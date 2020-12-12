Кубок мира по биатлону—2020/2021. Женская эстафета. Съест ли Губерниев свою перчатку? LIVE

В субботу, 12 декабря, в Хохфильцене продолжится третий этап Кубка мира по биатлону сезона-2020/2021. Во второй соревновательный день состоятся две гонки: женская эстафета и мужская гонка преследования. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию обеих гонок и расскажет о самых интересных событиях, которые их окружают.
Напомним, что накануне сборная России установила печальный антирекорд — 29 гонок подряд без медалей. Такого в истории нашей национальной команды прежде никогда не было. Конечно, хочется, чтобы эта удручающая серия поскорее прервалась, и женская эстафета — отличный шанс добыть первую награду сезона. Неделю назад наш квартет финишировал на четвёртом месте. Может быть, получится ещё прибавить?
К тому же у девушек есть любопытный стимул. Комментатор Дмитрий Губерниев пообещал съесть свою перчатку в эфире, если россиянки не попадут в тройку. Придётся ли ему выполнить своё обещание?
- 11 декабря 2020
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