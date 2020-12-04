Российские биатлонисты провели худшую гонку в истории? Были и более серьёзные провалы!

«Отличались» биатлонистки сборной России. И не один раз. Даже два десятка промахов на двоих делали.

Мужская сборная России по биатлону провалила спринтерскую гонку на втором этапе Кубка мира-2020/21 в Контиолахти. 33-е место лучшего из россиян Матвея Елисеева – худший результат команды в истории. Но за последние 10 сезонов Кубка мира были гонки, в которых сборная России тоже выступала из рук вон плохо. Как мужская, так и женская. За примерами далеко ходить не нужно.

Не стрельба, а кошмар

12 января 2020 года в Оберхофе женский масс-старт обернулся кошмаром для российских участниц Светланы Мироновой и Ларисы Куклиной. На двоих они сделали 21 промах. В тот во время гонки ураганный ветер буквально вырывал винтовки из рук участниц, но так плохо не стрелял никто.

Абсолютно худшие. Как россиянки заняли два последних места в масс-старте Ураганный ветер в Оберхофе мешал всем. Но Куклиной и Мироновой – особенно!

Когда наши девушки финишировали одна за другой предпоследней и последней, победительница гонки Кайса Мякяряйнен уже переоделась и раздала несколько интервью. Отставание россиянок от финской биатлонистки составило почти пять с половиной минут. Тренер женской команды по стрельбе Леонид Гурьев объяснил кошмарную стрельбу неудачной партией патронов.

Черепашьи бега

Через три дня после кошмара в масс-старте случился абсолютный провал в спринтерской гонке в Рупольдинге.



Стрельба наладилась. Но лыжный ход был ужасным. С чистой стрельбой Лариса Куклина и Екатерина Юрлова заняли только 36-е и 37-е места, проиграв ходом более двух минут на 7,5 км. Почти в те же ноги пробежала и Кристина Резцова, но та допустила промах.

Очень тихий ужас. Как российские биатлонистки провалили спринт в Рупольдинге Наши девушки уступили победительнице по две минуты. Удручающее зрелище.

А самая быстрая биатлонистка сборной России Светлана Миронова даже в топ-50 по скорости не попала, трижды промахнулась и не смогла пробиться в гонку преследования, заняв только 77-е место! Ирина Старых с двумя промахами за преследование едва зацепилась, финишировав 60-й.



Виталий Норицын, занимавший тогда должность старшего тренера женской сборной, ничего страшного в таких результатах не увидел.

Предолимпийский позор

Одной из самых неудачных в истории мужской сборной России стала индивидуальная гонка в Рупольдинге 10 января 2018 года.



Тогда из шести российских биатлонистов только один сумел попасть в топ-30, остальные не попали число 40 сильнейших, которые получают кубковые очки. Нынешний тренер женской сборной по стрельбе Алексей Волков в той гонке допустил один промах и с отставанием почти в четыре минуты стал 27-м.

О поле, поле, кто тебя усеял мёртвыми… И ведь они поедут на Олимпиаду Здесь должно быть что-то про результат сборной России по биатлону. Возьмите чёрный маркер и сами напишите. Прямо на экране. Нам нельзя.

Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Антон Шипулин, Александр Логинов и Юрий Шопин (да, тогда ещё он выступал на Кубке мира, это сейчас буйствует и бьёт допинг-офицеров) заняли, соответственно, 43-е, 45-е, 54-е, 73-е и 97-е места.



Из участников той гонки только Матвея Елисеева пустили в феврале на Олимпиаду в Пхёнчхан, но про те Игры нашим биатлонистам лучше забыть.

Может ли быть хуже?

Пять лет назад, 5 декабря 2015 года в Эстерсунде женская сборная России провела одну из самых неудачных гонок. Тогда казалось, что хуже быть просто не может!



В спринте лучшей из наших стала Ольга Подчуфарова, которая заняла аж 34-е место, Екатерина Шумилова тогда финишировала 58-й, а Дарья Виролайнен, Анна Никулина и Татьяна Акимова – 70-й, 74-й и 83-й.



После гонки Подчуфарова попросила прощения у болельщиков и признала, что команда не оправдала ожиданий те, кто за неё переживал. Тренер женской сборной по стрельбе Сергей Коновалов тогда заявил, что ничего страшного не случилось.

Вплотную к сотне лучших

2 декабря 2011 года в том же Эстерсунде провальным получился спринт и для мужской команды. По сумме занятых мест результат тогда был даже хуже, чем в Контиолахти-2020.



Один только факт: Максим Буртасов и Алексей Волков отчаянно сражались за места в сотне лучших. С трудом, но они смогли это сделать, заняв 92-е и 93-е места. Правда, у Буртасова был один промах и просто пешком шёл по дистанции, а признанный снайпер Волков допустил четыре промаха.



Лучшим в гонке из россиян тогда стал Антон Шипулин, занявший только 30-е место. Евгений Устюгов, Андрей Маковеев и Евгений Гараничев финишировали вне пределов топ-40.

Антирекорд в первый день весны

1 марта 2013 женский спринт в Холменколлене стал на тот момент официально худшей гонкой для женской сборной России. Тогда команда отправилась в Норвегию резервным составом, поскольку основа готовилась к предолимпийской неделе в Сочи.

И вновь Акелла промахнулся В ХХ веке россиянки лишь в пяти случаях не пробивались в двадцатку сильнейших на финише. Вспоминаем неудачные женские индивидуальные гонки.

Лучшим результатом стало 35-е место Екатерины Юрьевой, впоследствии дисквалифицированной на много-много лет. Ирина Старых стала 37-й, а больше никому из россиянок кубковые очки завоевать не удалось. Наталья Сорокина и Марина Коровина даже в топ-80 не попали.