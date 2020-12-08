Никакой результат сборной России. Как старт биатлонного сезона расставил всё по местам

Первые два этапа Кубка Мира в Контиолахти подошли к концу, стадион опустел, а сборные отправились дальше – в австрийский Хохфильцен, где проведут две ближайших недели. Уже скоро нас ждут новые гонки, очередные эстафеты и первые масс-старты сезона – но пока пришло время подвести итоги старта сезона. Два уик-энда в Финляндии всё расставили по местам.

«Иногда наших спортсменов надо жёстко ругать». Губерниев знает, как помочь сборной России Ради успеха биатлонисток комментатор готов сделать коллегу боксёрской грушей.

Биатлон киберпанка

Спустя восемь месяцев карантина, самоизоляции и локдауна мы настолько свыклись с новой реальностью, что соревнования без зрителей уже не кажутся настолько безнадежно грустными, какими казались в конце прошлого сезона. Тогда – когда пандемия только начиналась, болельщиков выгоняли со стадиона за час до гонки и они пытались подобраться к трассе через леса, обходя все посты охраны, – трибуны выглядели пустынно, царила неприятная тишина, и гонки вызывали не то ужас, не то тоску.



Теперь – хоть стадион всё ещё пуст – но ощущается по-другому. Во время стрельбы не выключают музыку, иногда в динамики отправляют интершум, имитирующий радостные крики болельщиков, операторы не акцентируют внимание на пустых трибунах, а спортсменам и зрителям уже привычно постоянное ношение масок и социальная дистанция. Биатлон теперь не выглядит страшно и пугающе – он просто такой, каким должен быть в этой реальности, и он проводится лучшим из возможных способов.



Главное – безопасность и здоровье спортсменов и возможность для них соревноваться – а зрители вскоре обязательно вернутся на стадионы.

Наконец-то не стыдно! Как сборная России упустила медаль в эстафете на последней стрельбе Мужчины боролись за медаль до конца. Это счастливая случайность или закономерность?

Россия? Если коротко – всё плохо

На этапах в Контиолахти сборная России показала никакой результат. Возможно, у мужчин это связано с тем, что Антона Бабикова закрыли на карантин вместе с соседом Евгением Гараничевым; возможно, у женщин сказалась работа практически без тренеров, у одного из которых оказался положительный тест на коронавирус. Возможно, это всё отговорки, а на самом деле наша сборная просто не готова показывать хорошие результаты.



Ещё перед сезоном из уст руководителей СБР звучали заявления о том, что команда планирует подводиться к главному старту – и стало понятно, что никаких побед – даже маленьких, своих – от неё ждать не стоит. На этом этапе россияне успели провести одну из худших мужских гонок последних лет, в которой даже не попали в тридцатку, пожаловаться на разбитую трассу, стартуя в спринте в первой десятке, и прямым текстом сказать, что никаких целей себе не ставят – и всё это разнообразие за каких-то десять дней.

Глупо ожидать, что за один год что-то изменится: это долгий процесс, который в нашей сборной, кажется, ещё даже не начался. С позитивом, возможно, стоит смотреть на дебютантку женской команды Ирину Казакевич, которая стабильно показывает лучший из россиянок ход и по итогам



двух этапов занимает 23-е место в тотале. Четвёртые места в эстафетах – тоже лучший вариант из потенциально возможных в нынешних кондициях наших атлетов: и тут стоит адекватно оценить их способности и порадоваться, а не делать вид, что мы застряли в 2014, когда наша сборная реально претендовала на победу в эстафете.



Хотя вон, может, к чемпионату мира подготовятся?

Дорогу молодым

А вот кто не стал ждать главного старта – так это сборная Швеции: понимая, что в условиях пандемии может произойти что угодно, эта команда приняла решение действовать здесь и сейчас, не экономя силы на остаток сезона. С новым главным тренером, с новыми силами – шведы буквально взорвали этап в Контиолахти, и если раньше считаться можно было разве что с Ханной Эберг – и то только с расчетом на ее чистую стрельбу – то теперь шведские дамы кажутся самой сильной эстафетной командой, а Себастьян Самуэльссон занимает второе место в общем зачете в погоне за Йоханнесом Бё.

