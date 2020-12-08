«Пусть думают, что хотят». Скандальные высказывания российской биатлонистки Павловой

Евгения жёстко отвечала критикам, а как-то написала даже в «Инстаграме» прямо во время гонки. Без неё в российском биатлоне было бы скучно.

27-летняя российская биатлонистка Евгения Павлова ворвалась в сборную России два сезона назад и стала, пожалуй, самой яркой девушкой в команде. Чуть ли не каждое её высказывание – настоящая «бомба». К ней относятся по-разному, кто-то в восторге от того, что Павлова даёт живые и нетипичные интервью, а кто-то считает, что это перебор и лишнее шоу, которое может идти в ущерб результатам. В начале этого сезона Женя после неоднозначного интервью вновь заставила о себе говорить и вспоминать её скандальные высказывания.



Без неё в российском биатлоне было бы скучно.

«Мне некомфортно»

После второго спринта в Контиолахти Евгения Павлова пришла на интервью к корреспонденту «Матч ТВ» Дмитрию Занину и заявила, что ей «некомфортно в команде». Занин всячески пытался уточнить, в чём именно проявляется дискомфорт, но биатлонистка не смогла ничего объяснить. Позже выяснилось, что Евгения осталась крайне недовольна этим интервью и высказала всё корреспонденту «Матча» в личной переписке.

«Я не знаю, мне некомфортно!» У женской сборной России по биатлону новые проблемы Евгения Павлова откровенным высказыванием снова сотрясает атмосферу в команде.

Тренерский штаб и другие биатлонистки заверили, что в сборной России отличная атмосфера и никаких проблем нет. Вероятно, историю удалось замять, хотя мало кто отрицает, что в команде сложились определённые группировки. В частности, Воронина, Миронова и Казакевич образовали свою «свердловскую» тусовку как спортсменки, давно работающие с Михаилом Шашиловым.



Будет ли эта громкая история иметь какие-то последствия, пока не ясно.

«Мы же не иностранцы, у которых есть терапевтические исключения»

Два сезона назад Павлова блестяще дебютировала на Кубке мира. Попадания в топ-10, топ-15 с первых же гонок дали надежду, что в России появилась биатлонистка, способная стать большой звездой. Потом ещё была эстафетная победа в Оберхофе, однако уже на следующем этапе в Рупольдинге Евгения призналась, что сильно устала, и рассказала о своём состоянии.



«Самочувствие – не айс. Надеюсь, я смогу быстро восстановиться и продолжать выступать. Я очень благодарна, что есть болельщики, что они переживают. Но вы тоже поймите, мы не железные, мы не иностранцы, у которых есть терапевтические исключения. Мы бегаем на своём здоровье. Бывает вот такое – накрывает и всё. Мы этого тоже не хотим. Но это здоровье, и оно одно», – максимально открыто делилась переживаниями россиянка.

Российская биатлонистка приглашает болельщиков на море – «поржать, потусить» «Вы, наверное, думаете, что я какой-то гоп-стайл, а это всё шутки-минутки». Евгения Павлова стала лучшей в сборной России и снова отожгла.

«Мы не астматики, мы – чистые»

На этом история, конечно, не закончилась. Павлову просили объяснить, что же она имела в виду. А тут ещё и иностранные журналисты писали, что Павловой надо бы не о других спортсменах думать, а извиниться за российский допинг. Ответ Жени был как всегда ярким.



«Люди думают, что все такие чистые. Почему иностранцы не извиняются перед своими же? За лыжников, которые употребляли. Почему мы, которые отсидели уже наказание, должны извиняться? С хрена ли загуляли? Пусть думают, что хотят. Мы не астматики, мы – чистые. Пусть болеют, сидят дома. Мы бегаем на своём здоровье. Вот он и пример: там отпахали – тут торкнуло. Мы не можем везде пахать. Пусть думают, что хотят. Нам нечего скрывать».

Но и на этом Павлова не остановилась. Зимой 2019 года она заболела и долго искала оптимальную форму. При этом тяжело болевшая немка Лаура Дальмайер буквально в первой же гонке после возвращения взяла золотую медаль. На что Евгения сказала следующее: «Я не умею, как Дальмайер, – болеть, а потом выиграть этап Кубка мира».

«Если они астматики, пусть дома болеют». У надежды нашего биатлона накипело! И ещё она удивлена: так много людей уверены, что «все такие чистые выступают». Ну что вы люди, действительно, как дети малые…

«Неадекваты думают, что я вздёрнусь»

На чемпионате мира 2019 года Павлова сделала нечто ранее немыслимое: написала пост в «Инстаграме» прямо во время гонки! Дело в том, что в спринте россиянка получила поздний стартовый номер и решила скоротать время в социальных сетях. Спринт уже шёл вовсю, когда в социальных сетях внезапно появилось сообщение от биатлонистки. Да какое!



«Это моя жизнь, выпускаю в неё только добро и позитив. А ваше дерьмо прошу оставить при себе. P.S. Без дерьма и жизнь не та».



Оказалось, что Павлова в тот момент жёстко отреагировала на высказывания болельщиков, которые писали гадости не только ей, но и её родителям. При этом Женя заверила, что больше не будет обращать внимание на таких людей.



«Этим диванным критикам всё вернётся за то, что они льют на спортсменов, а семье всё это не особо приятно. Но мне лично всё равно, у меня свой мир с единорожками. Если неадекваты думают, что мы сильно из-за них переживаем и пойдём где-нибудь вздёрнемся из-за этих слов, то сильно ошибаются».

Биатлонистка сборной России опубликовала пост прямо во время гонки ЧМ. Там 18+ Она делает злым болельщикам прямое и жёсткое предложение. Да что вообще происходит в российском биатлоне?

«Люди думают, что я гоп-стайл, а это шутки-минутки»

В какой-то момент Павлова постаралась перевести всё в шутку, призывая не обращать большого внимания на стиль её высказываний. Хотя и полностью отказаться от социальных сетей тоже не смогла.



«Я просто такая, какая есть. Если люди не понимают шуток, а я всегда шучу. Они, наверное, думают, что я какой-то гоп-стайл. А это шутки-минутки, вот и всё. Это не в первый раз такое. У нас Акимовой такое же писали, Сливко. Да всем пишут, но зачем затрагивать родителей? Было обидно до слёз читать такое про родителей. Это была последняя капля».