Никакой результат сборной России. Как старт биатлонного сезона расставил всё по местам

Первые два этапа Кубка Мира в Контиолахти подошли к концу, стадион опустел, а сборные отправились дальше – в австрийский Хохфильцен, где проведут две ближайших недели. Уже скоро нас ждут новые гонки, очередные эстафеты и первые масс-старты сезона – но пока пришло время подвести итоги старта сезона. Два уик-энда в Финляндии всё расставили по местам.
Биатлон киберпанка
Спустя восемь месяцев карантина, самоизоляции и локдауна мы настолько свыклись с новой реальностью, что соревнования без зрителей уже не кажутся настолько безнадежно грустными, какими казались в конце прошлого сезона. Тогда – когда пандемия только начиналась, болельщиков выгоняли со стадиона за час до гонки и они пытались подобраться к трассе через леса, обходя все посты охраны, – трибуны выглядели пустынно, царила неприятная тишина, и гонки вызывали не то ужас, не то тоску.
Теперь – хоть стадион всё ещё пуст – но ощущается по-другому. Во время стрельбы не выключают музыку, иногда в динамики отправляют интершум, имитирующий радостные крики болельщиков, операторы не акцентируют внимание на пустых трибунах, а спортсменам и зрителям уже привычно постоянное ношение масок и социальная дистанция. Биатлон теперь не выглядит страшно и пугающе – он просто такой, каким должен быть в этой реальности, и он проводится лучшим из возможных способов.
Главное – безопасность и здоровье спортсменов и возможность для них соревноваться – а зрители вскоре обязательно вернутся на стадионы.
Россия? Если коротко – всё плохо
На этапах в Контиолахти сборная России показала никакой результат. Возможно, у мужчин это связано с тем, что Антона Бабикова закрыли на карантин вместе с соседом Евгением Гараничевым; возможно, у женщин сказалась работа практически без тренеров, у одного из которых оказался положительный тест на коронавирус. Возможно, это всё отговорки, а на самом деле наша сборная просто не готова показывать хорошие результаты.
Ещё перед сезоном из уст руководителей СБР звучали заявления о том, что команда планирует подводиться к главному старту – и стало понятно, что никаких побед – даже маленьких, своих – от неё ждать не стоит. На этом этапе россияне успели провести одну из худших мужских гонок последних лет, в которой даже не попали в тридцатку, пожаловаться на разбитую трассу, стартуя в спринте в первой десятке, и прямым текстом сказать, что никаких целей себе не ставят – и всё это разнообразие за каких-то десять дней.
Глупо ожидать, что за один год что-то изменится: это долгий процесс, который в нашей сборной, кажется, ещё даже не начался. С позитивом, возможно, стоит смотреть на дебютантку женской команды Ирину Казакевич, которая стабильно показывает лучший из россиянок ход и по итогам
двух этапов занимает 23-е место в тотале. Четвёртые места в эстафетах – тоже лучший вариант из потенциально возможных в нынешних кондициях наших атлетов: и тут стоит адекватно оценить их способности и порадоваться, а не делать вид, что мы застряли в 2014, когда наша сборная реально претендовала на победу в эстафете.
Хотя вон, может, к чемпионату мира подготовятся?
Дорогу молодым
А вот кто не стал ждать главного старта – так это сборная Швеции: понимая, что в условиях пандемии может произойти что угодно, эта команда приняла решение действовать здесь и сейчас, не экономя силы на остаток сезона. С новым главным тренером, с новыми силами – шведы буквально взорвали этап в Контиолахти, и если раньше считаться можно было разве что с Ханной Эберг – и то только с расчетом на ее чистую стрельбу – то теперь шведские дамы кажутся самой сильной эстафетной командой, а Себастьян Самуэльссон занимает второе место в общем зачете в погоне за Йоханнесом Бё.
Младшая сестра Ханны Эберг – Эльвира – проводит второй сезон в элите, и если раньше её лучшим результатом была неожиданная восьмая позиция в спринте Нове-Место, то теперь она стабильно попадает в десятку: четвертая, третья, восьмая – и отлично проходит свой этап в эстафете. Открытием женской сборной стала и другая спортсменка – Юханна Скоттхейм. Прежде на Кубке Мира она с трудом попадала в десятку, а теперь занимает третье место в тотале – после Ханны Эберг и Марте Рёйселанд.
Неизвестно, продержатся ли шведы в такой форме на протяжении всего сезона – но такое красивое начало, буквально «в дверь с ноги», просто не может не поражать.
Норвегия – Франция – 11:3
Поражает в этом сезоне и непривычное отсутствие французских флагов в первой десятке: если раньше биатлон выглядел чистой воды противостоянием норвежцев и французов, то теперь плохие результаты последних не могут не удивлять. Кажется, будто эта сборная потеряла запал с уходом Мартена Фуркада: нет ни былой скорости, ни чистой стрельбы, ни заряда на победу – всё ушло сразу, как только легендарный биатлонист вышел из командного чата. Ни Жаклен, ни Фийон Майе – никто сейчас не в силах сражаться за высокие позиции. В 10 гонках Франция получила только три медали, и только одна из них – мужская.
На их фоне Норвегия выглядит куда мощнее. Мужчины традиционно начинают год с побед, причем в личных гонках золото успели завоевать уже три разных спортсмена: Йоханнес Бё, Тарьей Бё и дебютант команды Стурла Легрейд. Неплохо себя показывает и остальные участники сборной – Дале, Кристиансен и Бьонтегорд: все 6 норвежцев попадают в 11 лучших биатлонистов общего зачета. Женская сборная, как обычно, начинает сезон проблемно: показывая хорошую скорость, девушки никак не могут найти стрельбу. Убедительно выглядит Марте Рёйселанд, не перестает подавать надежды Ингрид Тандревольд, а Тириль Экхофф метается от 67 места в индивидуальной гонке до победы в преследовании.
В норвежцах, даже когда они разочаровывают, виден потенциал – а у французов он будто бы испарился.
Дорога в Хохфильцен
В целом, расклад после первых двух этапов выглядит более непредсказуемо, чем можно было ожидать. Йоханнес Бё никак не может найти оптимальную физическую форму, а проблемы с ходом сказываются и на психологии, заставляя его допускать обидные промахи на стрельбе – и даже сам Бё не знает, как с этим быть. Догоняют его сразу несколько соотечественников, в том числе и старший брат, Себастьян Самуэльссон и удивительно стабильный Яков Фак – и интересно было бы сделать ставку на то, через сколько гонок Йоханнес желтую майку лидера потеряет.
У женщин интрига ещё серьёзнее. Доротея Вирер, провалив в Контиолахти все гонки после победы в индивидуалке, занимает только девятую строчку тотала, а Тириль Экхофф – и вовсе тринадцатую. Наверху за лидерство борются Ханна Эберг, Марте Рёйселанд, Юханна Скоттхейм и буквально открытие этого сезона – белоруска Динара Алимбекова. Сейчас она – обладательница синей майки как лучшая среди спортсменок, которым меньше 25 лет, и ни в одной гонке не опускалась ниже 8-ого места.
Тем временем, у россиян в масс-старты попадает пока всего по два человека: Логинов и Елисеев у мужчин – с 21 и 23 позиций – и Миронова и Казакевич у женщин – с 16-ой и 23-ей. Это не внушает ни надежд, ни хотя бы банального спокойствия за нашу сборную.
После масс-стартов все будут говорить о плохих результатах – но даже этот результат уже будет хорошим: ведь это будет значить, что мы в эти масс-старты отобрались.
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