Соперники «сожрали» Бё на финише. Неужели в Кубке мира появилась настоящая интрига?

Россиян в гонке преследования могло спасти только чудо. Но его не случилось.

Стартовали – и то хорошо

И надо же было мужской сборной России провести свою худшую в истории гонку аккурат перед преследованием! Мало того, что в четверг расстроили болельщиков в спринте, так ещё и дали понять, что в субботу в пасьюте можно ничего не ждать. Разве что предновогоднего чуда.

Но, давайте скажем себе честно, разве мы его ещё ждём?

Российские биатлонисты провели худшую гонку в истории? Были и более серьёзные провалы! «Отличались» биатлонистки сборной России. И не один раз. Даже два десятка промахов на двоих делали.

Елисеев и Логинов в стартовом протоколе были на 33-м и 34-м местах в полутора минутах от лидера. Латыпов – 46-й – там уже под две минуты отставания. Бабиков, выбравшийся из карантина, стартовал 55-м, более чем в двух минутах. Ну, теперь хоть стартовал – и то радует.

Тройку лидеров по итогам спринта составили Тарьей Бё, Арнд Пайффер и Йоханнес Бё. Именно на них и предстояло ориентироваться всем преследователям.

Восхождение Латыпова

Бё-старший на первом круге не позволил немцу к себе приблизиться, но на стрельбе стёр все свои старания в порошок тремя промахами – не справился с ветром. Пайффер этим воспользоваться не смог – ошибся один раз. А Бё-младший в очередной раз всё сделал идеально: именно он и стал лидером с 10-секундным преимуществом. Пайффер остался вторым, а за третье место контактную борьбу повели норвежцы Бьонтегорд, Дале и Фак, представляющий сборную Словении.

Россияне на первом круге какого-то серьёзного прорыва не добились. Елисеев и Логинов начали с промахов, и только Латыпов, отстрелявший чисто, поднялся в протоколе, но лишь на 33-е место. Бабиков же начал наименее удачно из россиян – два промаха и пятое место. С конца.

Кубок мира по биатлону — 2020/2021. Мужской пасьют. Россияне — вне топ-20 LIVE В субботу, 5 декабря в Контиолахти пройдут мужская гонка преследования и женская эстафета. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию гонок.

На втором круге Йоханнес Бё чуть подпустил к себе конкурентов: Дале и Бьонтегорд очень бодро мчали по трассе. Но на стрельбище лидер Кубка мира укрепил своё лидерство, послав в цель все пять патронов. Пайффер и Бьонтегорд промахнулись по разу и чуть отступили, а претендентами на второе и третье места были четверо точных стрелков: Дале, Хофер, Фак и Самуэльссон.

Елисеев и Логинов вновь промахнулись по разу и окончательно застряли где-то на границе топ-30, а вот Эдуард Латыпов был безупречен и продолжил восхождение: с 46-места добрался до 16-го. До виртуального подиума – порядка 40 секунд. Но впереди не самая любимая Латыповым «стойка».

Бё на финише «сожрали»

Йоханнес на третьем круге держал темп и первую позицию, однако на первой «стойке» разок промахнулся и возродил интригу в гонке. Чисто стрелявший Самуэльссон тут же увидел спину норвежца – лидер был лишь в 8 секундах впереди. Зацепиться за шведа пытались Пайффер, Фак и вернувшийся в гонку Тарьей Бё. А за ними – Долль и Жаклен, поднявшийся аж с 39 места!

Латыпов последовать примеру Жаклена не смог – два промаха на «стойке» опустили его к другим членам сборной России: Логинов шёл 25-м, Елисеев – 29-м, а Латыпов – теперь 30-м. Бабиков же после чистого второго рубежа, на «стойке» ошибся трижды и занимал предпоследнее место.

Борьба за первое место была удивительно острой, ведь Самуэльссон, стартовавший 18-м, отыграл восемь секунд отставания от Бё-младшего. Многое зависело от очного стрелкового противостояния в условиях сильного ветра – и швед его выиграл: один промах против двух.

Поскольку и все остальные промахивались, шведа уже можно было поздравлять с победой: стрельбище он покинул с более чем 20-секундным отрывом от конкурентов. А вот Йоханнесу за своё второе место ещё нужно было побороться с норвежцем Легрейдом и французом Клодом. И обладатель жёлтой майки лидера эту схватку проиграл: остался с бронзой. Серебро – у Клода.

Учитывая то, как соперники на финише «сожрали» Йоханнеса, возникает вопрос. А так ли хорошо готов лидер сборной Норвегии? И, кажется, в Кубке мира появляется настоящая интрига.

Латыпов вторую «стойку» отстрелял чисто и стал 21-м – лучшим из россиян. Логинов – 24-й, Елисеев – 28-й, Бабиков – Чуда никто не совершил. Но, кажется, мы его уже и не ждали.