Новый сезон может стать худшим в истории нашего биатлона. Когда же будет первая медаль? За последние 10 лет сборная России так плохо начинала сезон лишь однажды. В 2017 году всё вообще кончилось отстранением от Олимпиады.

Младшая сестра Ханны Эберг – Эльвира – проводит второй сезон в элите, и если раньше её лучшим результатом была неожиданная восьмая позиция в спринте Нове-Место, то теперь она стабильно попадает в десятку: четвертая, третья, восьмая – и отлично проходит свой этап в эстафете. Открытием женской сборной стала и другая спортсменка – Юханна Скоттхейм. Прежде на Кубке Мира она с трудом попадала в десятку, а теперь занимает третье место в тотале – после Ханны Эберг и Марте Рёйселанд.



Неизвестно, продержатся ли шведы в такой форме на протяжении всего сезона – но такое красивое начало, буквально «в дверь с ноги», просто не может не поражать.

Норвегия – Франция – 11:3

Поражает в этом сезоне и непривычное отсутствие французских флагов в первой десятке: если раньше биатлон выглядел чистой воды противостоянием норвежцев и французов, то теперь плохие результаты последних не могут не удивлять. Кажется, будто эта сборная потеряла запал с уходом Мартена Фуркада: нет ни былой скорости, ни чистой стрельбы, ни заряда на победу – всё ушло сразу, как только легендарный биатлонист вышел из командного чата. Ни Жаклен, ни Фийон Майе – никто сейчас не в силах сражаться за высокие позиции. В 10 гонках Франция получила только три медали, и только одна из них – мужская.

Соперники «сожрали» Бё на финише. Неужели в Кубке мира появилась настоящая интрига? Россиян в гонке преследования могло спасти только чудо. Но его не случилось.

На их фоне Норвегия выглядит куда мощнее. Мужчины традиционно начинают год с побед, причем в личных гонках золото успели завоевать уже три разных спортсмена: Йоханнес Бё, Тарьей Бё и дебютант команды Стурла Легрейд. Неплохо себя показывает и остальные участники сборной – Дале, Кристиансен и Бьонтегорд: все 6 норвежцев попадают в 11 лучших биатлонистов общего зачета. Женская сборная, как обычно, начинает сезон проблемно: показывая хорошую скорость, девушки никак не могут найти стрельбу. Убедительно выглядит Марте Рёйселанд, не перестает подавать надежды Ингрид Тандревольд, а Тириль Экхофф метается от 67 места в индивидуальной гонке до победы в преследовании.



В норвежцах, даже когда они разочаровывают, виден потенциал – а у французов он будто бы испарился.

Дорога в Хохфильцен

В целом, расклад после первых двух этапов выглядит более непредсказуемо, чем можно было ожидать. Йоханнес Бё никак не может найти оптимальную физическую форму, а проблемы с ходом сказываются и на психологии, заставляя его допускать обидные промахи на стрельбе – и даже сам Бё не знает, как с этим быть. Догоняют его сразу несколько соотечественников, в том числе и старший брат, Себастьян Самуэльссон и удивительно стабильный Яков Фак – и интересно было бы сделать ставку на то, через сколько гонок Йоханнес желтую майку лидера потеряет.

У женщин интрига ещё серьёзнее. Доротея Вирер, провалив в Контиолахти все гонки после победы в индивидуалке, занимает только девятую строчку тотала, а Тириль Экхофф – и вовсе тринадцатую. Наверху за лидерство борются Ханна Эберг, Марте Рёйселанд, Юханна Скоттхейм и буквально открытие этого сезона – белоруска Динара Алимбекова. Сейчас она – обладательница синей майки как лучшая среди спортсменок, которым меньше 25 лет, и ни в одной гонке не опускалась ниже 8-ого места.



Тем временем, у россиян в масс-старты попадает пока всего по два человека: Логинов и Елисеев у мужчин – с 21 и 23 позиций – и Миронова и Казакевич у женщин – с 16-ой и 23-ей. Это не внушает ни надежд, ни хотя бы банального спокойствия за нашу сборную.



После масс-стартов все будут говорить о плохих результатах – но даже этот результат уже будет хорошим: ведь это будет значить, что мы в эти масс-старты отобрались.