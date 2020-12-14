«Снимки Коукаловой для Playboy смотреть не буду». Губерниев – о деликатной теме в биатлоне

Голос российского биатлона Дмитрий Губерниев продолжает помогать нашим спортсменам. Для того, чтобы отвести удар от биатлонистов, не показывающих высоких результатов, он готов жевать свои перчатки и есть собственные ботинки. При этом комментатор уверен, что российскому биатлону пора отказаться от имперских амбиций.



А ещё Губерниев порассуждал на деликатную тему, заметив, что не желает смотреть фотографии обнажённой экс-звезды мирового биатлона Габриэлы Коукаловой и с радостью променяет её снимки на фото Магдалены Нойнер. И при чём тут вообще Виктория Сливко?



В своей как всегда горячей рубрике «Вы уху ели?» Дмитрий опять открыл немало секретов.

Всё ради биатлона. Губерниев обещал съесть перчатку в прямом эфире и сдержал слово Продолжающийся антирекорд сборной России по биатлону заставил известного комментатора пойти на крайние меры.

«Логинов будет готов к чемпионату мира»

«Конечно, очень досадно было проиграть в борьбе за медаль в мужской эстафете. Тем более, что ребята действительно сделали всё, чтобы бороться за неё. Елисеев, Гараничев и Латыпов в состоянии сражаться на своих этапах. И Логинов тоже готов, но мы же помним, что в одном из недавних интервью он сказал, что у него ушла стрельба. Думаю, что были проблемы в том, что он недобрал стрелковой работы. Одно дело – это тренироваться одному, другое – работать с коллективом. Добирать он будет через старты и к чемпионату миру подойдёт в форме. Это совершенно точно.



Всё равно очень обидно из-за упущенной медали. Соперники давали шанс бороться не только за третье место, но и за победу, как выяснилось. Йоханнес Бё потерял «стойку» неделю назад, и она у него до сих пор барахлит. А посмотрите на французов! В личной гонке они разрывают всех, а потом проваливают эстафету. И это вторая подряд проваленная эстафетах с треском. Все волнуются, ставки высоки. А Логинову я желаю спокойствия, прежде всего. Мы не безнадёжно проиграли и перестали быть аутсайдерами, если вообще ими были.

«Иногда наших спортсменов надо жёстко ругать». Губерниев знает, как помочь сборной России Ради успеха биатлонисток комментатор готов сделать коллегу боксёрской грушей.

У девчонок ситуация другая. В любом случае надо работать. Мы видим, насколько у мужчин мощнее конкуренция, и ничего, ребята стараются. Уверен, что Акимова придаст команде сил. Обидно проигрывать, конечно, но это спорт».

«Я хайпую и беру удар на себя»

«Я благодарен Валерию Польховскому, который отвечает в команде помимо прочего за микроклимат. Спортсмены молодцы, сами идут на контакт с нами, с журналистами. Сейчас обсуждение касается в основном не биатлона, а моих варежек и ботинок. Я тоже где-то хайпую и беру удар на себя. Мы, как журналисты, выступаем лучше всех на биатлонных этапах. Вся страна убедилась в том, что мы делаем уникальную работу, которую не делает больше никто. Были бы ещё результаты.

У меня вышло замечательное интервью с Бабиковым. Павлова подходит к Занину. А вот Гараничев живёт своей жизнью. Евгений на своей волне, и мы не препятствуем ему в его оригинальном свободном плавании».

«Нам пора быть спокойнее с имперскими амбициями в спорте»

«Что касается поедания ботинка, то надеюсь, что до этого не дойдёт и у нас всё-таки не будет 50 гонок без медалей. Впереди ещё цифра 40, так что я готов поставить новую цель и превратить это в большое событие. Видите, все написали про то, как я жевал варежку, так что я опять буду в топе цитируемости в России.



Мы постоянно говорим, что мы большая спортивная и биатлонная страна. Но нам пора быть спокойнее с нашими имперскими амбициями. В биатлоне в эстафете сражаются уже 25 команд, конкуренция высочайшая, и она растёт. Надо спокойно делать свою работу и не относиться к таким неудачам как к чему-то фатальному».

«Почему мы должны жалеть сборную?» Губерниева разгневали слова российской биатлонистки Дмитрий призывает спортсменов заканчивать мямлить и брать гонку за рога.

