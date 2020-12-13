Кубок мира по биатлону—2020/2021. Мужская эстафета. Отличный шанс добыть медаль! LIVE

В воскресенье, 13 декабря, в Хохфильцене состоятся две заключительные гонки третьего этапа Кубка мира по биатлону сезона-2020/2021. Медали будут разыграны в женской гонке преследования и мужском спринте. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию гонок и расскажет об окружающих их событиях.

Безмедальная серия сборной России составляет уже 31 гонку. Однако в воскресенье у команды будет две возможности её прервать. И если в женской гонке преследования сделать это будет непросто, то мужская эстафета — отличный шанс добыть первую награду. Накануне в пасьюте наши мужчины показали, что способны бороться, если уж не с мощнейшими командами Норвегии и Франции, то со всеми остальными — точно. Будем болеть за наших и надеяться на то, что в эстафете у них наконец-то всё получится!