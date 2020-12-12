У российского биатлона далеко не всё так плохо, как кажется.

Обнулились. Почему антирекорд сборной России по биатлону – это даже хорошо

У российского биатлона скоро всё будет хорошо.

И в этом ему поможет печальный антирекорд, который был установлен по итогам мужского спринта в Хохфильцене. Три десятка гонок подряд без медалей – грустное достижение, однако именно оно должно стать отправной точкой для сборной России. Наш биатлон прошёл очищение, а если разобраться, то всё далеко не так плохо, как может показаться на первый взгляд.

Безысходность. Сборная России установила печальный антирекорд на Кубке мира по биатлону 29 гонок без медалей. Такого в истории российского биатлона ещё не было.

«Прогресс есть»

Главный тренер сборной России Валерий Польховский призвал не паниковать из-за антирекорда команды и попытался объяснить, как на самом деле обстоят дела.

«Антирекорд? Ну что сделать. Как готовы, так и выступаем. Прогресс есть – в прошлый раз у нас в спринте лучшим было 33-е место, сейчас – 20-е».

Звучит как издевательство, скажите вы. Если радоваться тому, что лучший биатлонист сборной России становится 20-м, то этот вид спорта можно закрывать. Но Польховский смотрит на такие вещи другими глазами, и это не была грустная ирония с его стороны. Его текущая задача – добиться прогресса от гонки к гонке, и фактически мужская сборная эту задачу выполняет.

Матвей Елисеев по-прежнему проигрывает на последнем круге, но уже не так много, как в Контиолахти. Эдуард Латыпов и вовсе начинает показывать скорости, сопоставимые с элитой. Евгений Гараничев вернулся в команду после неприятного карантина и множества перелётов и, тем не менее, показал достойный результат. Нет сомнений, что дальше он будет добавлять.

Да и Карим Халили не оставил впечатления безнадёжности, как это, к сожалению, было в случае с Семёном Сучиловым и Петром Пащенко. Если лидер сборной России Александр Логинов наберёт нужную форму, то команда будет выглядеть весьма и весьма боеспособно.

Худший день в истории российского биатлона. Наша сборная побила вечный антирекорд Мужской спринт в Хохфильцене стал 29-й гонкой подряд без медалей для сборной России. Так низко наши биатлонисты ещё не падали.

Такое нужное очищение

Проблемы российского биатлона, да и всего спорта в целом, зачастую находятся в области психологии. На наших спортсменов постоянно что-то давит. В случае с биатлоном это был пресловутый антирекорд, о котором членам сборной напоминали после каждой гонки. Через это надо было пройти, чтобы очиститься и сбросить психологический груз. Так что достижение антирекорда – это в каком-то смысле даже хорошо. Теперь уже нет смысла переживать, а можно расслабиться и получить удовольствие от гонок, насколько это возможно.

Матвей Елисеев Фото: РИА Новости

Пройдут нервы, наладится и стрельба. В Контиолахти женская сборная «ногами» была готова очень недурно. Та же Евгения Павлова показывала скорости, которые при её нормальной стрельбе позволяли бы стабильно заскакивать в топ-10. Дебютантка Ирина Казакевич стабильно набирает очки, а иногда даже красуется на промежуточных верхних строчках. Ульяна Кайшева в эстафете в Контиолахти продемонстрировала, какой у неё на самом деле огромный потенциал.

Осталось лидерам нашей сборной образца прошлого сезона, Светлане Мироновой и Ларисе Куклиной, набрать нужные кондиции и всё в российском биатлоне заиграет другими красками.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в прямом эфире «Матч ТВ» заявил, что публично пожуёт свою перчатку, если антирекорд сборной России достигнет 30 гонок. У меня, в отличие от Дмитрия нет уверенности, что первая медаль будет добыта именно в женской эстафете, но общая тенденция понятна. Российский биатлон обнулился и теперь может двигаться вперёд. Есть основания рассчитывать, что к чемпионату мира это будет уже совсем другая сборная России.