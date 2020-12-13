Блестящая работа! Биатлонистка Алимбекова даже с падением добыла серебряную медаль

В ожидании чуда

Антирекорд сборной России по биатлону, которая никак не может разжиться хотя бы одной медалью на международных стартах, продолжает расти. Перед женским пасьютом была 31 гонка.

Могла ли ситуация как-то измениться в гонке преследования? Вряд ли, ведь спринт для нашей команды закончился если не совершенно безнадёжно, то просто безрадостно. Как-то давно болельщики сборной России не рассчитывают на успех, а просто ждут чуда.

Ну или болеют за тех, кто им ближе. Например, за белорусскую спортсменку Динару Алимбекову, которая неожиданно для многих выиграла в Хохфильцене спринт и явно не собиралась останавливаться на достигнутом. Однако бороться за медаль ей нужно было с самого старта: норвежки Рёйселанд и Экхофф, немка Пройс, чешка Давыдова – все были совсем рядом.

Россиянки, напротив, далеко. Кайшева – чуть менее, чем в минуте. Куклина и Казакевич – ещё дальше. Павловой предстояло отыгрываться аж с 51-го места.

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Динара, жми!

На первом круге группа лидеров с Алимбековой во глава стала чуть плотнее. Проредила её первая стрельба. Норвежки с ней не справились: у Рёйселанд – один промах, у Экхофф – три. Группа лидеров в итоге превратилась в тройку: гонку возглавили Алимбекова, Пройс и Давыдова.

Наверняка белорусская спортсменка и ко второй стрельбе подошла бы лидером, но карты ей спутало падение буквально на ровном месте. Динара запнулась, потеряла несколько секунд и пропустила вперёд немку и чешку. А позади уже нагоняла итальянка Доротея Вирер.

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На втором рубеже Давыдова и Пройс допустили по одной ошибке, а вот все, кто были за их спинами в штиль были безупречны: Алимбекова, Вирер, Рёйселанд и Эльвира Эберг – все покинули огневой рубеж в пяти секундах. Следующая группа преследовательниц была уже почти в 20 секундах.

Рёйселанд не догнать

К первой «стойке» ситуация на изменилась. А вот на самом стрельбище группа лидеров сократилась вдвое: Вирер промахнулась один раз, а Эльвира Эберг вообще не справилась со стрельбой – три промаха. Рёйселанд стреляла безупречной и занимала первое место, а в 8 секундах от неё на дистанцию умчалась Алимбекова, чуть затянувшая со своим пятым выстрелом. Поразительно, но замыкала тройку после всех перестановок Эберг, но уже Ханна, которая стартовала с 29-го места и отыграла у той же Алимбековой почти минуту за счёт высокой скорости и чистой стрельбы.

По ходу четвёртого круга стало понятно, что ходом Алимбекова достать Рёйселанд не сможет: нужно надеяться только на промах норвежки. Он случился, но даже так Динара осталась второй – пусть и всего-то в двух секундах позади. Обладательницы золото и серебра были практически известны, а позади закипала яркая борьба за бронзу между Ханной Эберг и Жюли Симон.

Француженка, отпахавшая лишние 450 метров из-за промахов, сохранила больше сил, а потому на последнем круге не просто опередила шведку, но и могла бы достать спортсменку из Беларуси, если бы круг был на километр длиннее. Но не достала – Динара додержалась. Блестящая работа восходящей белорусской звезды! А первой с отрывом стала Рёйселанд.

Что у россиянок?

Да ничего выдающегося. Мы, к сожалению, к этому успели привыкнуть. Как всегда, в гонке преследования наши девушки отыгрывают большое количество позиций. Да и то не все. Ульяна Кайшева, например, допустила в сумме четыре промаха и опустилась с 18-го места на 27-е.

Порадоваться можно, пожалуй, только за Ирину Казакевич, которая собралась после неудачи в эстафете накануне и не просто поднялась с 23-го места на 14-е, но стала лучшей из россиянок. Нельзя не отметить, что по скорости на лыжне Ирина на двух последних кругах шла в темпе лидеров. Понятно, что мы опять ищем какой-то локальный позитив, но всё же.

Обнулились. Почему антирекорд сборной России по биатлону – это даже хорошо У российского биатлона далеко не всё так плохо, как кажется.

А в целом россиянки не просто не претендовали на медали. Даже и не пробовали претендовать: ни в первой, ни во второй волне преследовательниц они так и не появились.

Историческая безмедальная серия сборной России продолжается. Уже 32 гонки.