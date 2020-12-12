Российская биатлонистка заплакала после эстафеты. Провал сильно расстроил Куклину

Не слишком радовался и комментатор Губерниев, которому пришлось жевать свою перчатку в прямом эфире.

Женская сборная России стала всего лишь восьмой в эстафетной гонке на этапе Кубка мира-2020/21 по биатлону в австрийском Хохфильцене. Отставание ходом более двух минут не оставляло никаких шансов на медали даже при идеальной стрельбе. Одна из наших биатлонисток разрыдалась сразу после гонки.

Дают – бери, но это для наших

То, что было на предыдущей эстафете в Контиолахти, когда сборная России в женской эстафете была четвёртой, вселяло какие-то слабые надежды на то, что и в Хохфильцене может быть хотя бы так же.

Но нет. Шансы на высокое место были только после первого этапа, когда Евгения Павлова всего лишь с одним дополнительным патроном прибежала на передачу менее чем в десяти секундах от лидера!

А на передаче со второго на третий этап отставание было уже полторы минуты. Что случилось? Ничего особенного. Ирина Казакевич на лёжке использовала два дополнительных патрона, но убежала на дистанцию, оставив все мишени закрытыми. Но на стойке не смогла обойтись без штрафного круга.

При этом соперницы давали шансы. Соперницы включили такие скорости, которые не позволили им отстрелять чисто. Много промахов, круги Германии и Норвегии. И даже при таком раскладе сборная России откатилась в самую глубину пелотона.

Лариса Куклина свой этап также провела неудачно. Три дополнительных патрона на рубеже лёжа – слишком большая роскошь для спортсменки, которая в свой день рождения бежала просто медленно. После этой стрельбы стало окончательно ясно, что место в десятке будет удачей.

Куклина стойку провела отлично, а после своего этапа разрыдалась. От собственных неудач на рубеже и на дистанции, от кошмарного начала сезона, и от вопроса про день рождения, который она встретила в одиночестве.

Финишёр сборной России Ульяна Кайшева обошлась без дополнительных патронов, но выше восьмого места нашим девушкам не суждено было подняться.

Предел мечтаний

Почему? Достаточно просто посмотреть на ход по дистанции. 11-е место среди 17 финишировавших команд! 2.15 отставания от сборной Франции, которая бежала быстрее всех, полторы минуты от Норвегии, Швеции, Германии, минута от Австрии, Белоруссии и Чехии, на одном уровне со сборной США. С таким ходом даже при идеальной стрельбе не было возможностей бороться за медали.

Кубок мира по биатлону. Девушки заставили Губерниева жевать перчатку в прямом эфире! LIVE Голос биатлона обещал пойти на крайние меры, если Россия останется без медали в женской эстафете. Следим за гонкой в онлайн-трансляции.

Да и стрельба была не идеальной. Восемь дополнительных патронов и штрафной круг – далеко не то, что могло помочь прервать антирекордную серию из 30 подряд безмедальных гонок. Хотя вот чемпионки из Норвегии – один круг и шесть доппатронов, Франция с 16 дополнительными патронами стала второй, Швеция и Германия с одним кругом и девятью патронами зарубились за бронзу (и младшая Эберг сделала Херрманн!).

Но что делать, если нет скорости вообще? Главный тренер команды Валерий Польховский сразу после гонки сказал: «Неудача. Хотелось, чтобы девочки передвигались побыстрее».

Обнулились. Почему антирекорд сборной России по биатлону – это даже хорошо У российского биатлона далеко не всё так плохо, как кажется.

А старший тренер женской сборной Михаил Шашилов всю вину взял на себя: «Работать нужно. Больше работать и учиться у других. Девчонки молодцы, а все камни должны лететь в меня».

Может быть, всё дело в том, что Дмитрий Губерниев в случае места вне топ-3 пообещал съесть свою перчатку (съесть – не съел, но пожевал в прямом эфире), а всем хотелось посмотреть, как это будет? Хотелось бы верить, что именно это и стало причиной очередной неудачи, а не кошмарная готовность команды.