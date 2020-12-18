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Биатлон, Кубок мира 2020-2021, Хохфильцен: женский спринт, онлайн-трансляция 18 декабря 2020

Евгения Павлова, сборная России по биатлону
Павел Панышев
Кубок мира по биатлону -2020/2021. Женский спринт. У биатлонисток-то флаг не отберут? LIVE
18 декабря в Хохфильцене состоится женский спринт. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию гонки и расскажет о всех важнейших событиях.
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Расписание Кубка мира по биатлону 2020-2021
Кубок мира по биатлону - 2020/2021. Общий зачёт. Мужчины. Женщины

Сегодня, 18 декабря в Хохфильцене продолжится четвёртый этап Кубка мира по биатлону сезона-2020/2021. В пятницу медали будут разыграны в женском спринте. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию женской гонки и расскажет о самых интересных событиях, которые её окружают.

К сожалению, безмедальная серия сборной России по биатлону продолжается и к настоящему моменту насчитывает уже 34 гонки — такого в истории нашей команды ещё не было. Получится ли прервать эту серию сегодня? А вы сами в это верите?

Ладно, до медалей не добрались. Главное, чтобы хоть флаг у сборной России не отобрали. А то после вчерашнего решения Спортивного арбитражного суда всё в нашем биатлоне станет совсем уж печально.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости

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