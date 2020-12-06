Биатлонистка-бунтарка – лучшая в сборной России. Выдающийся прорыв Павловой

Евгения отыграла 31 позицию в гонке преследования. А Тамару Воронину сняли с дистанции, потому что она была слишком медленной.

Сборная России по биатлону за последние несколько дней заставила болельщиков сменить настроение безнадёги на осторожный оптимизм. Два четвёртых места в эстафетах немного подняли настроение и тренерам, и самим спортсменам. Можно сколько угодно говорить, что раньше за такие результаты биатлон в России надо было закрывать. Но времена изменились, и сейчас медаль – целое событие. Событие, которого не было уже 26 гонок.

В женской гонке преследования главные надежды были на Светлану Миронову и Ирину Казакевич, которые заняли в спринте 10-е и 13-е места соответственно. Тамара Воронина ушла на дистанцию 27-й, и в её случае только чистая стрельба могла позволить продвинуться наверх. А занимавшим 44-е и 54-е места Евгении Павловой и Ульяне Кайшевой оставалось расслабиться и получить удовольствие от гонки. А там глядишь, чего и получится. Что же касается лидеров, было интересно понять, смогут ли сёстры Эберг снова оказаться вдвоём на подиуме.

«Света, ну стреляй уже!» Как Россия спасла эстафету, несмотря на провал Мироновой Ульяна Кайшева вытащила сборную России на четвёртое место после неудачи лидера команды на стрельбище.

Миронова в попытке реабилитироваться за эстафету

Казакевич быстро догнала Миронову, хотя стартовала на три позиции ниже. Но такое шустрое начало негативно сказалось на стрельбе Ирины, которая допустила один промах. А вот спокойный старт Мироновой дал результат. Светлана отработала чисто и убежала бороться за место в топ-6, чтобы хоть как-то реабилитироваться за провал в эстафете, где она зашла на два штрафных круга.



Воронина завалила первый рубеж, промахнувшись четыре раза. К сожалению, Тамара совсем не убеждает по первым гонкам, что заслуживает места в основном составе сборной России. Её главный козырь – стрельба, а когда и она разваливается, впору задуматься о ротации в команде.



Павлова с Кайшевой остались примерно на тех же местах, с которых стартовали, – то есть очень далеко от лидеров.

Казакевич быстра, Алимбекова – в топ-3

Казакевич, несмотря на промах, не откатилась далеко назад и продолжала находиться в топ-15. Ирина в начале сезона очень хороша в плане скорости передвижения по дистанции. На второй стрельбе молодая россиянка отработала чисто и ворвалась в десятку сильнейших. Миронова и вовсе могла включиться в борьбу за медали, но допустила один промах и ушла на третий круг на восьмой позиции. Улучшала свои позиции и Евгения Павлова, которая благодаря чистой стрельбе всё же вырвалась из пятого десятка и переместилась на 27-е место.



А за победу боролись Ханна Эберг, Марте Рёйселанд и Динара Алимбекова. Да, белорусская сенсация в начале сезона готова просто великолепно! Динара выиграла свой этап в эстафете, да и в остальных гонках всегда показывала высокие скорости. Российским биатлонисткам пока остаётся только брать пример с соперницы из Беларуси.

Сборная России — неожиданно четвёртая в женской эстафете. Всё изменил лишь один этап Могла ли сборная России побороться за награды в первой женской эстафете сезона? Пожалуй, да. Но чего-то не хватило.

Возвращение Павловой

Проблемы Мироновой на «стойке» – это уже традиция. Её стрельба в эстафете закончилась катастрофой. И в гонке преследования Светлана дважды промахнулась и откатилась с 8-го на 19-е место. Казакевич не попала один раз и тоже выпала за пределы первой десятки.

Зато порадовала Павлова, которая отработала все три рубежа на ноль и пробилась на 15-е место! Хотя после первой чистой стрельбы, когда Евгения толком не отыграла позиций, показалось, что россиянка не способна показать высокий результат. Но это тот случай, когда приятно ошибиться.



К сожалению, Динара Алимбекова промахнулась один раз на третьей стрельбе и откатилась на четвёртое место, а в лидеры выбилась Тириль Экхофф, опередившая Ханну Эберг и Марте Рёйселанд. Все трое вместе приехали на последнюю стрельбу, а Динара была чуть поодаль.

«Я не знаю, мне некомфортно!» У женской сборной России по биатлону новые проблемы Евгения Павлова откровенным высказыванием снова сотрясает атмосферу в команде.

Позорный финиш Ворониной

В борьбе за победу Экхофф опередила Рёйселанд и Эберг, а Алимбекова показала блестящее четвёртое время. В очередной раз в этом сезоне Беларусь оказалась сильнее России. Тем не менее и у нас не всё так плохо. Павлова совершила выдающийся прорыв с 44-го места на 13-е, несмотря на промах на заключительной стрельбе. Женя стала лучшей в сборной России, опередив и Миронову, и Казакевич, которые показали 14-й и 16-й результаты соответственно. Вот так бунтарка Павлова сначала дала скандальное интервью, заявив, что ей некомфортно находиться в команде, а теперь побеждает всех в сборной. Удивителен и прекрасен российский биатлон!



А вот Тамара Воронина вообще не доехала до заключительной стрельбы. Причина, откровенно говоря, удручающая. Россиянку обогнали на круг и сняли с дистанции по правилам биатлона. В последний раз в истории нашего биатлона подобное случалось в 2011 году: Анастасию Токареву тогда сняли с дистанции на домашнем чемпионате мира. Так что для Ворониной это не провал и не катастрофа. Это именно позор. Девять промахов на трёх рубежах для спортсменки, которая позиционирует себя как снайпер, – ни в какие ворота.



Тренерский штаб сборной России уверяет, что побеждающая всех на Кубке России Татьяна Акимова не может приехать на Кубок мира по техническим причинам. Всё же хотелось бы узнать, что это за технические моменты, из-за которых национальная команда не может заменить провалившуюся биатлонистку на ту, которая находится в идеальной форме.