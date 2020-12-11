Золото, которого не ждали. Удивительная победа Алимбековой на Кубке мира по биатлону

Женская сборная России по биатлону практически год живёт без медалей. Последние на данный момент награды россиянки получили 12 месяцев назад здесь же в Хохфильцене. Тогда в Австрии блистала Светлана Миронова, взявшая медаль как в личной гонке, так и в эстафете. Надо признать, что оптимизма перед нынешним спринтом в Хохфильцене было не так много.

В Контиолахти россиянки совершенно не убедили, что подошли к сезону в хорошей форме. Да, появилась быстрая и яркая Ирина Казакевич, но пока вряд ли может претендовать на медали. Евгения Павлова добавила в лыжном ходе, но потеряла стрельбу. В российском биатлоне слишком много этих но. Тем не менее любить, надеяться и верить в него мы не перестанем. И каждую гонку ждёшь с ощущением, а вдруг сейчас прорвёт.

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На спринт в Хохфильцене тренерский штаб сборной России заявил шесть биатлонисток – Евгения Павлова, Ульяная Кайшева, Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина и Тамара Воронина. Последняя в треск провалил гонку преследования в Финляндии и была снята с дистанции, отстав на один круг от лидера. Но даже после такого ужаса тренеры почему-то предпочли Воронину молодой и талантливой Анастасии Гореевой. Есть информация, что Гореева чувствует себя не очень хорошо. Ну пусть так.

Ворониной пора на Кубок России

Первых российских биатлонисток ждать пришлось довольно долго. Воронина стартовала 25-й, Павлова – 28-й. И начали россиянки неплохо. Евгения и вовсе на отметке 1,1 км опережала действующую обладательницу Кубка мира Доротею Вирер. Да и Тамара расположилась в середине второй десятки на разгоне, что для не самой быстрой нашей биатлонистке было достойным результатом. Оставалось надеяться, что неплохое начало не обернётся проблемами на стрельбе.



К сожалению, опасения подтвердились. И Павлова, и Воронина допустили по одному промаху и проигрывали более полуминуты лидеру. А лидером была белорусская спортсменка Динара Алимбекова, которая уже не первый раз в этом сезоне красуется на верхних строчках протокола. Хороша была на том отрезке и украинка Валентина Семеренко, занимавшая промежуточное четвёртое место. В очередной раз спортсменки из стран с гораздо более скромным бюджетом показывали, что можно добиваться результата и без огромных финансовых затрат.



На второй стрельбе Воронину и Павлову ждала ещё большая катастрофа. Две биатлонистки, позиционирующие себя как снайперы, допустили пять промахов на двоих. Евгения не попала дважды, а Тамара – трижды. Если у Павловой были неплохие гонки в этом сезоне, то Воронина полностью провалила первые этапы и, пожалуй, должна отправиться на Кубок России прямо сейчас. Очевидно, что на данный момент в стране есть биатлонистки, способные добиваться лучших результатов, потому что хуже просто некуда. В какой-то момент Воронина была 39-й из 39 спортсменок, прошедших второй огневой рубеж…

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Последний выстрел Кайшевой! Ну как же так?

Третьей из наших на дистанцию ушла Ульяна Кайшева, которая стала героиней эстафеты в Контиолахти. Ульяна тогда вытащила нашу сборную из низов на достойное четвёртое место. В Хохфильцене Кайшева сохранила неплохую форму и даже претендовала на медаль в спринте. После первого рубежа россиянка уверенно держалась в десятке сильнейших и приехала на вторую стрельбу с шансами на пьедестал. Всё шло хорошо ровно до последнего выстрела. Как же жаль!



На финишный круг Кайшева ушла, проигрывая 45 секунд лидеру и 20 секунд второму-третьему местам. То есть этот промах совершенно точно лишил Ульяну борьбы за медаль. Не факт, что она её взяла бы, конечно. Скорее всего, ей чуть-чуть бы не хватило, но в любом случае была бы интрига. В любом случае перед гонкой преследования Кайшева поставила себя в хорошие условия и будет проигрывать менее минуты лидерам.

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Полный провал Мироновой

Светлана Миронова всегда классно выступала в Хохфильцене. Два года назад она впервые в карьере залетела в топ-10 здесь, а в прошлом году и вовсе взяла личную медаль в спринтерской гонке. Прошло 12 месяцев, и от тех успехов не осталось и следа. Быстроногая россиянка с первых метров дистанции показывала слабый ход, а на стрельбе из положения лёжа и вовсе промахнулась трижды и занимала 82-е место из 86 участниц на этой отсечке. Полнейший провал лидера сборной России.



Ирина Казакевич, которая порадовала болельщиков неплохими результатами и приличным лыжным ходом в Контиолахти, на этот раз выглядела слабо. И это при том, что промахнулась на двух рубежах всего один раз. На финише россиянка проиграла чуть более минуты лидерам. Это далеко не катастрофа, конечно, как у Ворониной и Мироновой, но и явно не выдающийся показатель.

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Алимбекова – новая звезда?

Мучения россиянок проходили где-то очень далеко от лидеров. А там случилась удивительная победа белорусской спортсменки Динары Алимбековой. Олимпийская чемпионка в эстафете прошла оба рубежа без промахов и благодаря отличной скорости на дистанции опередила всех соперниц и одержала первую личную победу на Кубке мира. Динара шикарно подготовилась к сезону – это и по первому этапу было видно, – но победы от неё всё-таки не ждали, ведь раньше она даже на подиум Кубка мира в личных гонках не забиралась. Правда, и главные соперницы «помогли»: если бы стреляли чисто, оттеснили бы Алимбекову с первого места. Но биатлон – это всё-таки комбинация лыжных гонок и стрельбы. Поэтому имеем сенсацию.



Пока воздержимся от сравнений с легендарной Дарьей Домрачевой, но за Динарой теперь будет очень интересно наблюдать. И никак нельзя отделаться от мысли, что если у Беларуси с её довольно скромными возможностями получается выигрывать этапы Кубка мира, то что же не так со сборной России, лучшая спортсменка которой с огромным трудом попадает в двадцатку сильнейших. А тем временем это уже 28-я гонка России без медалей.