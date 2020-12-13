Гонка провалов. Мужская эстафета – сплошное разочарование не только для сборной России

Эстафета на этапе Кубка Мира в Хохфильцене завершилась не в пользу сборной России – наши пришли к финишу четвертыми, повторив результат прошлой недели. И если нам этот итог, несмотря на все эмоции, никак нельзя считать провалом – то вот для другой сборной провал очевиден. И это не Франция, которая в итоге оказалась десятой, и даже не Италия – это Норвегия, которая проиграла шведам в споре за золото, причём совершенно необычным образом.

Саша, ну как же так?! Россия упустила медаль эстафеты из-за ошибки своего лидера Чемпион мира Александр Логинов ушёл на штрафной круг в мужской эстафете в Хохфильцене и оставил Россию без пьедестала.

Золото или ничего

Для норвежцев эстафетные гонки – буквально самые важные во всем кубковом календаре. Все спортсмены раз за разом, в каждом интервью, повторяют то, что эстафета – их любимая дисциплина, – и даже тогда, когда они проваливают личные гонки вдрызг, то находят в себе силы собраться и в борьбе за команду показать максимум. Норвегия, без сомнения, самая сплоченная сборная в этом плане, которая как будто имеет свой эстафетный ген – и в этом плане до нее далеко и французам, и шведам, и немцам, и россиянам, и, собственно, всем остальным.



Выигрывая все эстафетные глобусы, не опускаясь ниже первого место на протяжении долгого времени, норвежцы считают любую медаль, кроме золотой, поражением. Они редко выглядят счастливыми, когда получают серебро – только в тех редких случаях, когда после первого этапа пришлось отыгрывать двухминутное отставание от лидеров. Но сегодня случай еще хуже: сегодня они потеряли шансы на победу худшим образом из возможных. И неизвестно ещё, кто горюет больше – норвежцы, упустившие золото, или россияне, проигравшие бронзу.

Что с Йоханнесом?

Если таким вопросом до этого момента задавался каждый второй болельщик биатлона, то после этой эстафеты, наверное, вопрошать будут уже все. Форма прошлогоднего лидера сейчас не то что не выглядит идеальной – она не выглядит неудовлетворительной. Сегодняшний Бё даже близко не стоит с тем Бё, к которому все привыкли. Он кажется разочарованным и подавленным – и каждая неудача отражается на его психологическом состоянии сильнее и сильнее.

После гонки он прошел по микст-зоне, не останавливаясь около журналистов, и с лицом не то что разочарованным или печальным – скорее пустым – поздравил победителей гонки. На последнем рубеже, после не самого быстрого круга и в практически безветренных условиях, он использовал все дополнительные патроны, но так и не сумел закрыть одну мишень из пяти. Он позволил выиграть сборной Швеции, а сам зашел на штрафной круг и финишировал вторым. Что-то напоминает? Пожалуй, Эмиля Хегле Свендсена и Олимпиаду-2018.

Российские биатлонисты сделали шаг вперёд. А главные конкуренты уже умчали за горизонт Мужская сборная России в гонке преследования выступила неплохо. Если не смотреть на места и отставание от лидеров.

И такая ассоциация вызывает далеко не позитивные ощущения: тогда у Свендсена был «пунктик» на последнюю стрельбу в олимпийских эстафетах. Он вспоминал Сочи, вспоминал тот штрафной круг – и зашел на него снова. Эта гонка, к слову, стала его последней в карьере.



И как бы мы ни относились к Йоханнесу Бё – не хотелось бы такой судьбы для современного лидера мирового биатлона. И норвежцам, кажется, срочно нужно что-то делать и с его скоростью, и со стрельбой, и с ментальным состоянием. Ведь были времена, когда на последней «стойке» Йоханнес делал нули рядом с Фуркадом, допускавшим три промаха – не хотелось бы, чтобы он пал так же быстро, как и поднимался на вершину мирового рейтинга.

Гонка провалов

Ни для кого – кроме, наверное, сборных Швеции и Германии – эта гонка не была действительно хорошей. Французы зашли на три штрафных круга и стали лишь шестыми. Итальянцы было подтянулись к лидерам усилиями Лукаса Хофера, но не смогли долго удержаться в ведущей группе. А россияне на протяжении всей гонки вели борьбу за бронзовую медаль, не выпадая из первой шестерки – и только обидный штрафной круг Александра Логинова лишил Россию шанса на попадание в призы: нашей сборной опять досталась только деревянная медаль.

И в этот день хочется что-то поменять в этих сплошных разочарованиях.



Хочется, чтобы эстафетные старания сборной России наконец-то окупились и наши биатлонисты наконец попали на пьедестал, а Александр обрёл уверенность в себе в новом сезоне.



Хочется, чтобы французы нашли себя и смогли достигнуть тех высот, которых достигали на протяжении всего предыдущего года.



Хочется, наконец, чтобы норвежцы собрались и показали шведам, кто в мировом биатлоне лучшие эстафетчики – и, конечно же, поняли, что все-таки не так с Йоханнесом Тиннесом Бё.



До следующей эстафеты еще 33 дня – и будем надеяться, что это число окажется счастливым для всех неудачников эстафеты Хохфильцена.