«Очень горжусь орденом Александра Невского»

«Орден Александра Невского я получил указом президента Российской Федерации за комментаторские заслуги, работу ведущего. Я очень горжусь этим, и для меня это по-настоящему большая награда. А ещё меня умиляет, когда люди начинают говорить, что этот орден давали в Великую Отечественную войну. Друзья, не надо путать некоторые вещи. Готовьтесь к своим материалам и высказываниям так, как я готовлюсь к своим репортажам. Это две разные награды, это разные эпохи, разные страны. У меня в принципе много наград, которые я расцениваю как стимул дальше работать хорошо.



Когда мы получили премию «Золотой парнас» (а я вообще первый обладатель этой награды, взял её ещё 10 лет назад, когда она только была придумана), было важно победить большой командой. Выиграл канал «Матч ТВ», выиграла программа «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». Мы получим миллион, который будет разделён среди всех сотрудников».

«Обнажённые снимки Коукаловой смотреть не буду»

«Габриэла Коукалова – молодец, что снялась для Playboy. Она ведь направит деньги на благотворительность. Но другое дело, что у меня никакого желания смотреть на её обнажённые фотографии, потому что, как к женщине, я к ней относился и отношусь спокойно. Если бы это сделала Магдалена Нойнер, то я бы возрадовался и непременно эти фотографии посмотрел бы. А вот снимки Габриэлы смотреть не буду. Как было в бессмертном рассказе Хазанова «Стриптиз» – «итальянка тощая, не на что смотреть».



В России тоже достаточно кандидаток для таких съёмок. Наши девчонки с «Матч ТВ» принимали участие в подобное проекте. Я понимаю, что это журналистки, а не спортсменки, но в принципе если женщине есть, что показать, то пусть показывает. Не понимаю, в чём проблема. Я тут не буду ханжой. Вот сейчас откроешь какой-нибудь эротический журнал и там совсем мало фотографий. Мне кажется, раньше было больше».

Пока, «помада». Не возвращайся! Скандальная Коукалова бесславно бежит из спорта Два года она надеялась вернуться. Но так и не вылечилась от странной болезни, которую никто не видел. Или ей не дали «вылечиться»?

«Я старался поднять Сливко к вершинам биатлонной сексуальности»

«Не знаю, дождёмся ли мы такого от российских биатлонисток. Это надо спрашивать в первую очередь у них. Я вот сделал комплимент Свете Мироновой, сказав, что у неё красивые ноги. И спросил, как она относиться к таким комплиментам. Она поблагодарила и сказала, что это классно.



Я старался, может быть, немного искусственно поднять Викторию Сливко к вершинам биатлонной сексуальности. Но она не захотела. Значит, по-прежнему это звание останется у Магдалены Нойнер и Доротеи Вирер. Сборная России будет сражаться на четвёртом этапе Кубка мира. Жаль, что в эстафетах не получилось. Я возлагал надежды, но случилось так, как случилось».

«Я горюю по ушедшим в этом году людям, а не по биатлону»

«А вообще я гораздо больше горюю не по биатлону, а из-за того, что уходят из жизни великие люди, которых я знал и любил. Это, конечно, Валентин Гафт. Мы с ним были знакомы. Несколько лет назад я к нему подошёл как раз познакомиться и поздороваться, а он в ответ назвал меня Шаляпиным. Гафт сказал, что я в своём деле – Шаляпин. Мне было невероятно приятно. Мы с ним поговорили, он рассказал, как сильно любит спорт и всю жизнь им занимается.



Утром в воскресенье я узнал, что умер Андрей Сапунов. Он был одним из моих любимых музыкантов, с которым я был хорошо знаком. Это огромная потеря для русской культуры. У него был волшебный голос, он был долгое время лидером группы «Воскресение», которая стала явлением в нашей музыки. А совсем недавно я узнал, что умер Евгений Хорошевцев. Несмотря на то, что он был значительно старше меня, мы всегда с ним были на «ты». Я многому у него научился. Это какой-то чудовищный год. Я горюю по этим замечательным людям, а по биатлону я не горюю. Это спорт, и мы всё равно всех победим. Не сегодня, так завтра».