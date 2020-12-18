Кубок мира по биатлону -2020/2021. Женский спринт. У биатлонисток-то флаг не отберут? LIVE

Сегодня, 18 декабря в Хохфильцене продолжится четвёртый этап Кубка мира по биатлону сезона-2020/2021. В пятницу медали будут разыграны в женском спринте. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию женской гонки и расскажет о самых интересных событиях, которые её окружают.

К сожалению, безмедальная серия сборной России по биатлону продолжается и к настоящему моменту насчитывает уже 34 гонки — такого в истории нашей команды ещё не было. Получится ли прервать эту серию сегодня? А вы сами в это верите?

Ладно, до медалей не добрались. Главное, чтобы хоть флаг у сборной России не отобрали. А то после вчерашнего решения Спортивного арбитражного суда всё в нашем биатлоне станет совсем уж печально.