промах. В тот во время гонки ураганный ветер буквально вырывал винтовки из рук участниц, но так плохо не стрелял никто.
Когда наши девушки финишировали одна за другой предпоследней и последней, победительница гонки Кайса Мякяряйнен уже переоделась и раздала несколько интервью. Отставание россиянок от финской биатлонистки составило почти пять с половиной минут. Тренер женской команды по стрельбе Леонид Гурьев объяснил кошмарную стрельбу неудачной партией патронов.
Черепашьи бега
Через три дня после кошмара в масс-старте случился абсолютный провал в спринтерской гонке в Рупольдинге.
Стрельба наладилась. Но лыжный ход был ужасным. С чистой стрельбой Лариса Куклина и Екатерина Юрлова заняли только 36-е и 37-е места, проиграв ходом более двух минут на 7,5 км. Почти в те же ноги пробежала и Кристина Резцова, но та допустила промах.
А самая быстрая биатлонистка сборной России Светлана Миронова даже в топ-50 по скорости не попала, трижды промахнулась и не смогла пробиться в гонку преследования, заняв только 77-е место! Ирина Старых с двумя промахами за преследование едва зацепилась, финишировав 60-й.
Виталий Норицын, занимавший тогда должность старшего тренера женской сборной, ничего страшного в таких результатах не увидел.
Предолимпийский позор
Одной из самых неудачных в истории мужской сборной России стала индивидуальная гонка в Рупольдинге 10 января 2018 года.
Тогда из шести российских биатлонистов только один сумел попасть в топ-30, остальные не попали число 40 сильнейших, которые получают кубковые очки. Нынешний тренер женской сборной по стрельбе Алексей Волков в той гонке допустил один промах и с отставанием почти в четыре минуты стал 27-м.
Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Антон Шипулин, Александр Логинов и Юрий Шопин (да, тогда ещё он выступал на Кубке мира, это сейчас буйствует и бьёт допинг-офицеров) заняли, соответственно, 43-е, 45-е, 54-е, 73-е и 97-е места.
Из участников той гонки только Матвея Елисеева пустили в феврале на Олимпиаду в Пхёнчхан, но про те Игры нашим биатлонистам лучше забыть.
Может ли быть хуже?
Пять лет назад, 5 декабря 2015 года в Эстерсунде женская сборная России провела одну из самых неудачных гонок. Тогда казалось, что хуже быть просто не может!
В спринте лучшей из наших стала Ольга Подчуфарова, которая заняла аж 34-е место, Екатерина Шумилова тогда финишировала 58-й, а Дарья Виролайнен, Анна Никулина и Татьяна Акимова – 70-й, 74-й и 83-й.
После гонки Подчуфарова попросила прощения у болельщиков и признала, что команда не оправдала ожиданий те, кто за неё переживал. Тренер женской сборной по стрельбе Сергей Коновалов тогда заявил, что ничего страшного не случилось.
Вплотную к сотне лучших
2 декабря 2011 года в том же Эстерсунде провальным получился спринт и для мужской команды. По сумме занятых мест результат тогда был даже хуже, чем в Контиолахти-2020.
Один только факт: Максим Буртасов и Алексей Волков отчаянно сражались за места в сотне лучших. С трудом, но они смогли это сделать, заняв 92-е и 93-е места. Правда, у Буртасова был один промах и просто пешком шёл по дистанции, а признанный снайпер Волков допустил четыре промаха.
Лучшим в гонке из россиян тогда стал Антон Шипулин, занявший только 30-е место. Евгений Устюгов, Андрей Маковеев и Евгений Гараничев финишировали вне пределов топ-40.
Антирекорд в первый день весны
1 марта 2013 женский спринт в Холменколлене стал на тот момент официально худшей гонкой для женской сборной России. Тогда команда отправилась в Норвегию резервным составом, поскольку основа готовилась к предолимпийской неделе в Сочи.
Лучшим результатом стало 35-е место Екатерины Юрьевой, впоследствии дисквалифицированной на много-много лет. Ирина Старых стала 37-й, а больше никому из россиянок кубковые очки завоевать не удалось. Наталья Сорокина и Марина Коровина даже в топ-80 не попали.
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