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Биатлон, Кубок мира 2020-2021: гонка преследования (женщины), эстафета (мужчины), онлайн-трансляция 13 декабря 2020

Эдуард Латыпов, сборная России по биатлону
Александр Говоров Павел Панышев
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Кубок мира по биатлону—2020/2021. Мужская эстафета. Отличный шанс добыть медаль! LIVE
Сборная России постарается прервать длительную безмедальную серию. Онлайн-трансляция гонок и всего самого интересного, что их окружает.
Биатлон / Кубок мира 0
Расписание Кубка мира по биатлону 2020-2021
Кубок мира по биатлону 2020-2021. Общий зачёт. Мужчины. Женщины

В воскресенье, 13 декабря, в Хохфильцене состоятся две заключительные гонки третьего этапа Кубка мира по биатлону сезона-2020/2021. Медали будут разыграны в женской гонке преследования и мужском спринте. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию гонок и расскажет об окружающих их событиях.

Безмедальная серия сборной России составляет уже 31 гонку. Однако в воскресенье у команды будет две возможности её прервать. И если в женской гонке преследования сделать это будет непросто, то мужская эстафета — отличный шанс добыть первую награду. Накануне в пасьюте наши мужчины показали, что способны бороться, если уж не с мощнейшими командами Норвегии и Франции, то со всеми остальными — точно. Будем болеть за наших и надеяться на то, что в эстафете у них наконец-то всё получится!

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости

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